Patrick Provost

La lutte d'un chercheur québécois contre le mensonge et la cupidité.

Jeudi prochain, le 29 février 2024, j'irai assister à la suite du "procès" intenté par l'université Laval de Québec contre le professeur-chercheur Patrick Provost [1].

Cette 19e (oui dix-neuvième audience) se tiendra à Québec le 29 février de 9h00 à 16h00 à la Salle du Conseil de l'université Laval (Local 3632) du Pavillon Louis-Jacques Casault - Université Laval, 1055 Avenue du Séminaire, Québec, QC G1V 0A6.

Imaginez l'argent déboursé par l'université Laval pour faire taire un chercheur ! On paie plusieurs avocats au service de l'Université, un arbitre jugeant de la situation, du personnel libéré pour témoigner contre le chercheur, etc.

Ce procès relève nettement plus des intérêts financiers en jeu [2] que de la science.

L'université accuse Patrick Provost d'avoir mis en doute les "bienfaits" (sic) de l'injection expérimentale ARNm présentée comme étant un vaccin anti-covid.

Cette injection expérimentale a été administrée massivement dans la population et depuis, nous constatons chaque jour ses effets secondaires graves.

Patrick Provost avait raison de nous mettre en garde.

Le 21 février dernier (2024), on annonçait :

Le vaccin contre le covid-19 pourrait être à l'origine de certains problèmes de santé, selon une étude [3]

Une étude internationale, publiée la semaine dernière, a mis en lumière des signes inquiétants d'un lien entre la vaccination contre le Covid-19 et certains problèmes de santé.

Au compte-gouttes la réalité occupe la Une des journaux de masse :

La Dépèche, 27 février 2024

Vaccins contre le Covid-19 : risques de thromboses, de myocardites... la pharmacovigilance livre ses vérités sur les effets indésirables. [4]

Covid-19 : une étude fait le lien entre le vaccin et des problèmes de santé. [5]

Le Journal de Montréal :

Une vaste étude mondiale confirme le lien entre les vaccins contre la COVID-19 et de potentiels problèmes de santé. [6]

Après avoir été contrainte de se faire vacciner, Marie-Charlotte est tombée gravement malade et a vu sa vie devenir un enfer !

Elle témoigne de son combat dans #TPMP !

"On m'annonce une maladie neurologique incurable" [7]

Le vaccin anti-Covid à l'origine de quatre graves affections, selon une étude [8]

Une étude menée sur 99 millions de personnes dans huit pays démontre un lien entre vaccin anti-Covid et l’apparition de certaines pathologies, comme le syndrome de Guillain-Barré.

Effets indésirables des vaccins anti-Covid : 100 millions de vaccinés scrutés [9]

La réalité donne raison à Patrick Provos et à tous ceux qui ont émis des réserves sur cette injection aux effets inconnues.

Nous assistons donc à un "simili procès", une parodie de justice. La réalité affronte le mensonge. La science affronte ces gens qui défendent les intérêts phénoménaux des grandes entreprises pharmaceutiques.

L'honnêteté affronte la cupidité insatiable des Big Pharmas immorales.

Rappelons brièvement qui est le chercheur québécois Patrick Provost [10].

Biochimiste de formation (UQAM, 1989), Patrick Provost a développé une expertise en biologie moléculaire et cellulaire à l'Université de Montréal 1996 et au Karolinska Institutet de Stockholm en Suède de 2001 à 2005).

Le Dr Patrick Provost est Professeur titulaire [11] au Département de Microbiologie-infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine de l’Université Laval, et chercheur au Centre de recherche du Centre Hospitalier Universitaire de l'Université Laval de Québec depuis 2001.

En 2002 il fait la découverte de la ribonucléase Dicer chez l’humain. Une enzyme qui catalyse la formation des microARN (de 19 à 24 nucléotides de long).

Ces enzymes sont maintenant reconnus comme des régulateurs-clés de l’expression de 60% des gènes chez l’humain.

Ses derniers travaux visent à améliorer notre compréhension des mécanismes moléculaires qui sous-tendent la biogenèse, la fonction et le transfert des petits ARN non codants (ex. microARN) entre les cellules et les espèces par des vésicules extracellulaires (VEs ; 0,1-1 µm de diamètre) dans le contexte de la santé, de la nutrition et des maladies.

Plusieurs de ses travaux ont fait l’objet d’une couverture régulière par les médias écrits [12] (journaux scientifiques et quotidiens), étant donné leur importance et leur nature translationnelle.

En faisant simplement son travail de chercheur, M. Provost a vu sa vie bouleversée lorsqu'il fit part à ses concitoyens que cette injection vantée par des vendeurs d'injections n'était potentiellement dangereuse.

Son Université l'obligea à abandonner ses recherches pour maintenant mener à cette lutte contre cette omerta scientifique politique.

La liberté académique ou liberté universitaire est pourtant reconnue et devrait être protégée par les directions d'université.

La liberté académique [13] est cette liberté que tout chercheur universitaire doit avoir en matière de recherche scientifique, d'enseignement et d'expression dans le cadre de ses fonctions, sans subir de pressions économiques, politiques ou autres.

Il est clair que la direction de l'Université Laval contrevient à cette règle de base.

Il est à souhaiter que ce procès puisse inverser la vapeur et puisse remettre cette liberté universitaire en fonction.

Serge Charbonneau

Québec

