Olivier Vandecasteele libre ! Message des intellectuels engagés pour sa libération

OLIVIER VANDECASTEELE LIBRE !

MESSAGE DES INTELLECTUELS ENGAGES POUR SA LIBERATION

Olivier Vandecasteele est enfin libre après 455 jours d’une infâme, cruelle et injuste détention au fin fond des terribles geôles iraniennes ! C’est dire l’intense joie que j’éprouve à présent, depuis ce tout récent et historique jour du 26 mai 2023, à le voir ainsi de retour, sain et sauf malgré cette douloureuse épreuve, dans son pays, la Belgique, auprès des siens, de sa famille, de ses proches et de ses amis.

A ce bonheur se joignent bien évidemment les trente intellectuels de tout premier plan (dont je joints, pour mémoire, les noms et titres plus loin dans cette tribune) qui se sont eux aussi engagés en signant l’appel que le 20 décembre dernier, il y a donc un peu plus de cinq mois déjà, j’ai lancé et publié, en faveur de la libération de ce même Olivier Vandecasteele, dans quelques-uns des meilleurs journaux belges, français et internationaux.

AU NOM DE LA CONSCIENCE HUMAINE

Cet appel que nous avions alors adressé aux autorités politiques et judiciaires de la République Islamique d’Iran, mais aussi, parallèlement, au gouvernement belge ainsi qu’aux instances dirigeantes de l’Union Européenne, nous l’avions pensé et effectué, sans autre intérêt que celui de notre conscience propre, aux seuls noms de la démocratie, des droits de l’homme, de la dignité et de la tolérance. C’était là en effet, outre notre devoir moral, notre sens inaliénable, en dehors de toute tendance politique comme de tout clivage idéologique ou de toute croyance religieuse, de l’humanisme en sa plus noble expression. Nous ne pouvions rester silencieux, ni indifférents, face à une telle, inconcevable, détresse humaine !

NOTRE COMBAT POUR LA LIBERTE CONTINUE !

A cet égard, nous n’oublions pas non plus, aujourd’hui, les autres otages occidentaux – ils sont, symboles de toute humanité, une trentaine – eux aussi encore injustement retenus, tout aussi innocents en cette cynique et ignoble "diplomatie des otages", dans les prisons iraniennes.

Notre inépuisable, ferme, cohérent et résolu combat pour la liberté continue donc, par-delà même la joie qui nous anime aujourd’hui face au bonheur retrouvé d’Olivier Vandecasteele !

SIGNATAIRES :

Daniel Salvatore Schiffer : philosophe, écrivain, directeur des ouvrages collectifs « Penser Salman Rushdie » et « Repenser le rôle de l’intellectuel » (Editions de l’Aube).

Dominique Baqué : philosophe, critique d’art.

Stéphane Barsacq : écrivain.

Shani Benoualid : créatrice de l’initiative de civisme en ligne « je suis là ».

Rachid Benzine : écrivain, politologue.

Véronique Bergen : philosophe, écrivaine.

Jean-Michel Besnier : philosophe.

Jeannette Bougrab : essayiste, docteure en droit, ancienne secrétaire d’Etat à la Jeunesse et à la Vie associative (France).

Hélène Bravin : journaliste, géopoliticienne, écrivaine.

Jean-Marie Brohm : professeur émérite de sociologie.

Sophie Chauveau : écrivaine.

François Dessy : avocat aux Barreaux des villes de Liège-Huy et de Namur (Belgique), directeur de l’ouvrage collectif « Privé de liberté, pas de génie – 30 prisonniers célèbres » (Editions La Pensée et les Hommes).

Lou Ferreira : philosophe, dramaturge, présidente du Cercle Esthétique et Philosophique Wildien.

Luc Ferry : philosophe, ancien Ministre français de l’Education Nationale.

Renée Fregosi : philosophe, politologue.

Jean-Marc Governatori : élu écologiste de la ville de Nice, coprésident d’« Ecologie au Centre » (France).

Jean Jauniaux : écrivain, président honoraire de PEN club Belgique (francophone).

Jean-Paul Lévy : avocat honoraire, ancien membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris, ancien membre du Conseil National des Barreaux (France).

Catherine Louveau : sociologue, professeure émérite.

Isabelle de Mecquenem : philosophe, membre du Conseil des sages de la laïcité (France).

Yves Namur : poète, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.

Eric Naulleau : écrivain.

Fabien Ollier : directeur de la revue « Quel Sport ? » et des éditions « QS ? ».

Laetitia Petit : psychanalyste (Université d’Aix-Marseille).

Robert Redeker : philosophe.

Jean-Marie Rouart : écrivain, membre de l’Académie Française.

Boualem Sansal : écrivain, grand prix de la francophonie de l’Académie Française, prix Nessim-Habif de l’Académie royale de Belgique, prix international de la laïcité, chevalier des Arts et des Lettres.

Eric-Emmanuel Schmitt : écrivain.

Annie Sugier : présidente de la Ligue du Droit International des Femmes (LDIF).

Pierre-André Taguieff : philosophe, politologue, directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Valérie Trierweiler : journaliste, écrivaine.

Patrick Vassort : sociologue, directeur de publication de la revue « Illusio ».

Olivier Weber : écrivain, grand reporter, ancien ambassadeur de France pour la lutte contre l’esclavage et la traite des êtres humains.

Jean-Claude Zylberstein : avocat, éditeur, écrivain.