Pax Americana

Insolente fiction ou peinture à grands traits à peine caricaturale ?

- Passe-moi la clé de 12... Non ! Pas la clé à molette, glandu. Tu as appris quelque chose d'utile durant tes 30 ans de scolarité ?

# Dussiez-vous être marri de la chose, mais j'étais dans les premiers au Lycée international, et je vous merde.

- "emmerde"... on dit emmerde locdu. Vous faites bien d'envahir les pays étrangers ça vous évite de faire des efforts en langue.

# Malgré votre ton taquin, je vous demanderai cependant de me préciser votre stratégie pour dominer le monde, le pentagone ne nous a donné que 10 ans... et les avancées me semblent dérisoires. Vous faites quoi exactement dans votre garage miteux.

-C'est juste pour l'image. Je dois apparaître comme un pur produit du système, pas un bonobobo, sinon la racaille va se méfier.

# Et encore ??? Comment vous allez vous y preniez ?

- "prendre" ! Heureusement que les turcs viennent en masse chez vous, ça relève le niveau. Enfin... Il faut d'abord et avant tout connaître intimement chacun des individus de la planète. Les goûts, les couleurs, les vices, les tares, le dit, le non-dit, les opinions, les envies, les relations, les habitudes, les revenus cachés ou non, les adresses électroniques, les sites fréquentés, les clubs de rencontre...

# C'est déjà fait, c'est Internet, les portables, les ordinateurs.

- Evidemment, mais encore faut-il avoir prise sur tout cela. On a réussi à faire des homoncules, encore faut-il les diriger dans la bonne direction, notre direction.

# C'est quoi la bonne direction ?

- La seule possible : le nouveau dieu commande, toute la Terre obéit, sans rechigner, sans se demander pourquoi, sans même se demander si cela à un sens. Il faut pouvoir ajuster la semi-imbécillité induite... mais j'y pense.

# Tu as une idée ?

- Le fluor, tu te souviens du fluor.

# Je connais l'acide fluorhydrique, très dangereux, il attaque même le verre.

- Non, je te parle des fluorures. On en ajoute dans l'eau potable pour prévenir les caries. Des centaines de millions de personnes boivent de l'eau fluorée. C'est d'ailleurs recommandé par l'OMS : entre 0,5 et 1,5 mg par litre d'eau.

# Que souhaites-tu faire avec des fluorures ?

- Eh bien il suffit de changer le cation, l'ion positif qui correspond au F- , on remplace les alcalins par Li+, le lithium.

# Celui des piles pour automobiles ?

- Oui, mais c'est aussi le produit qu'on donne aux dingos, aux bipolaires, aux maniaco-dépressifs. Imbibés, ils deviennent tout ce qu'il y a de plus conformes à la norme, plus d'exaltation, plus de vague à l'âme, plus de rébellion, plus d'attirance pour le beau sexe, plus d'euphorie, plus de tristesse, plus de poètes, plus d'artistes, rien que des gens normaux, dignes de vivre en société, tous identiques au voisin. Le dosage de lithium est individualisé grâce aux données Internet. Chacun a la dose optimale pour être heureux de son sort grâce à son QR-code.

# Tu es grand Bill. Tu es la graine de l'éveil supérieur. Tu surpasses le plus grand des grands. La lumière de ta pensée irradie les misérables vermisseaux que nous sommes, on fa dominer toute la planète, mein rêve, mein führer laisse-moi baiser ton pied. Alors plus besoin de leur inoculer nouvel ADN ?