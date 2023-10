Bonjour à vous chers internautes ! Puisque nous revivons une nouvelle vague de violence à l’échelon des nations qui se querellent et plus sournoisement de ces apprentis terroristes qui veulent nous apeurer, j’ai plaisir à vous partager de cours textes que j’avais écrits ces dernières années quand les événements violents se présentaient… (Il est possible que j'en ai écrit d'autres sur ce sujet !) Pour ma part je reste d’un optimiste serein ! Bien à vous !

Votre serviteur, Pierre Sarramagnan-Souchier,

le 26 octobre 2023.

26 septembre 2014 :

De la violence et du pardon :

Ce n’est pas dans la vengeance que l’on trouve le chemin de la paix…

Le jugement futur de tous ces fêlés du bocal et autres terroriste appartient à Dieu !

Nous, restons sur notre chemin de paix…

Et continuons d’œuvrer avec les moyens dont nous disposons pour un meilleur vivre et partage sur cette planète…

Le reste c’est du superflu…

••• Je ne suis l’otage de personne ! •••

Je suis mon propre otage !

Je ne suis l’otage de personne d'autre !

Les autres mènent leur vie

ou la détruise ou détruisent nos vies,

mais cela ne fait pas de nous des otages.

Nous valons bien mieux que cela,

car nous sommes d'essence divine

et retournerons un jour au divin,

alors ce que peuvent nous faire

de pauvres inconscients…

On ne peut que les plaindre

de n'en être que là où ils en sont…

Pierre Sarramagnan-Souchier,

le 26 septembre 2014

le 27 novembre 2015 :

Pour tous les attentats de part le monde…

Tant que nous sommes en vie,

Nous pouvons continuer de montrer notre humanité.

Et si on ne peut pas arrêter les imbéciles,

c'est pas non plus une raison pour arrêter d'être heureux !

Car c’est le témoignage du respect et du bonheur de la vie qui est notre identité !

Pierre Sarramagnan Souchier,

le 27 novembre 2015.

19 novembre 2015 :

Attentats et terrorisme !

Chaque attentat est suivi d’une surenchère sécuritaire : davantage de soldats armés dans les rues et les gares, de vidéosurveillance, de méfiance envers l’étranger, l’autre. Cette stratégie est perdante : un surinvestissement sécuritaire ne peut faire face aux modes d’action d’un réseau souple de kamikazes prêts au martyre. Il est économiquement coûteux. Et surtout, il est dangereux pour la démocratie. Il déresponsabilise et anesthésie les simples citoyens devenus spectateurs d’une spirale de violences.

Le 27 juillet 2016 :

•••••••• Pour les fêlés du bocal et autres imbéciles ••••••••

Et si vous mettiez une touche de douceur dans votre vie pour changer… Si, si, vous verrez, vous évoluerez ensuite dans le bon sens et apprécierez la vie sous un autre aspect avec plus de respect pour les vivants que vous êtes vous aussi… Bonne évolution à vous les attardés du bocal !

Bien à vous !

Votre serviteur, Pierre Sarramagnan-Souchier,

le 27 juillet 2016.

16 novembre 2016 :

Nous sommes d'essence divine, c'est pourquoi…

••• “ Un jour la douceur d’âme

gouvernera la fragilité du monde ! ” •••

Nous sommes d'essence divine, c'est pourquoi…



Je vous le dis :

Soyez doux avec le monde car la douceur d’âme gouvernera la fragilité du monde.



N'ayez pas peur de partager vos richesses car tout ce qui n'est pas donné est perdu, et “rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n’emportez rien de ce que vous avez reçu - uniquement ce que vous avez donné.”

Ne craignez pas ceux qui ne pensent qu'à amasser ici bas et sachez contrer avec douceur et bienveillance tous ceux qui veulent mentalement vous aliéner pour leurs seuls profits immédiats.



Ne vous laissez pas embarquer par tous ceux-là, que ce soient les partis, les pays ou pire encore, les multinationales, qui ne pensent qu'à leurs intérêts primaires et immédiats et ne se soucient pas du respect de la vie et de l'éveil de la conscience planétaire…



Restez solidaires des vivants en partage et ne craignez pas d'être des vivants…



Et rappelez-vous ceci : Nous sommes lumières et nous retournerons à la lumière.•••

Le 13 décembre 2018 :

••• Décroissance du tout sécuritaire et croissance de la joie de vivre ! •••

–––-–-–––––– Pourquoi je suis contre le tout sécuritaire –––––––––––—

(…) Chaque attentat est suivi d’une surenchère sécuritaire : davantage de soldats armés dans les rues et les gares, de vidéosurveillance, de méfiance envers l’étranger, l’autre. Cette stratégie est perdante : un surinvestissement sécuritaire ne peut faire face aux modes d’action d’un réseau souple de kamikazes prêts au martyre. Il est économiquement coûteux. Et surtout, il est dangereux pour la démocratie. Il déresponsabilise et anesthésie les simples citoyens devenus spectateurs d’une spirale de violences. (…)

Suivent plusieurs solutions censées et de bon sens…

C'est à lire ici : http://www.reporterre.net/En-finir-avec-l-empire-reinventer-la-Republique-refaire-societe-les-vraies

le 18 janvier 2016 :

Le Christ proposait ceci : Aimez vos ennemis !

« Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »

Mat 5, 43-48.

S’il est juste d’avoir des positions humanistes et d’avoir des positions qui rejettent les stupidités, il convient de se rappeler qu’il est plus judicieux de pardonner à ses ennemis avec douceur car autrement cela ne fait que continuer les cercles de violence.

L’enseignement de la non violence dit que :

« Mon pire ennemi, c'est moi-même ! »

Platon : né en 428 av. J.-C. et mort en 348 av. J.-C.à Athènes , philosophede la Grèce classique.

Aime ton ennemi… (https://bible.knowing-jesus.com/Français/topics/Aimer-Ses-Ennemis)

16 novembre 2016 :

••• Un jour la douceur d'âme gouvernera le monde (suite 1) •••

Dans tout l'univers, il n'y a rien de plus doux et faible que l'eau.

Mais rien ne lui est égal dans sa façon de s'opposer à ce qui est dur.

Rien ne peut modifier l'eau.

Que la faiblesse gagne la force,

que la douceur gagne la dureté chacun sur la terre le sait,

mais personne n'est en mesure de faire de même.

(Lao Tseu)

Pierre Sarramagnan-Souchier

22 septembre 2021

Une solution pas plus stupide qu'une autre :

Le parti de la miséricorde divine

