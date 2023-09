Où sont passés nos bébés ? C'est un fait validé par l'Insee, les Français font de moins en moins d'enfants. Sur l'année, sont nés 1856 bébés par jour en moyenne, soit 400 de moins qu'en 2014. Le déclin démographique du pays est donc engagé avec une mortalité moyenne de 1846 décès par jour en 2022. Le niveau de natalité le plus bas depuis la fin de la seconde guerre mondiale (seulement 726000 naissances en 2022). Voilà qui devrait réjouir tous ceux pour qui militent pour la dénatalité, sans vraiment réfléchir aux conséquences sur le moyen et long terme, de ce qui semble être que le début de l'inexorable décroissance de la population française.

Dans une note récente de Bruno Tertrais, expert associé à l’Institut Montaigne, on peut lire : « Si les tendances actuelles se poursuivent, dans les années qui viennent, l’apport migratoire va constituer l’essentiel de la croissance de la population française »

À propos de l'immigration, sont contestés et très discutés le coût des immigrés pour le pays, des chiffres qui peuvent aller de 53,9 milliards d'euros par an, à presque rien, voire jusqu'à un apport avantageux pour les recettes de l'État. Du grain à moudre les polémiques des pour comme des contre qui ne s'entendront jamais sur ce sujet brûlant. Autre point très important qui n'en finira jamais de faire débat, "le lien entre immigration et délinquance est une illusion". Pour info, et avant tout pour avoir une idée plus précise de la mortalité infantile, le lien qui suit pourra vous éclairer sur la situation dans "Tous les pays du monde",

Revenons sur cette note de Bruno Tertais, peut-on la considérer comme du catastrophisme ! Certainement pas, ce n'est que du bon sens. D'autre part, pour faire tourner la machine France, il faut des jeunes, sinon lorsque nous serons devenus un pays avec encore plus de vieux travailleurs de plus de 65 ans, nos décideurs politiques demanderont aux citoyens, où plutôt les obligeront, à travailler encore plus longtemps. Faute d'insuffisamment de jeunes cotisants pour payer les retraites, ainsi que les remboursements des frais de santé ? Ensuite, comment trouver suffisamment de soignants et d'aides ménagères pour s'occuper des vieux qui n'en peuvent plus ? Un pays sans jeune devient comme un organisme anémié, avec des entreprises qui manqueront d'oxygène et désespérément à la recherche de salariés à embaucher. Alors qu'on sait que les Français ne veulent déjà plus exercer certains métiers trop pénibles ou avec des horaires de travail décalés, et sont remplacés par des étrangers.

Maintenant, essayons de voir les choses autrement. Certes, l'Insee et dans son rôle de" collecter, analyser et diffuser des informations sur l'économie et la société française sur l'ensemble de son territoire", mais il y a un mais ! Les arguments du paragraphe ci-dessus sont-ils valables pour convaincre un couple de donner naissance à un enfant ?

La journaliste Léa Boschiéro du Républicain Lorrain, s'interroge dans son éditorial :

"Quel est l'impact des politiques familiales sur la fécondité ? Modes de garde, congés parentaux, meilleure conciliation entre travail et vie privée, des leviers existent pour encourager à devenir parents. (...) Ce qui agace la nouvelle génération c'est l'injonction à la parentalité. Une pression qui s'adresse surtout aux femmes".

La journaliste, malgré les avis négatifs sur son métier et aussi une citoyenne avec des problèmes comme tout le monde. En tout cas, cette journaliste, bien que féministe engagée, apparaît certainement moins énervée que Sandrine Rousseau qui en parlant au nom des femmes, conseillait au gouvernement de "lâchez nos utérus !".

C'est vrai que par comparaison avec les autres pays européens, la France se place en tête de la fécondité. Eh, mollo quand même le cocorico, car la "baisse de la natalité concerne toutes les régions du pays et touche principalement les femmes de 25 à 29 ans (-3% par rapport à 2010) et de 30 à 34 ans (-4% sur la même période)".

Faut-il en déduire d'une manière définitive que dans les années qui viennent, le pays se transformera en un désert ? Certes non ! La population de la France devrait péniblement atteindre 68,1 millions d'habitants en 2070 avec certainement plus de gens issus de l'immigration qu'aujourd'hui. Cependant, la cigogne reste un animal lunatique, elle peut changer d'avis très rapidement et ainsi donner tort aux statistiques déclinistes.