On marche sur les fesses : Le mégenrage

Le mégenrage est l'action de désigner une personne par un genre qui ne correspond pas à son identité de genre (identité sexuelle ou identité sexuée). Appeler une personne « madame » ou « monsieur » en contradiction avec son identité de genre, utiliser l'ancien prénom d'une personne trans (pratique appelée morinommage ou deadnaming), ou encore insister pour qu'une personne se conforme aux normes d'un genre qui n'est pas le sien, par exemple dans l'utilisation des toilettes, douches et vestiaires ; Pour être clair : « Pour les personnes non binaires, le mégenrage peut s'éviter par des techniques de langage épicène, comme l'utilisation du point médian « élu·e », de néologismes comme « iel ou de formules neutres »[i]… Atchoum ! Comme dirait mon pote Charles qui se fait appeler Georgette par les intimes !

On ne rigole pas avec le mégenrage

En Colombie-Britannique, canada, un tribunal a condamné le militant Bill Whatcott à payer 55 000 $ à Morgane Oger, car Whatcott avait traité cette personnalité politique transgenre de « mâle biologique qui a changé de nom […] après avoir adopté un style de vie de travesti. » Donc, il/elle avait travesti son prénom afin qu’on ne puisse dire qu’il/qu’elle vivait en travesti… Dans une décision, une Cour du Québec décrit ainsi l'atteinte à la dignité : « Une atteinte au droit à la dignité se manifeste, entre autres, par le mépris et le manque de respect, et elle s’apprécie de façon objective, devant être évaluée dans le contexte précis qui est dénoncé pour atténuer le caractère abstrait du critère de la personne raisonnable ». Waouh, là, il faut suivre, j’en attrape des transes !

Apprenons des nouveaux maux

Les chercheurs queer ont redéfini un nouveau charabia : Deadname provient de l'anglais« dead name », littéralement « nom mort ». Le terme morinom est formé du mot français « nom » et du verbe latin "mori" qui signifie « mourir ». Le terme définit le prénom de naissance ou le précédent nom d'une personne qui n'est pas cisgenre, et qui, au vu de sa transalité ou non-binaire, a décidé de changer son prénom, administrativement ou par l'usage.[ii] Le langage épicène désigne différentes règles et pratiques qui cherchent à éviter toute discrimination sexiste par le langage ou l'écriture.[iii]

Comment appeler ces tribus ?

Dans un monde en folie, se faire entendre par plus fous que soi, devient un fait de religion. Le wokisme. Mais quelle est donc que cette nouvelle marotte ? Idéologie d'inspiration woke, centrée sur les questions d'égalité, de justice et de défense des minorités. Minorité pour ne pas la nommer : la communauté LGBTQIA+. On retrouve pour les plus courants les versions “LGBT”, “LGBTQ” et “LGBTQI+”. Mais d'autres versions ont fait leur apparition ces dernières années, telles que “LGBTQIA+”, “LGBTQ2S+”, et pour le plus long d'entre eux, le fameux “LGBTQQI2SAA”…J’vous l’avais dit, ce n’est pas simple, il faut un QIDGP (un QI De Grosse Patate). Mais restons avec ce bon vieux LGBTQIA+ qui recouvre les termes suivants : Lesbienne, Gay, Bisexuel, Trans, Queer et Intersexe et Asexuel. Le + ou – est Aromantique.

Ces minorités dans la vie de tous les jours

1 : Un enseignant qui a « mégenré » un élève, est interdit d’exercer sa profession. T’as pas intérêt d’avoir la langue qui fourche, et te planter sur le prénom de l’élève Alice/Kevin… Joshua Sutcliffe, un british de 33 ans, a été jugé par l’autorité de régulation de l’enseignement comme n’ayant pas traité un élève avec « dignité et respect ». Il a également été jugé qu’il n’avait pas protégé le bien-être de l’élève en n’utilisant pas les pronoms préférés d’une fille qui s’identifiait comme un garçon.[ii]

2 : Une enseignante licenciée après avoir refusé d’utiliser les pronoms trans d’une enfant de huit ans. Sur la base des conseils d’organisations de défense des droits des transgenres telles que Mermaids et Stonewall,[iii] le conseil municipal a demandé à l’ensemble du personnel de l’école de toujours désigner l’enfant par les pronoms masculins et le nom masculin qu’elle avait choisi, et de lui demander d’utiliser les toilettes, les vestiaires et les dortoirs réservés aux garçons. Après une longue carrière d’enseignante, l’enseignante a été contrainte de trouver un emploi dans un bar à sandwichs.[iv]

3 : Un enseignant en Irlande qui a refusé d’utiliser les pronoms préférés d’un élève transgenre va passer Noël en prison. Enoch Burke avait été emprisonné en septembre dernier après un incident au cours duquel il aurait refusé d’utiliser les pronoms préférés d’un élève “transgenre”, ce qui l’avait conduit à ignorer une ordonnance du tribunal lui ordonnant de rester à l’écart de l’école où il enseignait.[v]

4 : Pour la bonne bouche : Une étudiante obtient un zéro à son devoir parce qu’elle a utilisé l’expression « femmes biologiques ». Son professeur militant ne veut pas que nous ayons l’idée stupide qu’il est normal que des hommes et des femmes fassent des bébés ensemble. Il n’aime pas non plus le terme « femme biologique », mais c’est parce que « femme » n’a pas besoin de qualificatif. L’étudiante : « Comment suis-je censée réaliser mon projet final si je ne peux pas utiliser le mot « femmes biologiques » alors que c’est le sujet de mon projet ? »[vi]… Appelle-le La Meuf Bio ?

Des enfants rencontrent une Drag Queen et un Drag King. Sur la chaîne YouTube mise en ligne dans le cadre du lancement de son nouveau format « Yeux d’enfants ». L’objectif, énoncé dans la description, donne le ton : aider les enfants à dépasser les « limites [qui] sont fixées par nos parents et notre environnement » et « explorer de nouvelles perspectives ». « Bonjour Monsieur ». « Moi, ce n’est pas Monsieur, c’est Madame », réplique illico à une petite fille Mathéo, qui se présente comme un drag Queen du nom d’Ophélia. Cette dernière revient à la charge : « Vous êtes un monsieur ! », suivie de sa camarade qui renchérit : « On a reconnu que tu es un garçon, parce que tu en as la voix ! » La vidéo a également été relayée par le collectif Protégeons Nos Enfants, qui partage quotidiennement toute affaire relevant, à son sens, de l’endoctrinement à l’école. « Le collège de l’institut Saint-Joseph à Pont-Sainte-Maxence dans l’Oise organise une semaine LGBT. Les enfants suivront, par exemple, des ateliers sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle. »[vii] Comment appeler « ces actions » ? Maltraitance ?

Vidéo à voir de Greg TOUSSAINT qui mène une campagne de stop la propagande LGBT dans les écoles, et demande de signer une pétition Touche Pas À Mon Gosse qui est devenue virale. Voici 3 commentaires venant de cette vidéo et pleins de bon sens :

De : @Flo-dc9xi - Je suis surveillant dans un collège, il y a des fonds d'écrans LGBT sur les ordinateurs du collège, c'est très sournois comme propagande...

De : @opheliesemiramis3158 - Petite anecdote : J'ai une amie qui pétillait devant toutes les petites attentions que son fils lui rapportait de la crèche durant les diverses fêtes (colliers de nouilles, peintures, petites photos, etc.). Un jour de fête des mères, n'ayant rien reçu, elle est allée se renseigner pour savoir pourquoi elle n'avait pas eu de cadeau de son fils comme cela est de coutume depuis des générations. La directrice lui a tout bonnement expliqué que désormais les enfants ne fêteraient plus la fête des mères pour éviter toute discrimination (sur recommandation du ministère de l'Éducation)... Laissez-moi vous dire à quel point elle a eu le cœur brisé de savoir qu'à cause de tels mouvements (LGBT et Cie), on venait de lui renier son statut de mère.

De : @jeanonche2468 - Dans mon lycée ont récemment été installées des toilettes "non genrées". Depuis que je suis arrivé dans ce lycée (je suis en terminale) j’ai vu le nombre de LGBT et autres oiseaux rares chez les élèves exploser. C’est vraiment effrayant, y a des cheveux bleus partout de plus en plus et les profs soutiennent ça activement en faisant de la "prévention" contre l’homophobie, en plus des cours de féminisme et de communisme. Ça devient réellement invivable et j’en arrive à détester ces personnes alors que si on ne les mettait pas si en avant, je les ignorerais complètement.

Arrêtons ! Arrêtons ce phénomène du « mégenrage » afin que tout cela ne finisse par un « mais, j’enrage » généralisé contre cette communauté bien trop bruyante !

Georges ZETER/mai 2023

Des enfants rencontrent une Drag Queen et un Drag King

STOP AU MILITANTISME LGBT DANS LES ÉCOLES !

