Oligarchie, dernières cartouches ?

Collusion et coalition au menu, l’escroquerie nationale est de nouveau à la parade, comme pour un défilé de 14 juillet. Qui sera peut-être plus difficile à régler.

À l’insu de notre plein gré, la banalisation continuera d’être servie au quotidien, pour ceux d’entre nous censés avoir une mémoire de poisson rouge, la vue d’une taupe et l’insouciance d’une alouette. Avec un pouvoir qui vient de s’essuyer les pieds sur les votes des citoyens de gauche arrivés en tête. En mettant à la poubelle comme subversif tout ce qui relève d’un programme social-démocrate classique reconnu par toute une assemblée d’économistes et porté par l’espoir d’une démocratie de citoyens enfin correctement représentés, écoutés et respectés.

Travailler à la transition.

Toute une petite troupe fébrile est soudainement au travail. Elle tente, en pensant pouvoir contourner tranquillement ainsi une fois de plus les principes élémentaires de la démocratie, de mitonner quelques vieilles recettes. Avec l’aide de l’essentiel des médias, indispensables pour le service après-vente et l’accompagnement de ceux d’entre-nous qui ne suivent pas toujours bien. En s’appuyant, encore et toujours, sur des lambeaux de LR comme déjà en 2017 en guignant aussi, on ne sait jamais, sur ceux de la hollandie bien sûr. Cherchant cette fois-ci l’ultime et délicate transition consistant à transformer un pseudo-adversaire qui a déjà rendu tant de services comme épouvantail un peu caricatural en roue de secours honorable. Comme l’apothéose d’une banalisation qui ne vient pas de nulle part et qui remonte à loin si nous nous souvenons du mimétisme idéologique entretenu depuis longtemps par des apprentis-sorciers et précurseurs comme un Sarkosy.

Banalisation de l’extrême-droite. Vaste débat où l’essentiel est caché. Parce que c’est encore plus simple et basique que ce que l’on peut croire. Toute la supercherie tient dans le fait que cette partie-là du scénario, pourtant fondamentale et décisive, connue de tous les spécialistes et acteurs de la politique, comme par hasard, ne fait pas la une des éditoriaux ni des abondants et savants bavardages d’experts de toute sortes campant sur nos avant-scènes médiatiques. Qui se suivent et se ressemblent pour nous apporter sans fin leurs lumières dont on se demande comment on a pu vivre si longtemps en s’en passant.

Ce n’est pas de l’amour, ce sont des intérêts de famille bien partagés.

Chacun a pu voir au 1er tour de la présidentielle de 22, le LR (1 672 001 voix en 22) étant en perdition (Fillon avait rassemblé 7 292 995 millions de voix en 2017), le RN (8 833 828 en 22), un peu affaibli par la captation de voix au profit de Zemmour (2 485 226 en 22 qui allait quand même lui apporter son soutien au second tour), réussir à passer de justesse grâce à l’essentiel du capital de voix récupérées de LR. Avec seulement 450 000 voix d’avance sur LFI qui prônait encore et toujours le rassemblement de la gauche sur le préalable de l’engagement sur un programme. Faut-il rappeler que les sondages donnaient la dernière semaine jusqu’à la veille du scrutin 6 points d’avance à MLP sur JLM ? On se demande bien pourquoi ?

Première connivence et collusion concrètes d’intérêts se retrouvant sur le même alignement dans le sillage de l’oligarchie. Qui n’a, elle, de cesse de dénoncer les déficits sociaux tout en refusant de payer sa part d’impôts tout en empochant toutes sortes d’aides (comptées en millards) sans l’embarras de devoir justifier des résultats ni se plier à des priorités. Les élus de ces formations ayant toujours voté de concert toutes les lois organisant toute cette efficacité. On ne peut pas guère leur reprocher d’être incohérents ou de ne pas savoir pratiquer la solidarité.

Chacun a pu voir aussi LFI, rassemblant la gauche sur un partage de son programme, lui sauver la mise. En déclenchant à nouveau immédiatement des réflexes déjà bien affutés à droite. Jouant à plein dans les duels NUPES/RN aux législatives. Dans la vraie vie, pour le contrôle du pouvoir et la défense de ses intérêts économiques, là où ni états d’âme, ni palabres, ni apparences d’estrades ou de plateaux-télé ne comptent plus, une part de l’électorat LR et LREM s’est retrouvé en soutien du RN jusqu’à lui faire gagner déjà un bonus de plus de 50 mandats. Comme d’habitude, nous avons eu droit à un signalement rapide dans les médias pour sauver les apparences puis, enterrement de première classe. On n’y reviendra plus. Vous imaginez un sondage à propos de ce genre de situation. Je rêve, je sais, la maison est bien gardée.

Décidément, une gauche qui a mal à ses dirigeants quand ils oublient leurs engagements.

Ensuite, malheureusement, malgré un rassemblement pas vu depuis longtemps des syndicats et des mouvements de gauche et des citoyens de toutes générations pour la défense de la retraite, des responsables de la gauche, fraîchement repêchés, trouvèrent à nouveau judicieux de retourner à la division pour les européennes. Sans surprise sous les encouragements de l’essentiel des médias très occupés par ailleurs à mettre en lumière l’extrême-droite, et ce dès janvier pour une élection ayant lieu le 8 juin, notamment en commandant puis commentant généreusement toutes sortes de sondages à partir de ses éléments de langage. Avec le résultat que l’on sait. Quand une candidature commune avec un programme partagé, la tête de liste ayant été proposée aux écologistes par LFI, était possible et attendue.

Des citoyens patients, résolus et persévérants qui s’accrochent.

De nouveau, afin de barrer la route encore et encore à la collusion des électorats de droite déjà bien rodée et mettre chacun devant ses responsabilités, LFI, sacrifiant une fois de plus une partie de ses voix et mandats, appela à un cordon sanitaire anti-RN en ne présentant pas de candidat là où elle se trouvait en troisième position. Sans surprise, le NFP arriva en tête avec un sursaut de mobilisation et sans surprise aussi mais très instructif, la collusion des électorats des droites, puisque les électeurs NFP respectèrent eux l’engagement pris à 90 % tandis que ceux de LR et LREM ne le firent qu’à 40%, la collusion des électorats de droite rapporta à nouveau des dizaines de mandats au RN. Qui surenchérit ensuite sur la comédie en se réclamant de son nombre de mandats obtenus auprès de ses électeurs, omettant de leur en détailler la recette et motivations. Pas de reproches à leur faire, c’était prévisible pour qui était attentif et pour qui se dit que, vu la situation du pays, il s’agit quand même de regarder de près qui est qui et qui fait quoi vraiment. Les médias firent leur BA habituelle, un bref et unique signalement puis re-enterrement de première classe. Il ne s’agit quand même pas de faire trop réfléchir les électeurs. Faut-il rappeler que Ciotti, un peu pressé, était venu confirmer ce que tout le monde savait déjà depuis un moment. À sa décharge 27 sondages sur 27 annonçaient la victoire du RN.

Le piège se refermera sur qui ?

À partir de là, chacun, s’il le veut, peut voir la combinaison à l’œuvre qui tente de se déployer. Une opposition surjouée du RN afin de trouver et faire advenir pas-à-pas, si pas le pouvoir présidentiel et un gouvernement qui ne manqueront pas de ralliements comme nous l’avons vu, une coalition. Avec bien sûr le soutien déjà largement acquis des médias qui le manifesteront cette fois-ci plus franchement pour ceux qui tentent de sauver encore les apparences. Les électorats LREM et LR seront contents. L’oligarchie rigolera bien et se frottera les mains, sûre d’elle-même, jubilant de notre indécrottable bêtise de ceux qui se prenaient encore pour des citoyens, de notre crédulité et capacité à nous laisser si facilement ballader, berner et diviser. L’essentiel aura été préservé et même mieux dorénavant, avec enfin une démocratie vigoureuse mettant au pas avec encore plus de fermeté tous ceux qui ne seront pas d’accord et osent encore le dire. L’extrême droite apparaît pour les classes dominantes comme une réponse qui permet à la fois de réprimer la contestation et de relégitimer l’autorité du système en reconnectant une partie des classes moyennes et populaires autour de l’impasse d’un discours raciste et excluant. On occulte ainsi la lutte contre les injustices et le détournement des moyens de la démocratie en désignant un bouc émissaire facile, le même de génération en génération. Offrant ainsi une explication simpliste aux problèmes de l’existence, sans jamais remettre en question les intérêts des classes dominantes. Allons-nous laisser le débat démocratique se faire pourrir avec ces méthodes par des gens qui se sont toujours opposés en réalité aux politiques de démantèlement des ghettos de pauvres et d’immigrés ? On trouvera par ailleurs de bons syndicalistes pour expliquer que tout passe avant tout par le dialogue entre partenaires sociaux de bonne volonté et responsables. Les formules circulent déjà sans qu’à mon avis tous les adhérents en voient la portée.

Reste la part d’électorat du RN, ni nantis ou super-nantis, qui a cru en la dimension sociale et souverainiste de cette escroquerie nationale. Qui ne voit pas le piège qui consiste à systématiquement diaboliser une opposition résolue. Electorat qui à mon avis passera par une phase de déni temporaire bien compréhensible avant de traverser une période de dépression qui pourrait bien être longue avant de renouer avec le goût de se sentir à nouveau citoyen. Après avoir ravalé difficilement son amertume de s’être fait couillonner dans les grandes largeurs. Nous avons tous été embarqués à un moment ou un autre par la propagande et les moyens d’un Sarkozy, d’un Hollande, d’un Macron ou par la si belle comédie maintenant d’un RN si bien servi par les mêmes moyens au service des mêmes intérêts dans le même type de comédie médiatique surjouée. Pour finalement découvrir après coup l’entourloupe de ces spécialistes du détournement de la démocratie. Qui va croire à la bienveillance et l’absence d’intérêts des milliardaires du CAC 40 dans cette affaire ? Allons-nous faciliter l’élection des nouveaux serviteurs de ces oligarques parce que nous n’avons pas regardé de près la réalité des votes des élus de la maison, ici et au parlement européen, entre autres ?

Il ne tient qu’à nous, à notre clairvoyance, notre vigilance, notre courage, notre persévérance pour que nous ayons et la justice sociale, et la responsabilité écologique partagée dans l’équité des droits et devoirs. Et la démocratie comme moyen de conjuguer nos intérêts individuels avec l’intérêt général et bien entendu les moyens de les défendre. Faisons de nos votes l’arme du respect qui nous est du par l’ensemble des politiques et acteurs des médias. À commencer par ceux que deux fois de suite (cela commence à faire beaucoup) nous avons remis en selle pour les voir dès que possible avancer les pions de leurs carrières et ambitions.Ne soyons pas dupes de la foire aux divisions et confusions ajoutées par ceux qui se réclament de la gauche en n’ayant de cesse de chercher à diviser au bénéfice des manœuvres d’une minorité de nantis et supernantis. Qui, eux tranquillement, entre autres, trouvent naturel de posséder l’essentiel des médias et instituts d’opinion en en voulant encore plus. Ce que le RN leur promet et que la macronie et LR n’ont pas encore osé dire tout en ayant déjà bien affaibli le service public de l’information pourtant bien sage. Nous ne sommes pas à la remorque des politiques ni des acteurs des médias. C'est nous, si nous le voulons, qui faisons entrer ou sortir du terrain les politiques et renvoyons les sondeurs et les directeurs d'information et chefs de rédaction qui font la musique à leurs manipulations.