Où va-t-on ?

Il est possible d’entrevoir où les « montreurs de marionnettes » nous conduisent. Un bonheur universel ou un totalitarisme plus ou moins doux ?

Liberté, liberté chérie ! Il ne se passe guère d’instant sans que le mot Liberté soit agité. En politique bien sûr, bien que les hiérarques soient contraient par des forces qui les dépassent. En économie constamment, pour justifier des privilèges toujours plus pesants. Pour les mœurs, pour que des minorités agissantes puissent finir par dominer les esprits. Ces libertés ne font que maquiller des inégalités chaque jour plus grandes en substituant des marionnettes par d’autres.

Tout le monde ou presque passe son temps les yeux rivés sur un écran : il travaille, il commerce, il échange, il joue, il noue des amitiés, des relations, des liaisons. Il confie son âme et son être à des algorithmes, les données les plus personnelles, les plus intimes leur sont confiées. Celles-ci peuvent être saisies et manipulées des pouvoirs occultes sans que les barrières légales les plus strictes n’y puissent rien. Il est de ce fait possible de « pourrir la vie » de n’importe qui, c’est d’ailleurs publiquement l’intention de membres éminents de certains législateurs.

Liberté, liberté chérie ! Le savoir met-il à l’abri de la malveillance ? N’importe quel pékin en quelques clics peut se parer sans efforts de plus de connaissances que le plus lettré des savants. Mais justement, sans ces efforts, comment séparer les connaissances fondées sur le réel de quelconques divagations ? Sans les garde-fous des maîtres, peut-on acquérir le savoir sans le savoir-être ?

Liberté, liberté chérie ! Le code du travail est difficile à déconstruire par une voie légale, mais des méthodes plus efficaces peuvent être mises en branle. « La Poste » est un exemple qui illustre une de celles-ci. « Postes & Télégraphes » à la fin du XIXe siècle, puis PTT en ajoutant les Téléphones, deviennent ensuite les « Postes et Télécommunications », « France Télécom. » et enfin plus récemment « La Poste ». Cette entreprise détenue à 100% par un groupe public compte plus de 200 000 personnes. Mais les fonctionnaires ont fait place aux employés et quelquefois à des autoentrepreneurs. En effet en 2017, « La Poste » a repris la start-up « Stuart » de coursiers à vélo. Ainsi, les paquets « Chronopost » peuvent être dans certains cas délivrés par des travailleurs sans papiers mais indépendants. Le Parquet de justice a d’ailleurs jugé cette pratique illégale en considérant qu’il s’agissait d’emplois salariés dissimulés.

Où va-ton ? Cette fois le chemin du futur semble tout tracé. Un grand remplacement est en cours : les citoyens font place à des pauvres sans repères et eux-mêmes sont substitués par des miséreux sans aucuns droits. Liberté mot souillé par la cupidité d’une fraction de l’humanité prête à tout pour dominer des populations qui se sont battues durant des siècles pour acquérir une certaine dignité. Pour que des accès de lucidité ne viennent pas entraver leurs projets, tout ce qui se trouve à portée de main est utilisé : une pseudo-modernité faite pour asservir par une force invisible, des jeux sociétaux qui cachent l’essentiel, des élucubrations au même plan que la raison.

Liberté, liberté chérie… tu as été mise à la disposition de canailles mondaines pour broyer les plus faibles et, pire encore, pour qu’ils rêvent de vous ressembler.