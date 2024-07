P. Kagame : 98,76 % à l’élection présidentielle au Rwanda de ce 15 juillet ? Non 99.15% [1].[2] ? (1/ … ?)

En commençant ce papier, il y a quelques semaines déjà, j’avais pronostiqué, prudemment, le résultat annoncé dans le titre, avec un point d’interrogation, toutefois. In petto, je pensais « peut mieux faire » ! Et là bingo, j’ai gagné ! …….Mais revenons à mon texte initial ….

Le cas « Paul Kagame » ne revenait plus, depuis quelques temps déjà, que sporadiquement à la surface du flot, trop dense, trop intense des informations « attendues, présélectionnées et distillées » de la presse mainstream. Mais, cependant, le silence assourdissant qui entourait la situation au Rwanda et en République Démocratique du Congo, semblait s’estomper, se lézarder progressivement et graduellement, et ce, jusqu’à tout récemment : un sursaut ! (quantitatif/qualitatif ?). Une « opportunité », dans une actualité mondiale assez chaotique, se serait-elle subitement présentée, « hors Ukraine, Gaza, Assange, Biden, Trump » ?. Une « fenêtre de tir », comme on dit à propos des moments les plus opportuns pour le lancement d’un satellite ? Il y a eu, opportunément, pour la « mise à feu », les fameuses[3] « Forbidden stories – Rwanda Classified » de mi-juin 2024 et les contre-feux inévitables[4] . Néanmoins, ceux-ci semblent « offenses de rigueur », « spontanéité de commande », « désordres désuets », etc. A part, peut-être, pour Colette Braeckman[5] qui semble bien avoir été prise à un « piège », la pauvre !

La question du « pourquoi du maintenant » n’est pas aussi idiote qu’on pourrait le penser. Il y avait bien entendu les élections présidentielles de ce 15 juillet, mais pas que……. !

En effet tout ce qui est dit, actuellement, dans les derniers documents publiés et lors des diverses interventions sur les blogs et autres réseaux sociaux, par des acteurs de tous bords, est, en fait, connu et dénoncé, par plus d’un, depuis belle lurette[6] (entre autres, ici même, sur le forum Agora Vox ….). Toutes ces critiques ou « accusations » étaient systématiquement passées presqu’inaperçues grâces aux manœuvres (quasiment « secrets publics » – sic Pégasus et Trolls de service) soigneusement entretenues par les sbires du pouvoir rwandais actuel. Très vite ce qui était mis à jour, déjà à l’époque, était classé et rangé, illico presto, au titre de « banal négationnisme », « classique révisionnisme », « divisionnisme habituel », « complotisme endémique », etc.….. Donc, circulez : il n’y a rien à voir !

Mais dans l’« actuelle initiative des histoires interdites », il y a, selon moi, un quelque chose de trop peu, quelque chose qui me laisse un goût d’inachevé ….

Mais pour comprendre mon point de vue, en quelque sorte ma déception et mon amertume, il me semble bon de rappeler que les régimes alternativement autoritaires et totalitaires au Rwanda sont en fait la « quasi norme » depuis des siècles.

Une Féodo-Monarchie absolue de Droit Divin, régnait depuis très probablement le 15ième ou 16ième siècle dans la région correspondant grosso modo au Rwanda actuel, sur des populations, vivant à l’âge du fer, sans écriture[7]-[8]-[9], sans la roue, sans textile, sans bêtes de somme, jusqu’au 20ième siècle.

L’impérialisme traditionnel du Royaume ancestral du Rwanda établissait aux marges de ses territoires des « zones tampons » qui matérialisaient les limites de son isolationnisme relatif. Des féaux y représentaient la cour, avec les avantages inhérents. Cette Cour où les fils de ces féaux recevaient l’initiation Intore, étant en plus « gage de la loyauté de leur père vis-à-vis du Mwami ». Cette distanciation relative (xénophobie ?) vis-à-vis de l’« étranger » se manifestait, par exemple, durant les traites négrières : la Cour rwandaise n’a jamais laissé les esclavagistes pénétrer le pays … pas plus d’ailleurs que Stanley qui en 1876 en a été « chassé » de l’île Ihéma, dans la rivière Akagéra, sous une pluie de flèches et de lances venant des « troupes » rwandaises (Intore et d’autres milices traditionnelles).

L’arrivée des explorateurs allemands, dès 1880[10], n’avait pas très bien été accueillie non plus. Mais l’opportunisme de la Cour a prévalu sur sa prudente méfiance traditionnelle vis-à-vis des nouveaux venus, pour finalement admettre un « partenariat ou protectorat ». Les rapports entre classes sociales locales étaient, encore à l’époque, réglés par des contrats de servage très complexes et subtiles (ubuhake - uburetwa). Les cultivateurs-éleveurs étaient les membres de la classe sociale numériquement majoritaire mais soumise à la caste régnante d’un des 15[11] clans tutsis traditionnels. Cette classe sociale dominée était en permanence en « opposition » larvée vis-à-vis des castes proches de la Cour[12]. Cette Cour n’a pas été épargnée par les manigances et autres intrigues et conspirations, normalement de mise dans les couches socio-culturelles dominantes et ce, allant jusqu’au coup d’Etat de Rucunshu de 1896 où Ababega éliminèrent Abanyiginya.

Les étrangers nouvellement arrivés ont cru que cette population formait une entité et l’ont perçue, selon leurs critères de l’époque, réellement homogène : une seule et même langue, une seule et même religion, une culture (danses, poésie, musique). Donc une « nation unie » au sens « occidental contemporain » d’une collectivité humaine soudée, sous l’égide d’un absolutisme traditionnel. Cela devait, donc, convenir, dans l’esprit réductionniste de la Conférence de Berlin,(1884) et de celle de Bruxelles (1890 [13]) à des « sauvages » et à leur « cuisine socio-culturelle intérieure.

Cette même Cour était très réfractaire à la conversion au Christianisme proposée par les Missionnaires. La tutelle belge « remplaça », de ce fait, le roi Yuhi Musinga par son fils catéchumène Mutara Rudahigwa en 1931 et devant la croissance du nombre de « conversions hutus », le pays entier s’est converti massivement en 1931, ce qui fut reconnu comme le « Miracle Rwandais » par Rome. Le Père Lavigerie[14], depuis son monastère de Maison Carrée à Alger, préconisait aux évangélisateurs de convertir d’abord les chefs … le peuple suivrait !. Ce fut le contraire au Rwanda tout à l’honneur de ces pauvres et naïfs Pères Blancs[15]….Comme quoi l’unité d’une religion traditionnelle a été une perception des premiers étrangers venus au Rwanda et la conversion unanime au Catholicisme, une nouvelle opportunité intelligente du pouvoir. Espérait-il ainsi se faire un allié de son « protecteur »… ?.

La masse populaire rwandaise est passée subitement et successivement, en 35 ans, par deux républiques à « Mouvement d’Union Nationale » autoritaire (Kayibanda et Habyarimana) et depuis 1994, à une troisième république à « Front Patriotique Tutsi totalitaire ». Si la Première République sous Kayibanda de 1959 à était issue d’une « révolution sociale [16] » celle, sous Habyarimana, de 1973, elle, l’était d’un coup d’état (causant relativement peu de victimes, n’empêche … !) renversant Kayibanda devenu « incontrôlable ».

La Première République, était issue d’une révolution sociale (avec ses excès et même avec des pogroms) abolissant la Monarchie par référendum, sous l’égide de l’ONU[17]. Grégoire Kayibanda, deuxième président[18] avait dû « faire avec », c’est-à-dire vivre les premières affres de l’« acculturation » et l’inexpérience de la gestion publique des choses républicaines « modernes » occidentales. De plus elle devait faire face à la contrerévolution menée par les castes dirigeantes de l’ancien régime. Les Inyenzi ([19]) ont semé une terreur qui a continué à exacerber des ressentiments déjà anciens dans les couches socio-culturelles les plus défavorisées de la population. Le pays, par sa taille, par ses populations, par ses ressources, par sa localisation géographique isolée n’avait pas une stature, ni d’atouts, ni de puissance potentielle et donc n’était pas convoité par des « pouvcoirss extérieures ». L’assassinat de Lumumba (1961) dans le Congo voisin a certainement marqué les esprits et les orientations politiques. L’assuétude de Kayibanda à l’urwarwa et sa dérive régionnalisante et ethnisante ont eu raison de son « règne »

La deuxième République, celle d’Habyarimana, était trop occupée du développement économique, social et culturel intérieur (en ce compris la solution HCR du rapatriement des réfugiés de 1960) pour avoir une politique extérieure très prégnante. Dépendant de l’aide technique et financière et de la coopération étrangère, un subtil équilibre était mis en place entre les non-alignés, le Nord, l’Est et l’Ouest. Les relations avec la France, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, le Canada, les USA étaient assez chaleureuses dans la forme du moins. Par « compensation-équilibre » des relations avec la Chine ont été marquées, par exemple, après 1973, par des « Dons du Peuple Chinois » au Peuple Rwandais (route Kigali-Kibungo-Rusumo). Des relations diplomatiques ont été même établies, dans les années 1980, avec le Corée … du Nord !!! Par contre une prudente distanciation a toujours été de mise vis à vis de la Libye de Kadhafi. En 1980, l’indépendance du régime vis-à-vis des USA s’est, entre-autre, manifestée par le refus d’Habyarimana de se voir imposer une base de l’Africom au Bugéséra. Mal lui en a pris ? Donc pas d’expansionnisme revanchard … mais au contraire, soumissions aux ukases du FMI et de la Banque Mondiale dans le cadre des ajustements structurels.[20]

Pour ce qui est de la troisième république elle est issue du tout premier de tous les crimes, celui contre la Paix, qu’a été la guerre d’octobre 1990 et de l’acte terroriste (assassinat d’Habyarimana d’avril 1994) qui a fait de Kagame un tyran au sens étymologique du terme.

Et l’impérialisme du Régime actuel lui se met à l‘occidentale « otanesque » en établissant partout, à l’étranger, des « tremplins » par l’obtention (pour Crystal Venture, entre autres) des concessions sur des terres « agricoles » au Congo Braza (par exemple[21]) et de zones de prospections minières en République Centre Afrique (comme autre exemple[22]). En plus des formations aux USA et en Israël ( ?) des Forces de Défense du Rwanda (RDF en anglais), la mise à disposition de l’APR dans plusieurs interventions de l’ONU (jusqu’à Haïti …. !!!) font du Rwanda le principal contributeur (donateur-receveur) des forces de la communauté internationale pour des opérations de maintien de la paix et autres missions internationales. Mais pas que ……depuis le rapport Duclerc, la macronie a imaginé d’offrir la protection française des installations Total au Mozambique sous bannière rwandaise ……. Le Rwanda de Paul Kagame aurait accepté que l’Africom ait une base à Kigali-Kanombe (cfr ci-dessus, l’option Bugesera refusée par Habyarimana). Mais il n’est pas certain que cette décision ait eu l’heur de plaire au Pentagone….Kanombe n’est que quelques hectares en plein centre quasi-urbanisé …. Et l’Otan dans tout cela ????[23]

Dans une prochaine livraison, j’essayerai, après ce fort long préambule, d’explique mon amertume, mon dépit, mon sentiment de « trop peu » que les « Forbidden stories – Rwanda Classified » ont suscité dans mes réflexions.

En espérant avoir à faire face à des réactions, des corrections, des commentaires, des remarques, des critiques que l’actuel papier devraient susciter.

(A suivre… ?)