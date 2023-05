Orange mécanique 2.0 - Décivilisation ou rien de nouveau ?

Certes, le pays ne va pas bien, chacun peut constater la perte de confiance des citoyens dans la classe politique, avec une majorité qui n'en est plus vraiment une et une opposition qui suggère l'insurrection. Comment ne pas voir, un Hôpital malade, une Éducation nationale notée médiocre à l'encre rouge, des policiers et gendarmes qui se font la malle vers d'autres métiers moins dangereux et plus rémunérateurs. Cerise aigre sur le gâteau, la violence journalière de l'implacable actualité qui achève de déprimer le citoyen qui n'a même plus les moyens de s'offrir ses clopes. À se demander qui a été assez stupide pour ouvrir la boite de Pandore d'où sont sortis tous les maux de la terre dont la guerre ?

Emmanuel Macron, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, a demandé à son gouvernement de se montrer intraitable sur le fond avec la violence qui mine de plus en plus la société. Il n'y a plus qu'à ! Ce que d'autres appellent l'ensauvagement, Macron, lui, le désigne comme "la décivilisation" de la société française.

Ne manquait plus que le président de la République fasse référence au film de fiction épouvantable "Orange Mécanique" de Stanley Kubrick d'après le roman d'Anthony Burgess, (A Clockwork Orange) sortie aux États-Unis le 19 décembre 1971. Faut dire aussi que le chef d'État n'avait que 7 ans lorsque le film était sortie en France en 1972. D'autre part, nous ne sommes pas aux États-Unis où parions, que quelques jours après la projection de l'œuvre de Kubrick au cinéma, les vendeurs d'armes avaient constaté avec bonheur, une forte augmentation de leur chiffre d'affaires. Le Français est plutôt stupéfiant, pour se tuer, il préfère rouler bourré.

Maintenant, ne prenons pas chef d'État pour un immature, notre jeune président ne découvre pas tout d'un coup la violence de la société dans laquelle nous vivons. Mais il n'a aucune solution pour réduire l'agressivité ambiante. D'ailleurs, s'il visionnait la vidéo ci-dessous, comprendrait-il qu'il est vain d'espérer que la société s'apaise ? La violence est le propre de l'homme, la contenir ne serait déjà pas si mal.

Pour les criminologues actuels, l’agression fait partie « du répertoire de tout être humain normal » cela serait prouvé par une violence généralisée chez les enfants en bas âge, violence qui cumulerait vers 3 ans pour ensuite diminuer sous l’influence des lois de la société.

Qui souffle sur les braises d'une violence déjà à fleur de peau ?

Évidemment, le média, le voilà le coupable tout trouvé, les vilains journaleux mille fois condamnés par tous ceux qui préfèrent par commodité user d'un trop grand simplisme plutôt que de réfléchir un peu. Car, ce n'est pas le héraut le responsable du message. La presse est le porte-voix de la misère du monde et des idéologies politiques, le porte-malheur, mais pas le créateur. Certes, personne ne pourrait croire qu'un média ne porte aucune responsabilité dans l'évolution de la société, qu'il est toujours indépendant et parfaitement objectif, certains organes revendiquent leur appartenance politique. Quant au rédacteur en chef qui connaît parfaitement le lectorat de son journal et le nom du propriétaire qui lui verse son salaire, il choisira toujours l'information la plus saignante, car elle se vend mieux. Ah, le regretté Jean-Pierre Pernaut, le seul qui avait compris l'importance de parler de l'élevage des escargots au 13h de TF1, pour faire baisser la pression mentale des téléspectateurs, plutôt que passer à l'antenne des faits-divers morbides.

Autrement, puisque l'agressivité verbale dériverait vers l'agression physique, pourrait-on qualifier le web d'Orange mécanique 2.0. Un diffuseur de haine, de racisme, d'agressivité gratuite, de mensonges et de la bêtise crasse, avec un pseudo à coucher dehors ? Vous remarquez que les réseaux sociaux, ou l'inverse, n'existaient pas encore lorsque "Orange mécanique" anticipait déjà que les "blousons noirs" des années 60, du film "L'Equipée sauvage" (The Wild One) avec Marlon Brando, étaient de doux rêveurs par rapport aux black blocs, aux islamistes et autres délinquants en manque qui peuvent vous trancher la gorge pour cent balles.

"Ce n'est qu'à partir de la deuxième moitié des années 1990, et surtout à partir de 2001, qu'Internet connaît une plus large diffusion en France". Formidable outil de communication, la toile comme le papier se laisse écrire. L'anonymat permet aussi toutes les bassesses avec un sentiment d'impunité qui invite à la récidive.

Explication de Wikipédia sur le choix du titre "Orange mécanique"

D'après Anthony Burgess lui-même, le titre Orange mécanique vient d'une vieille expression cockney : (« He’s as queer as a clockwork orange ») [« Il est bizarre comme une orange mécanique »], c'est-à-dire très étrange ou inhabituel. En Malaisie, où Burgess a travaillé, orang signifie également un « être humain » (qui a donné « orang-outan ») et cette connotation existe dans le mot, de même que l'anagramme organ...

Pour revenir à la boite de Pandore, la légende prétend qu'au fond de la boite ouverte se trouvait l'espérance !