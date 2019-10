Passage à l’heure d’hiver, c’est à cause de l’Europe...

@amiaplacidus

simplifions tout , apliquons le fuseau horaire paysan , lever au soleil , coucher au soleil , un peut plus de boulot primptemps été , un peut moin l’ hivers l’ automne .

Les plus courageux faeront des heure sup de nuit ... les moins courageux/productif seront moins perturbé dans leur cycle circadien .

Les eleve les plus nocturne , ne zombieront plus le court de rose marre faute de lumiere ... et mes plus « matinaux » pourront toujours venir se preparer pour les cours a la bibliotheque ou a l’ etude .

tout le monde y gagne ... non ?