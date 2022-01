Pass sanitaire puis vaccinal, combien de morts en plus parmi les jeunes, M. Macron ?

Avant de commenter votre article, je tiens à préciser que je suis opposé à la vaccination obligatoire des moins de 45 ans, et que je suis opposé à la vaccination systématique, même sur la base du volontariat, des moins de 20 ans.

Pourtant quand je lis votre article, j’ai l’impression, peut-être fausse, que vous laissez entendre que les 15-44 ans meurent en masse en 2021, spécifiquement en France.

Alors que si je lis attentivement la courbe EUROMOMO que vous prenez en exemple, il est question d’une surmortalité croissante de 0 à 6000 par semaine, entre juin et décembre 2021, ce qui n’est pas rien je le concède, mais pour l’Europe entière.

6000 morts sur 65 millions, ça ferait beaucoup et ce serait la faute de Macron, 6000 morts sur 513 millions, c’est déjà un peu moins préoccupant et c’est indépendant des mesures spécifiques à chaque pays.

En continuant sur Euromomo, je constate que nous faisons partie des trois pays européens qui ont un z-score négatif (même si le z-zcore, je ne comprends pas tout) avec l’Italie et l’Allemagne.

Résultat qui semble aller dans votre sens, il me semble avoir entendu que l’Italie, la France et l’Allemagne étaient les champions Européens de la vaccination.

Concernant les chiffres que vous produisez sur les myocardites aux U.S.A, je n’ai pas de point de comparaison et je m’abstiendrait donc de tout avis.

Concernant le nombre d’effets secondaires déclarés :

Comparer le nombre de déclarations, en absolu, entre une année où on a pratiqué 100 millions d’injections et des années ou on en a pratiqué 10 ou 100 fois moins et s’alarmer d’une multiplication par 5 du nombre de signalements (sachant que 75% concernent des effets secondaires bénins), est soit une faute d’appréciation soit une manipulation grossière.

Je ne nie pas des effets secondaires (j’ai moi-même eu mal au point d’injection et la migraine).

Je dis juste que ces injections ne me semblent pas produire plus d’effets secondaires à nombre d’injections égal.

Concernant l’efficacité de la vaccination, là encore vous ne comparez pas les bons chiffes.

Avec 5 fois plus de vaccinés que de non vaccinés, le risque serait exactement le même si on trouvait 5 fois plus de contaminés parmi les vaccinés.

Or c’est exactement la proportion que je lis sur vos graphiques.

Donc le vaccin ne réduit en rien le risque de contamination mais ne l’augmente pas non plus, comme vous le concluez improprement.

A titre personnel :

Mon fils non vacciné vient d’attraper la Covid et a été légèrement malade 2 jours.

Mon épouse et moi, tous deux « à risque » et tous deux vaccinés deux fois, l’avons attrapé à sa suite, et ma femme à été malade 3 jours, moi asymptomatique.

Je suis content d’avoir été vacciné, et je suis content que mon fils ne l’ai pas été.