Organisation d’une primaire des souverainistes

APPEL à S'UNIR & à S'ORGANISER pour les élections nationales du printemps 2027. Le nouveau clivage politique aujourd'hui, c'est la souveraineté des peuples versus le néolibéralisme anglo-saxon unipolaire.

Le clivage gauche/droit n'existe plus vraiment. Autrefois, être de gauche signifiait que l'on s'opposait au capitalisme. Depuis que le PS a adopté l'économie de marché en 1983 et surtout depuis la fin de l'URSS en 1991, plus personne ne s'oppose véritablement au diktat du marché. "Il n'y a pas d'alternatve" (TINA) a proclamé madame Thatcher ! On ne peut donc plus opposer le véritable socialisme (qui s'est exprimé historiquement par la dictature du prolétariat en URSS et dans les pays de l'est avant la chute du mur de Berlin en 1989) à la dictature des financiers (les maitres du système actuel) sans être stigmatisé de stalinien qui souhaite le retour du goulag !

Aujourd'hui, l'opposition au nouvel ordre mondial capitaliste unipolaire USA-UE s'exprime par le concept de souveraineté des peuples et des nations : le monde multipolaire que défendent les BRICS+. Principalement, il pose comme principe que les nations sont souveraines en ce qui concerne la gestion de leur économie et qu'il n'est donc plus possible d'imposer le libéralisme économique comme étant le seul système valide. En clair, le néolibéralisme anglo-saxon (et son variant ordolibéral européen) avec comme chef d'orchestre les USA et leur dollar ne sont plus considérés comme étant indépassable – La Fin de l'Histoire.

Les peuples se reconnaissent donc, de plus en plus, dans ce concept de souveraineté, cette liberté de choisir la façon dont ils veulent vivre chez eux, dans leur pays, leur nations. Politiquement, il faudra d'abord rassembler toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette opposition à l'ordre néolibéral anglo-saxon unipolaire pour ensuite débattre de la façon dont on veut s'organiser et vivre en France.

La création d'un parti avec comme "boussole" la souveraineté des peuples et des nations ainsi que la promesse d'une organisation la plus horizontale possible, compte tenu de notre code électoral, dans sa sélection des candidats pour les législatives (désignés par la base des militants au niveau de la circonscription électorale) et l'organisation d'une primaire pour trouver notre candidat à l'élection présidentielle, semble bien être le préalable et même la seule solution possible à toute action politique de notre camp :

le camp de ceux qui ne veulent plus de l'ordre néolibéral anglo-saxon unipolaire.

Les électeurs de la FI comme du RN et d'autant plus ceux d'Asselineau ou de Philippot devraient se reconnaitre dans cette idée d'un grand parti populaire souverainiste avec l'organisation d'une primaire. Si cette primaire avait un minimum de succès (500 000 à 1 000 000 de votants), quelle sera la légitimité d'un Asselineau ou d'un Philippot à se présenter directement sans passer par cette primaire des souverainistes !? Et Même Mélenchon ou Le Pen (combien leurs formations politiques rassemblent de militants ? 50 000 revendiqués en 2023 pour le RN et 370 000 – gratuité d'adhésion – revendiqués en 2023 pour la FI) seraient moins légitimes si cette primaire avait lieu avec suffisamment de votants.

Mélenchon sera-t-il notre sauveur ? Mélenchon aura 76 ans en août 2027 et veut être candidat pour la 4e fois ! Au sein des cadres de la FI, ça sera la foire d'empoigne pour prendre sa place ! De plus le PC aura son candidat : Roussel. EELV aura aussi, fort probablement, un candidat. Le PS, même avec la gamelle qu'il a prise en 2022, aura aussi son candidat. Bref, on ne pourra pas nous accuser de disperser le vote ! La fonction d'une primaire est justement de répondre à ce problème.

Alors, si vous en avez assez :

de vous résigner et d'entendre : on ne peut rien faire, les hommes politiques sont corrompus et vendus !

de dire : on ne vit pas en démocratie et… de ne pas vous impliquer en politique !

Et si vous n'avez pas du tout envie de voter pour le successeur de Macron et vous n'avez pas vraiment envie de voter pour Mélenchon, Le Pen, Zemmour ou tout autre candidat mis en avant par les médias dominants (au service du pouvoir financier), mais vous avez plutôt envie de voter pour un candidat issu du peuple et au service du peuple.

Et si vous voulez :

une république réellement démocratique : qui remettra les citoyens au cœur des réflexions et des décisions par la mise en place de Référenda d'Initiative Citoyenne (RIC) pour toutes les questions d'importances ;

une république souveraine dans le sens où elle s'oppose au projet mondialiste de l'oligarchie financière internationale qui veut détruire les nations ;

un projet politique qui propose de restaurer le "bien commun" et qui soit fondamentalement alternatif au projet néolibéral qui est lui productiviste, prédateur, inique et destructeur de l'environnement.

Et que vous pensez que c'est une bonne idée d'organiser une primaire pour départager et choisir entre d'éventuels prétendants à l'élection présidentielle qui pourraient représenter vos aspirations politiques (par exemple : Lassalle, Asselineau, Philippot, Boutry, Kuzmanovic, etc.) afin d'avoir, finalement, un candidat qui aura une chance de gagner en 2027 et non pas d'avoir au 1er tour un ou plusieurs candidats qui fera ou feront 1% !

Il ne tient qu'à vous que cela devienne une réalité et vous pouvez :

devenir membre du groupe public du PPS► facebook.com/groups/peuplesouverain/ (4,0 K membres) ;

partager cet article et la page web de l'APPEL► fraternitecitoyenne.blog4ever.com/appel ;

envoyer un courriel au secrétariat temporaire du PPS► [email protected] avec vos prénom, nom et n° du département afin de vous mettre en relation avec les citoyens de votre département et de vous tenir au courant de l'organisation de l'AGC (voir la page de l'APPEL) ;

tenir un bureau de vote pour la primaire ;

faire acte de candidature pour les législatives (spécifiez dans quelle circonscription► fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_circonscriptions_l%C3%A9gislatives_de_la_France ).

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter les secrétaires temporaires du PPS► 07 68 54 92 33 / 06 98 22 15 15 / 06 31 74 75 95 / 06 13 29 52 13 / 07 83 22 51 02 / 06 78 10 63 57.