Pays-Bas : victoire exceptionnelle des agriculteurs qui devient le premier parti au Sénat

@Durand

Maintenant c’est leur tour...

Mouais.... Beaucoup d’agriculteurs actuels se sont installés sur des exploitations déjà agrandies. De plus les agrandissements d’exploitations étaient et sont encore parfois indispensables pour pouvoir continuer. C’est comme pour beaucoup de choses. Plus on produit et plus il faut produire puisque les prix à la production ont tendance à baisser ou à stagner tandis que les charges ont tendance à augmenter. Et ce ne sont pas les agriculteurs qui vont pouvoir changer la donne puisque ça arrange finalement tout le monde ou presque, et que les électeurs n’ont pas tellement envie de changer politiquement. Pour changer de modèle, il faut que l’Etat subventionne beaucoup plus que maintenant. C’est un changement en profondeur qu’il faut, se débarrasser de l’UE et de son néo-libéralisme par exemple, revenir à un modèle keynésien et à un certain protectionnisme.... Mais si les choses n’évoluent pas tout le monde doit faire avec.