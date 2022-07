Nucléaire ? Les choix écologiques sont d’abord politiques

Peu à peu "Le nucléaire" est devenu la clef de voûte du système capitaliste, ce mode de production que nous voudrions abattre. Pourquoi ? Sans doute parce que "Le nucléaire" nécessite et permet une formidable cohérence sur les plans technologique, militaire, idéologique.



Sur le plan technologique

Le nucléaire a conduit tous les pays qui s'y sont engagés à une course folle dans la recherche, des prouesses de technologie, autant de formidables "bonnes" raisons d'accumuler du capital matériel et intellectuel, le tout nécessitant autant de ressources financières.

Innovation de matériaux, Centres de recherches divers et variés (le discret CERN en fait partie), Grandes Ecoles (d'ingénieurs... et de commerciaux, il faut bien vendre la sauce !), montages bancaires et budgétaires ahurissants, lourds et complexes. Ils deviennent de plus en plus fragiles.

Sur le plan militaire

Tache originelle (Hiroshima) le nucléaire s'est révélé la forme d'activité humaine qui aboutit structurellement à l'industrie de l'armement, que l'on s'est empressés d'appeler "défense".

Fusées, d'observation-recherche-intervention, radars, miniaturisation des coeurs de réacteurs pour les sous marins (ils sont quasiment tous militaires), centres de calcul, matériaux de protection...

Il faut rappeler qu'en pratique aucune norme civile (technique, sanitaire, environnementale...) ne s'applique au domaine militaire ! Le rêve !



Si les premiers usages (civils) de l'atome apparaissent dans la santé (Pierre & Marie Curie ; imagerie médicale... plus tard les dépistages deviendront excessifs), rapidement cette forme d'énergie a été développée pour la production d'électricité, toujours insuffisante par rapport à la demande. Il faur redire que pour les "Trente Glorieuses", sa consommation a augmenté de +7% par an, ce qui entraîne un doublement en dix ans, et donc du parc de centrales (à technologie contante).

La course au gigantisme nucléaire allait commencer ; parallèlement les "applications" militaires de l'atome sont devenues cohérentes & inévitables. Pourquoi ?

Les sommes engagées dans les programmes de construction des centrales sont devenues tellement importantes, sur des périodes longues (plus de 10 ans de retard à Flamanville...), que seule une justification bien plus forte que l'immédiat niveau de vie était requise.

La justification militaire fut la plus forte. L'argument d'indépendance de la Nation permet des sacrifices incroyables. Tout l'arsenal qui "dort" jusqu'à la prochaine guerre (fusées du plateau d'Albion...), est construit, mis en place, surveillé, etc...uniquement grâce aux impôts.

Ces prélèvements fiscaux, sous de multiples formes, sont une amputation des richesses créées par le travail des hommes .





Sur le plan idéologique

Le nucléaire est la clef de voûte du complexe militaro-industriel. Cela signifie d'abord que tous ces "investissements" (?) colossaux sont "acceptés" par un consensus, une confiance-croyance, qui se veut inébranlable, en les possibilités de la Science, ses pouvoirs, ses bienfaits, et donc sa nécessité.

Cette cohérence idéologique se renforce par les risques et la peur immanents du danger nucléaire. Cette peur conduit à mettre en place un vaste réseau de surveillance, de vérifications, de codes, de procédures secrètes. Enfin la justification absolue est l'argument du Bien, du propre, du durable... pour longtemps (?).

Autrefois la "fée électricité" passait par les fils ; au début c'était "le progrès". Mais ces fils étaient la preuve tangible d'une dépendance quotidienne, bien loin de quelques attentes libertaires. Cette sujetion trop visible pouvait être remise en question.

Dorénavant l'électronique, la 5G, l'aérospatiale... etc., permettent un maintien invisible et un renforcement de cette dépendance-soumission.

La boucle est bouclée.

Chacun chez soi, individualisme forcené pour soi-disant compenser l'immense numérisation en marche de la société. Angoisse et peur de l'anonymat. Les idéologies sont étouffées. Il n'y a plus d'idéal.