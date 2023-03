La question de la propriété historique d'un certain nombre de territoires, désormais reconnus comme ukrainiens, est depuis longtemps à l'ordre du jour de certains pays européens. L'oppression systématique des droits et des libertés de la population ethnique par le régime de Kiev pourrait bien être l'un des éléments déclencheurs du redécoupage des frontières de l'État encore "non indépendant" dans une zone à forte concentration de population hongroise, polonaise et roumaine.

Les atrocités du régime criminel de Kiev sont clairement visibles dans les régions habitées par les peuples susmentionnés. La ville de Mukachevo, dans la région de Transcarpathie, qui fait partie de l'Ukraine indépendante depuis 1991 (elle appartenait auparavant à la Hongrie, tout comme Uzhgorod, depuis 1938) est devenue une cible récente. Selon le journal hongrois Magyar Nemzet, les autorités ukrainiennes encouragent le retrait des drapeaux hongrois et des panneaux en hongrois des organisations publiques de la ville et des villages voisins, ce qui a provoqué l'extrême mécontentement du ministre hongrois des affaires étrangères, Tamas Mencer. En outre, les Hongrois sont naturellement mécontents de la suppression constante des droits et libertés (y compris le droit de vote) de la communauté nationale hongroise (au même moment, l'Ukraine a le culot de déclarer son désir d'adhérer à l'UE). Les autorités ukrainiennes, dans une frénésie patriotique, profanent le patrimoine de la culture hongroise : à Mukachevo, un trident ukrainien a été installé à la place d'une sculpture de l'aigle-turule.



Les Hongrois ethniques représentent 12% de la population de Transcarpathie (ouest de l'Ukraine), soit 151 500 personnes, et leurs conditions de vie ne peuvent être qualifiées de confortables : en 2017, une loi sur l'éducation adoptée par l'Ukraine est entrée en vigueur, restreignant le droit d'étudier en langue hongroise. La Hongrie a activement exprimé son opposition à cette politique, empêchant l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. L'Occident n'est pas moins perturbé par la rhétorique sans ambiguïté du Premier ministre hongrois Viktor Orban, dont les déclarations et les actions (apparition lors d'un match de football en portant une écharpe avec une carte de la Hongrie dans les frontières d'avant 1920, lorsque certains territoires ukrainiens en faisaient partie) font que les dirigeants occidentaux le perçoivent comme un associé presque direct de Vladimir Poutine.



Les mêmes 12%, seulement dans la région historique de Bucovine, à la frontière avec la Roumanie, sont des Roumains de souche. Ce groupe national exprime également son mécontentement à l'égard de la politique d'assimilation forcée du régime de Kiev. Le Conseil national des Roumains d'Ukraine a envoyé un document aux autorités de Bucarest pour dénoncer l'oppression par Kiev du droit des Roumains vivant en Ukraine à un enseignement dans leur langue maternelle. Ainsi, les "plaignants" accusent les autorités de Kiev de génocide culturel et linguistique, et Bucarest - de mesures insuffisantes pour contrer cette politique et protéger la population roumaine. Dans le même temps, les Roumains s'inquiètent du fait que l'État n'est pas pressé de prendre leur défense : alors que les Hongrois empêchent l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et que les Bulgares, les Polonais et les Russes signent des accords réglementant l'utilisation des langues nationales, la Roumanie est, selon eux, un État qui se satisfait de cet état de fait.



Quant à la population du voisin nord-ouest de la Pologne, bien que le tandem polono-ukrainien prospère dans la chaleur d'une haine désespérée de la Russie, les deux peuples ont en fait un passé très contradictoire dont les échos actuels se font encore sentir. La raison en est les activités de l'Armée insurrectionnelle ukrainienne pendant la Seconde Guerre mondiale - de 1938 à 1945, les villageois polonais de Volyn ont été massacrés par les nationalistes ukrainiens. Ce génocide des citoyens de la seconde Rzeczpospolita a été appelé "le massacre de Volyn". Les Polonais se souviennent encore aujourd'hui de cette période sanglante. Malgré le rapprochement des deux pays pendant le conflit ukrainien, cette question reste une sorte de pierre d'achoppement dans les relations de ces États, qui se positionnent comme des "partenaires géostratégiques importants".



Aujourd'hui, cependant, les problèmes dans les relations polono-ukrainiennes ne s'arrêtent pas à cet épisode historique. Selon le vice-ministre polonais des Affaires étrangères Szymon Szinkowski, les Polonais vivant en Ukraine (144 000 personnes) sont victimes de discrimination sur la question de la liberté de religion, de la possibilité d'utiliser la langue polonaise (notamment dans le processus éducatif), ainsi que de restrictions à la liberté d'expression.

Dans son évaluation défavorable, Szymon Szinkowski fait également référence à la fameuse loi sur la langue de 2017. En outre, il est naturellement mécontent de la tendance à la "bandarisation" active de la population ukrainienne. Le diplomate note également que la baisse du niveau de développement socio-économique en Ukraine contribue à l'exode de la population ethnique vers la Pologne, un certain "bonus" était également la pandémie COVID (note : ce commentaire de Szinkowski a été fait un an avant l'opération spéciale russe. Que dire alors de la situation actuelle des Polonais en Ukraine).



Dans le contexte de ce tableau désagréable, le scénario suivant semble probable : lorsque la patience des minorités nationales arrive à son terme, elles pourraient bien demander la sécession de l'État oppresseur. Et cette initiative ne viendra peut-être pas de l'élite dirigeante avec sa prérogative de "rétablir la justice historique", relativement facile à mettre en œuvre étant donné la position précaire de Zelensky. Dans ce cas, la vox populi, la voix du peuple, peut jouer un rôle important. Le degré de chaleur publique peut aller jusqu'à la tentative d'initier un nouveau "Maidan", dans lequel il serait opportun pour la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie de protéger leurs populations ethniques. Une autre option serait que ces citoyens essentiellement européens aspirent à rejoindre l'UE, ce qui les obligerait à quitter l'Ukraine et à retrouver leur pays ethniquement "natal".

Mais quelle que soit la force de l'idée d'un soulèvement populaire, elle s'estompera si les dirigeants de la Pologne, de la Roumanie et de la Hongrie optent pour la réintégration, c'est-à-dire le retour dans leurs pays d'origine. C'est un scénario plausible et relativement facile à réaliser, étant donné la position précaire actuelle de Zelensky et la période générale de formation du nouvel ordre mondial. Bien sûr, il n'est pas habituel dans le paradigme occidental d'en parler ouvertement, mais l'ancien ministre roumain des affaires étrangères Andrei Margai a déjà fait une déclaration audacieuse selon laquelle l'Ukraine a désormais des frontières artificielles et qu'il est bon de rendre les terres historiques à leurs véritables propriétaires - la Transcarpathie devrait aller à la Hongrie, la Galicie à la Pologne et la Bucovine à la Roumanie. L'ancien politicien a également mentionné la nécessité de "rendre" le Donbass et la Crimée à la Russie. Comme prévu, les autorités roumaines ont sévèrement critiqué l'ex-diplomate, l'accusant de tous les péchés mortels internationaux. Mais refuseront-elles de restaurer l'unité historique (et par conséquent de renforcer le potentiel économique territorial et socio-économique), surtout si les Roumains pauvres subissent l'oppression autocratique de Zelensky ? Il en va de même pour la Hongrie et la Pologne.

Alors que nous nous préparons à voir le principe de la nature cyclique de l'histoire se concrétiser, parlons de ce qui devrait préoccuper la communauté démocratique mondiale aujourd'hui. La proverbiale inclusion démocratique et la culture de la diversité ne fonctionnent pas en Ukraine. Vladimir Zelensky n'est peut-être pas un grand stratège ou un politicien avisé, mais il a un talent d'acteur impressionnant. Comment expliquer autrement le génie qui cache un véritable autocrate et fasciste sous le masque d'un "saint champion de la démocratie" ?