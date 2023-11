Perles de propagande

J’ai également échangé avec Dmytro Lubinets, commissaire aux droits humains ukrainien,

Il vous avoue même le nom de son dealer de propagande, comme cela vous êtes prévennus. Mais si les enfants sont en Russie, n’aurait-il pas dû demander leur opinion ? Vieux procédé, on se croirait revenu au contradictoire et à la charte de Munich. Non, une source unique du bon côté et on va la mettre en valeur.

Le jour de notre rencontre, il venait d’obtenir neuf libérations.

Quoi, les Russes libèrent ? Mais pour un génocide on ne libère pas. Par contre, peut-être que les Russes se montrent prudents avant de rendre des gosses à un pays qui s'illustrait avant guerre par ses trafics d'êtres humains. Oups....

Vous avez été secouriste pour la Croix-Rouge étant jeune. Dans votre livre, Veronika, la mère de Valentyn, est infirmière...

C’est un métier que j’admire énormément. Quand je travaillais pour la Croix-Rouge, j’étais plus impressionné par les aides-soignants que par les médecins. Parce que ce sont eux qui sont en première ligne.

Pathos sans relation avec l’affaire, mais bien utile pour établir un lien émotionnel avec le lecteur. Ca n'a rien d'utile pour vous informer sur le sujet, mais est-ce le but ? Ce type d’astuce qui en appelle à votre sensibilité vous révèle l’absence de fond et la nécessité d’affaiblir votre vigilance.

Valentyn, lui, est muet. Pourquoi ? Il est le symbole de son pays,

Vous ne pourrez pas dire que l'auteur ne vous a pas dit que c'était une fiction. Et maintenant on vous met le couplet à la gloire du caudillo de service :

Il est en train de devenir le Winston Churchill de ce siècle.

Sur Zel, vous reprendrez bien un peu de propagande. SInon, Winston Churchill abusait du wisky, mais il n'avait pas de compte dans les paradis fiscaux. Quant à sa femme, je doute qu’elle ait fait ses courses chez les joailliers comme madame Zelensky. Enfin, c’est assez classique chez les nouveaux riches qui n’ont pas l’habitude d’avoir de l’argent .

Bref, revenons à notre auteur occupé à nous vendre son livre. Il a su avec habileté trouver un thème qui lui valait la bonne volonté des éditeurs et les honneurs de la presse. Merci de nous avoir rappelé les mensonges ukrainiens.

Au fait, juste pour la bonne bouche : La CPI voulait interpeller Poutine pour 7000 gosses. Les khieviens ont parlé de 16-19000 gosses, maintenant c'est 39000 alors que les lignes n'ont pas bougées. Ils font comment les gamins pour se multiplier à cette vitesse ? Ils se reproduisent comme des lapins ? Les Russes devraient faire gaffe car à ce rythme en 2025 ils en auront des millions. Eh oui, pour mentir, il faut savoir contrôler ses chiffres, nos amis ukrainiens dans leur volonté de faire du sensationnel misent sur le fait que nous oublierons.