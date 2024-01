Pas de clerc

L’argumentaire de la nouvelle ministre de l’Éducation nationale au journaliste qui lui adressait une -très prévisible- question sur son choix de scolariser ses enfants dans le privé, interroge sur sa pertinence.

Dans la forme, le parti d’instaurer un rapport de défi avec le journaliste : « vous m’attaquez d’emblée, je réplique de même », était censé poser l’autorité pour couper court à la polémique.

Or, celle-ci allait naître du contenu de la réponse. En s’impliquant sur un terrain personnel et contextualisé (prénom des enfants, noms des rues et des établissements concernés), c’est toute une série d’inconvénients qui s’enchaînent en cascade : critique de l’enseignement public avec les heures d’enseignements non remplacées ; mise en concurrence d’établissements public et privé voisins du même arrondissement et de leurs communautés scolaires).

Au-delà de la maladresse, deux erreurs sont commises :

La critique déplace le problème des remplacements sur celui du recrutement qui n’incombe pas aux établissements.

S’il incombe aux chefs d’établissement d’une part, et aux responsables des écoles de l’autre, de s’impliquer dans la mise en œuvre concrète des remplacements, leurs initiatives se heurtent aux carences dans les viviers d’enseignants mis à leur disposition par le système éducatif lui-même dont le ministre a la charge ;

elle omet le fait que l'enseignement privé sous contrat, contrôlé par l’enseignement public, fait lui-même partie du système éducatif ;

Il aurait été moins périlleux, pour éviter la polémique, de s’en tenir, très sobrement, au simple rappel que la loi offre aux familles en France un libre choix vis-à-vis de ces deux offres éducatives, sans entrer dans des explications personnelles mettant en pleine lumière des aspects liés aux inégalités sociales.