Origines et aspects méconnus de la conquête de l’Algérie. Partie N° 11 - Suite et fin

Bonjour et merci de votre commentaire. Marseille, je connais très bien cette ville, pour y avoir travaillé des années. J’y suis arrivée en 1980, 1 an avant les élections présidentielles et l’élection de Mitterand. J’ai vu en moins de 20 ans, la ville se transformer, j’ai vu comment les pires politiciens se faisaient élire avec les votes des populations issues de l’immigration, le socialisme devenir le faux-nez du mondialisme, l’effacement invisible d’abord, puis ostensible des classes laborieuses avec la fermeture des usines (comme Panzani, et autres) les conneries des syndicats soit-disant défenseurs du prolétariat, se parjurer pour quelques postes à la mairie, dans les collectivités territoriales, toute une faune de mendigots pleurnicher et se vendre pour des postes à deux balles allant du gardien, à la femme de ménage, le népotisme faire loi dans les administrations, où de véritables dynasties locales faisaient la pluie et le beau temps. Bien sûr, Marseille a toujours eu une réputation sulfureuse, depuis des lustres. Avec la mafia au milieu et ses liens avec certains politiques. Et puis... l’immigration massive et gettoïsée, l’insécurité galopante, et bien plus maintenant avec l’arrivée exponentielle des migrants. Quel intérêt pour les autorités d’imposer aux Français cette migration ? Sinon de les réduire à néant. Triste constat, triste bilan. Bien à vous.