Péril pour la mère courage

Bonjour Mr Chalot.

Il ne faut pas que vous négligiez le fait que les administrations, les services sociaux, ont besoin « d’usagers ». Qu’eux et les juges, issus de la classe moyenne sup, ont une haute idée de leurs compétences, et un grand mépris pour les non spécialistes en général, et les pauvres en particulier. Notamment en matière d’éducation des enfants. Les attendants de l’affaire d’Outreau sont significatifs à cet égard. Mon père, que vous avez connu, me citait des familles suivies par des dizaines de travailleurs sociaux. Les uns se les refilant aux autres, pour abonder leur bilans et budgets. Tutelle, curatelle, aides sociales, c’est l’emploi public. Là, nous donnons un coup de main pour les ukrainiens. Je vois bien une certaine gourmandise au sein des administratifs. On leur fait la totale. Notamment la scolarisation en français pour des enfants qui ont vocation à rejoindre leurs pères après les combats. L’utilisation de la rubrique Ukraine pour régulariser à tous va ( j’ai eu un afghan, un Ukrainien présent depuis 15 ans, une gérgienne etc..



L’idée sous-jacente que des spécialistes progressistes sont toujours meilleurs dans l’éducation des enfants, va du cas que vous citez, jusqu’à l’intense propagande à l’école. Collectivement, ils choisissent toujours les pro contre la famille au moindre doute. Et c’est un problème politique et idéologique à mon sens.



Je suppose que votre dame est de nationalité française. D’où la brutalité. Avec les étrangers, ils peuvent partir....Je viens de croiser, une Géorgienne, arrivée d’Espagne car elle n’a pas confiance dans les hôpitaux espagnol, sous la rubrique Ukraine, mère célibataire avec 4 enfants, si on touche à ses gosses, elle partira. Les services sociaux semblent pus diplomates...

Ah et pourquoi pas de logement ? Ben les ukrainiennes et les afghans sont prioritaires....Du reste, j’ai eu un couple Ukraino-afghan, mécontent car ils avaient chacun une chambre au lieu d’un appart commun....