On manque même de maîtres-nageurs !

Pénurie de professeurs, pénurie de soignants dans les hôpitaux, pénurie de pompiers, et même pénurie de maîtres-nageurs !

En France, ces pénuries se font cruellement sentir...

"Des couloirs de nage et des bassins désormais moins fréquentés : en plein été, la direction d'une piscine près de Maubeuge n'a pas eu le choix : elle a dû restreindre ses capacités d'accueil...

"Du fait de l'absence de l’un des maîtres-nageurs, nous avons été contraints aujourd'hui de fermer cet espace-là", déclare le directeur adjoint du pôle cohésion sociale de Maubeuge.

Un bassin a donc été fermé faute d'effectif.

Deux maîtres-nageurs seulement, alors qu’il en faudrait trois pour assurer la surveillance. Et l'établissement a beau chercher, il est difficile de trouver un remplaçant.

"On est tenu de réduire les amplitudes d'ouverture et d'adapter le fonctionnement pour faire en sorte qu'il soit le moins impactant pour l'usager.", explique encore le directeur adjoint du pôle cohésion sociale de Maubeuge.

Cet établissement n'est pas un cas isolé. À Lyon, trois piscines comme celle-ci sont contraintes de fermer un jour par semaine, à cause du manque de maîtres-nageurs en été.

Une pénurie et une crise des vocations...

Alice Gueucier est titulaire d'un brevet de nageur-secouriste, mais elle souhaiterait se réorienter pour devenir kinésithérapeute.

Le métier de maître-nageur est devenu trop contraignant pour elle : "Je trouve que le métier est assez rébarbatif. On fait de la surveillance, il y a de la pédagogie, de l'enseignement, mais à long terme, je ne me vois pas faire ça toute ma vie".

La formation est coûteuse, jusqu'à 10 000 euros, et le salaire pas assez attractif : 1 300 euros nets par mois en début de carrière, selon la Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs. Certains dénoncent également les conditions de travail qui se dégradent autour des bassins...

"Les incivilités sont de plus en plus présentes ainsi que les comportements à risques : on ne respecte plus le règlement intérieur, on ne respecte plus l'uniforme. Bon, on n'est pas là pour faire la police ! On est plutôt là pour essayer d'éviter les accidents. De plus en plus de gens ne le comprennent pas. C'est dommage !"

Selon la Fédération, il manquerait actuellement 5000 postes de maître-nageur en France."

Etonnant, tout de même ! Ce sont les métiers du soin et du service qui sont les plus mal rémunérés et en même temps les métiers les plus essentiels et les plus utiles...

1300 euros par mois ! Une misère ! Peut-on vivre dans des conditions décentes avec un tel salaire ?

Ces métiers exposés au mépris et au dédain ne sont plus du tout attractifs...

Il est temps de redonner toute leur valeur à ces métiers de service !

