Pauvres motards ! Pauvres victimes ! On veut leur imposer un contrôle technique des deux roues à partir du 15 avril !

Mais, au fait, pourquoi seraient-ils dispensés de contrôle technique alors que tous les automobilistes sont soumis à ce contrôle depuis des années ?

Pollution de l'air, pollution sonore, vitesse excessive, la moto est à l'origine de nombreuses nuisances...

Motos débridées, bruyantes, des motos qui pétaradent, qui font un vacarme infernal, nous en avons tous fait l'expérience...

Le contrôle technique, c'est aussi une question de sécurité : sécurité pour le motard lui-même, sécurité pour les autres usagers de la route...

Nonobstant, "plusieurs rassemblements de motards en colère ont eu lieu dans toute la France samedi 13 avril. 10 000 manifestants étaient notamment présents à Paris. Ils s’opposaient au contrôle technique des deux-roues, obligatoire à partir du 15 avril.

Un cortège de plusieurs milliers de motards sur le périphérique parisien s’est déversé dans les rues de la capitale, samedi 13 avril. Une démonstration de force pour dire non au contrôle technique des véhicules deux-roues motorisés. Plus de 10 000 manifestants se sont regroupés, selon les organisateurs, dans l’ouest de Paris à la mi-journée.

De nombreux motards affirment qu’ils refuseront de faire contrôler leur véhicule. Ils jugent cette réforme inefficace pour la sécurité et parlent de racket fiscal. Allons, donc comme si la sécurité ne dépendait pas aussi de l'état du véhicule...

"On entre en résistance, on appelle les motards à boycotter le contrôle technique", assure Jean-Mars Belotti, coordinateur de la Fédération française des motards en colère de Paris.

Un arrêté imposant le contrôle technique des deux-roues motorisés, appliqué à partir du lundi 15 avril, a provoqué la colère des motards. Il sera obligatoire mais étalé dans le temps entre 2024 et 2026 selon l’ancienneté du véhicule. Les techniciens inspecteront notamment l’état des freins, les émissions polluantes et sonores, l’état des volants, guidons et rétroviseurs, mais aussi le fonctionnement des roues et des suspensions." Des vérifications qui semblent utiles et même indispensables. N'est-ce pas ?

Pauvres motards ! "Nos sociétés font une allergie aux contraintes...on constate, par exemple, une aversion de nos contemporains à toute politique des limitations qui invite à réduire la vitesse sur les routes... on l'a oublié mais l'obligation de la ceinture de sécurité avait suscité en son temps des controverses furieuses.", écrit Pascal Bruckner dans son ouvrage Je souffre, donc je suis...

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2024/04/pauvres-motards.html

Source :

https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/colere-des-motards-des-manifestations-dans-toute-la-france-contre-le-controle-technique_6484925.html