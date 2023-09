On manque d’animateurs... l’appel hypocrite d’organisateurs

Le dessin de Sapins représente une oeuvre collective, une de celles qui sont faites dans les accueils de loisirs avec les animateurs

Les organisateurs d'accueils de loisirs et des colonies de vacances n'ont eu cesse de se plaindre de la pénurie du nombre d'animateurs disponibles.

Je partage leur inquiétude mais je ne comprends pas qu'ils n'aient pas pris le taureau par les cornes :

les BAFA sont trop coûteux pour les familles et il faut attendre le stage d'approfondissement pour que les aides soient effectives ils le savent et rien ne bouge !

Les rémunérations ne sont pas attrayantes alors que la responsabilité de ces animateurs est complexe...Il faudra attendre 2024 pour qu'enfin elles atteignent 50 € brut

Beaucoup d'animateurs BAFA se retrouvent à gérer des groupes de pré-adolescents alors qu'il faudrait des professionnels.... qu'importe on continue comme avant !

Les organisateurs, associations « d'éducation populaire » et collectivités territoriales ont obtenu que l'entrée au BAFA soit rabaissée de 17 à 16 ans alors que tous savent que des jeunes de 17 ans n'avaient déjà pas assez de distance et de maturité pour encadrer des pré-adolescents.... Il est prévu et nous l'expliquons dans les sessions de formation de directeurs qu'il est indispensable que des stagiaires, jeunes de surcroît ne se retrouvent pas avec des pré-ados !

J'y pensais mais je ne croyais pas que ce soit possible.

Non ils ne peuvent pas faire cela et bien si ils l'ont fait,

Des jeunes stagiaires BAFA sortis des formations 2023 ont été engagés mais sans rémunération.

Ils ont eu droit à la remarque suivante : « tu es le bienvenu mais comme tu es mineur, tu ne seras pas payé » !

Je n'en crois pas mes oreilles.

Ils pleurent car ils manquent d'animateurs et quand un de moins de 18 ans arrive, on ne le paie pas.

C'est de la malhonnêteté flagrante :

le stagiaire compte dans le taux d'encadrement, il fait un vrai travail, l'accompagnement qu'il obtient de son directeur est symbolique et le jeune ne reçoit rien ?

Cet appel au secours des organisateurs est hypocrite car ils demandent d'être aidés et continuent, pour la plupart à exploiter les jeunes stagiaires.

Il faudrait là que les syndicats de l'animation interviennent pour vérifier le contrat d'engagement et les déclarations effectives établies.

Jean-François Chalot