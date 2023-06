OMS = Organisation Mafieuse Supranationale

« L’OMS, devrait être déclarée organisation terroriste en raison des dégâts qu’elle a causé et des mensonges qu’elle a rependu. Aujourd’hui, il serait plus sûr de signer des contrats avec les cartels colombiens de la drogue qu’avec l’OMS. »[i] Prononcé par Mislav Kolakusic , juge anticorruption croate, qui alerte sur le "Traité Pandémie" de l'OMS, devant le parlement européen. Curieusement, personne ne l’a contredit…

L’organisation mondiale pour la santé est accoquinée depuis des décennies avec l’industrie pharma, la bien nommée BIGpharma qui, je cite le médecin danois Peter Gøtzsche dans son livre, Deadly Medicines and Organised Crime : How big pharma has corrupted healthcare : « l’industrie pharmaceutique ne vend pas des médicaments, mais des mensonges à propos des médicaments. Pour cela, elle recourt largement à des comportements criminels et à la corruption, facilitée par une réglementation inefficace qui aurait besoin d’une réforme radicale. », Il disait cela en 2013, et depuis, ca n’a fait qu’empirer, voir le COVID.

Deux mafias avançant main dans la main

OMS + BIGpharma = un monde tellement vermoulu, pourri et insalubre qu’il peut actuellement mettre la planète entière sous sa férule, tellement son pouvoir de corruption des « élites » est fort et avéré. Tant les médias, propriétés des oligarques sont sous influence, tellement le corps médical fournit les relais nécessaires à faire appliquer des règles, écrites et votées par des corps législatifs totalement corrompus, financièrement, idéologiquement ou par bêtise et ignorance.

Ce brave médecin nous prend comme témoin : les médicaments tuent plus qu’ils ne soignent : « Si vous ne pensez pas que le système est hors de contrôle, écrivez-moi pour m’expliquer comment il se fait que les médicaments soient aujourd’hui la troisième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires et le cancer ? »[ii] Que rétorque l’OMS ? « Le programme OMS sur les politiques en matière de médicaments essentiels et de produits pharmaceutiques a pour objectif de sauver des vies et d’améliorer la santé en assurant la qualité, l’efficacité, l’innocuité et l'usage rationnel des médicaments, y compris dans le cadre des médecines traditionnelles. Ce programme vise à promouvoir un accès équitable et pérenne aux médicaments essentiels, en particulier pour les populations pauvres et défavorisées. »[iii] Un pauvre bouquin contre l’énorme machina mondiale = 0 à 1 ! Parlons-en des « populations pauvres et défavorisées » ? 53 pays ont demandé aux dirigeants de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de rendre des comptes sur des scandales sexuels ayant éclaboussé certains de leurs membres en mission. L’organisation onusienne est soupçonnée d’avoir sciemment fermé les yeux sur les agissements de ses travailleurs. Avant la publication du texte, le docteur Tedros a réagi, et rappelé qu’une commission d’enquête indépendante avait été mandatée sur le sujet qui devrait rendre son rapport fin août :

« Rien n’est indépendant à l’OMS, tout dépend du directeur général », dénonce toutefois une source en interne : « Il y a une culture de l’impunité sur les abus et harcèlements sexuels au sein de l’OMS. Il suffit d’être l’ami du président Tedros et l’affaire est étouffée, tandis que ceux qui parlent sont punis. »[iv]

Bill Gates, l’OMS, sa fondation et le business

Cet individu, « philanthrope », milliardaire et 1er contributeur individuel au financement de l’OMS, ça représente 10% du budget total, se veut être aussi le bienfaiteur pour les pays pauvres, tout en spéculant, s’affairant pour accroitre sa fortune. Un exemple parmi malheureusement bien d’autres : Selon le professeur Renaud Piarroux, expert mondial du choléra, Bill Gates possède des usines de vaccins contre le choléra en Corée du Sud. De son côté, la Fondation Bill & Melinda Gates aurait organisé une campagne de vaccination en Haïti alors que l'épidémie de choléra touchait à sa fin. Cet essai à grande échelle du vaccin unidose, soutenu par une contribution de 10 millions d'euros, a été organisé à l'aide de publications et de modélisations bidon, sans préciser que le choléra avait disparu en Haïti deux ans plus tôt. L'objectif semble avoir été de gagner du soutien et de créer un marché pour le vaccin contre le choléra.[v]

Tedros Adhanom Ghebreyesus, un monsieur fort décomplexé

Main droite : 12 mars 2020, L’organisation onusienne a un rôle d’alerte, de conseil et de réglementation. Son directeur général actuel Tedros Adhanom Ghebreyesus est un professionnel reconnu.[vi] Main gauche : La Haye, 1er décembre 2020, - Une plainte pénale déposée aujourd'hui auprès du procureur de la Cour pénale internationale accuse le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, d'être responsable de génocide et de crimes contre l'humanité alors qu'il était un haut fonctionnaire éthiopien avant de diriger l’organisation de santé.[vii] Main du milieu : un proche collaborateur du président, Ranieri Guerra est accusé d’avoir menti à la justice. L’OMS fait l’objet de sévères réprimandes internationales quant à son manque d’indépendance vis-à-vis de la Chine. Elle met à jour une connivence entre Rome et l’OMS pour camoufler le degré d’impréparation de la Péninsule. Peu avant la publication du rapport, le gouvernement italien venait de verser une contribution volontaire de 10 millions de dollars à l’OMS. Il montre que Ranieri Guerra était en étroit contact avec le gouvernement italien et que l’objectif était d’étouffer un rapport de chercheurs qui prouvaient l’impéritie de l’OMS.[viii] Bref, comme affirme le dicton « le poisson pourrit toujours par la tête. »

Au fil des années, les dysfonctionnements de l’organisation se sont faits de plus en plus patents : opacité dans le recrutement, sous-représentassions des pays du Sud dans les instances de décision, augmentation des contrats précaires, manque d’indépendance par rapport à certains Etats et à des acteurs privés très influents et fortunés.[ix]

Gabegie en 2017 : les frais de déplacement avaient été épinglés, car l’agence avait dépensé l’année précédente 201 millions de dollars en billets d’avion en première classe et chambre d’hôtel de luxe. Une somme énorme quand on la compare au budget d’environ 71 millions de dollars attribué à la lutte contre le sida et l'hépatite.[x]

Voila, c’est l’organisation supposée régir et organiser la santé sur terre…Ya pas intérêt d’être malade !

Comment les monopoles de BIGpharma ruinent la santé publique

La sociologue Gaëlle Krikorian Dans son livre, expose les rouages du « capitalisme cognitif », système qui s’appuie sur les brevets et qui permet à une poignée de grands joueurs de l’industrie pharmaceutique de s’approprier le savoir, pourtant un bien commun, pour maximiser leurs profits. « C’est un capitalisme qui repose sur la propriété intellectuelle. Ses modalités dépassent donc celles de la simple vente de produits, comme c’était le cas au 19e et au début du 20e siècle », explique-t-elle. L’industrie aurait progressivement dénaturé le système des brevets. Introduits comme un outil pour stimuler l’innovation, les brevets étaient initialement des monopoles temporaires octroyés à des inventeurs pour retrouver les sommes investies en recherche, raconte la sociologue. En contrepartie, ils devaient divulguer les détails de leurs inventions pour qu’elles puissent bénéficier à tout·es et permettre la concurrence une fois le brevet échu. « Mais maintenant, les brevets sont devenus des documents qui font des tonnes de pages. On a développé un art de laisser croire que l’on est devant quelque chose de nouveau tout en n’en révélant pas ce dont il est question. On a tordu le deal initial », déplore-t-elle.[xi] BIGpharma vit sur les dépenses devenues publiques et les profits devenus privés ; ainsi soit-il !

La prochaine étape encore + juteuse : Le Traité Pandémie

Fin avril 2023, des élus et des experts de tous bords politiques, inquiets pour la démocratie ont organisé une conférence au Parlement européen sur le projet de Traité Pandémique de l’OMS, intitulée « Nos libertés en danger ? ». Ils dénoncent une privatisation de la gouvernance mondiale via la sécurité sanitaire, un hold-up de la démocratie, court-circuitant les processus internes des pays membres. Chaque Etat qui ratifiera ce texte en 2024 sera forcé d’appliquer toutes les mesures et d’engager des dépenses contractuelles décidées unilatéralement par l’OMS, sans que celle-ci ne doive jamais répondre de quoi que ce soit, ont affirmé des participants.[xii] Les Etats pourront même être poursuivis par des multinationales s’ils refusent les traitements exigés.

Pour être encore plus lisible : L'OMS et BIGpharma en sous main, préparent un coup d'Etat planétaire qui pourrait, demain, transférer unilatéralement les souverainetés nationales à une gouvernance mondiale, tout ça, sous le fallacieux prétexte de sécurité sanitaire. Ce traité mettra sur un pied d’égalité, les États membres avec les multinationales, les ONG et d’autres organisations ou lobbies… Qui a dit ? Pactiser avec l’hydre à deux têtes, c’est être cocufié par un diable déguisé en médecin ? Tirez la langue et dites, 666 !

Georges ZETER/ juin 2023

