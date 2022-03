Ode à la Paix !

@Mellipheme

Non, vous êtes mal informé. Renseignez-vous.

L’arme nucléaire aux mais des britanniques est étatsunien et ne peut être mis en état de fonctionnement qu’avec l’ordre des USA.

Et les USA semblent vouloir laisser seuls ses vassaux à l’Europe face à la Russie.

Les yankees ne veulent pas risquer leur peau.

Ils sont de loin plus renseignées que vous, chers Européens, qui n’êtes pour eux que des moutons sacrificiels.