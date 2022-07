Pas de Centenaires chez les Milliardaires

Alors que l'OMS prend de plus en plus d'importance au niveau global dans la gestion de la santé et que celle-ci fonctionne sous un partenariat public privé où la fondation de Bill et Melinda Gates joue une importance prépondérante,

il est intéressant de se remémorer une étude parue en 2004 par la revue Forbes sur l'espérance de vie des milliardaires.

Selon cette étude l'espérance moyenne des milliardaires américains était de 78 ans et on ne comptait aucun centenaire parmi eux.

Une étude suivante en 2011 faisait part d'une chute de cette espérance de vie pour se placer à 66 ans.

(le fondateur d'Apple steve jobs est décédé à 56 ans)

Les milliardaires sont le groupe faisant le plus usage de la médecine technologique : rayons X, scanner, irradiations, cellules souches, transplantations...

A contrario, les peuplades comptant un nombre significatif de centenaires vivent dans des conditions de vie éloignées des pays industrialisés ( vivant parfois dans des huttes et privé d'électricité) tels les Hunzas du Pakistan

ou les peuples des montagnes de la Cordillière des Andes.

Ils mangent de façon très frugale : blé, orge, sarrasin, pois chiches, lentilles, citrouilles, légumineuses germées, fromage blanc, abricots et baies constituent leur repas.

Un zoologue anglais, David Davies a étudié le sujet, pour lui ces centenaires se distinguent par une activité physique et mentale quotidienne et ce jusqu'au terme de leur existence.ainsi qu'une alimentation de subsitance faible en calories et en graisses animales.

Alors que l'on vient d'imposer à une grande partie de la population des vaccins basés sur les biotechnologies et que la médecine allopathique devrait prendre le tournant de l'intelligence artificielle, il serait bon de méditer là dessus :

en matière de santé la technologie ne tient pas ses promesses...

