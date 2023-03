Pas d’A69 … mais du sang neuf

Un enfant t’a vu. Je voulais te le dire. Je voulais que tu le saches, il y en a un, peut-être deux, peut-être mille... ça on sait pas... peut-être 10 000 ? Tu le sais peut-être Thomas les enfants sont bien plus proches des mésanges que l’on croit... c’est comme ça... je les ai vu moi sur tweeter. Un extrait de film passé à la télé. Les mésanges affairées autour du trou dans l’arbre où elles ont leur couvé. Une branche juste au dessus venait d'être coupée à la tronçonneuse. Il s'en est fallu de peu.

Élever l'acte de résistance.

Il y a un homme qui a fait ça et ceci a entraîné cela... à son âge grimper aux arbres ? Vraiment ? Et cet homme Thomas c’est toi... Et quoi de plus beau pourtant que d’élever ainsi de plusieurs mètres l’acte de résistance. Celui-là qui demande tant de liberté et de confiance en soi. Je souhaite courage, force et santé à toi Thomas qui vit là haut... que toutes et tous le voit.

Ton histoire nous branche.

ça t’a repris on pouvait s’y attendre cher humain, ton monde finalement... c’est peut-être plus celui des oiseaux... ? Te voilà à nouveau dans les branches et voilà qu’à nouveau ton histoire nous branche... Tu l’avais si bien mis au pied du mur le Ministre de l’environnement... 28 jours dans ton platane boulevard Saint Germain en 2019. On s'en souviendra.

Du sang neuf

tu as raison on n’en veut pas de l’A69... pas besoin de plus d'asphalte, ce qu'il faut au pays c'est du sang neuf. Grâce à toi dans toutes les maisons, la tablée du soir dans son rituel devant la télé va pouvoir, d’une nichée de petites mésanges, s’émouvoir ... si le chef de famille ne voit pas, n’entend pas... ne t’en fais pas... il y a là autour de la tablée un enfant qui entend et qui voit ... cet enfant qui lui-même le sait ou ne le sait pas est si proche des mésanges... sang neuf.

Impression d'enfance

Les femmes et les hommes se construisent d’impressions... d’émotions... l’idée m’est venue de te chanter Thomas... là en ce moment tu nourris des rêves d'enfants. De quoi d’autres sommes nous fait, sinon d’impressions d’enfance. Le rêve du nid de mésanges sauvées, n’est pas compatible avec celui du jet privé.

Temps que ça fonctionne autrement

Cela fait maintenant plus de 8 jours que Thomas est dans son arbre. Dans cette vidéo du 31 mars 2023, il raconte comment maintenant « tout passe en force » … « les citoyens ne sont pas du tout concertés » quand ils le sont ils ne sont pas écoutés. Tout cela pour gagner 12 minutes entre Castres et Toulouse … projet vieux de 20 ou 30 ans... Gardons vivantes les mésanges et les platanes centenaires « ça ne se remplace pas ». « Il y a une très grande proximité entre ces gens la... on sait comment ça fonctionne... ». Il est temps maintenant que ça fonctionne autrement.