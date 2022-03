Petit lexique de prêt-à-penser

A . Première lettre de l’alphabet inclusif. Écrire un•e A et prononcer (phonétiquement) ‘oune’. En langage sourd-muet mettre sa main dans l’entrejambe en faisant non de la tête.

B. Se retrouve souvent dans le mot antique bébé, nommé maintenant ‘projet de vie pour personne seule ou en couple homo- ou hétérosexuel.’

C. C comme Complotiste. Injure importante de degré moindre cependant qu’antisémite. Le terme s’utilise pour disqualifier n’importe qui sur n’importe quel sujet en l’assimilant au membre d’une secte qui pense que la terre est plate, les gens de droite cupides, les journalistes aux ordres, les hommes politiques conditionnés par plus puissants qu’eux.

D. Dé : les dés sont pipés. Les hommes ont construit une société faite pour qu’ils puissent assumer toutes les responsabilités bien rémunérées malgré un manque de rigueur et d’intelligence flagrant qu’ils cachent en exerçant constamment des pressions sexistes.

E. Eux. C’est eux ! Attitude complotiste. Toute attribution de causalité qui n’a pas été reconnue par BFM-TV, C-News ou Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, sera considérée comme complotiste c’est-à-dire animée par des démons négationnistes qui nient que le peuple américain ait été sur la lune.

F. Tour EiFFel. Symbole phallique dressé au plein milieu de Paris afin de rappeler aux femmes qu’elles doivent être soumises et dévouées sous peine de ne pas pouvoir se présenter à l’élection Présidentielle faute de parrainages voire même ne pas pouvoir se ridiculiser lors d’un meeting sexiste spécialement préparé comme un piège. Le symbole rappelle que si une femme incompétente ne peut pas être élue, où est l’égalité ! Combien d’imbéciles fiers de leur virilité ont encombré les ors de l’Élysée ! Assez, c’est assez !

G. Gain, appât du gain. La délivrance des masses féminines opprimées, en particulier les filles (et quelques fils non drogués) de ministres, d’acteurs célèbres, d’écrivains connus, de petites filles de psychanalystes... cette délivrance donc passe par des rémunérations salariales importantes et au moins égales à celles des hommes habitués à proférer des logorrhées ineptes que nos soeurs peuvent parfaitement imitées avec en plus le sourire.

H. Herbe : le ‘H’. Permet aux adolescents de bonne famille de connaître certains recoins de banlieue où ils vont s’approvisionner pour pas trop cher en produits hallucinogènes ou drogues diverses.

I. Isidora Boudin de la Charrière (1602-1701) la première femme du continent à avoir imposé l’usage de la capote anglaise en toute occasion.

J. Joie. C’est une joie renouvelée d’assister aux débats télévisés lors des élections. La grandeur d’âme des uns, la richesse de coeur des autres, le sens du bien commun de tous. Comment ces gens pelotonnés dans leurs privilèges et qui n’ont pas aperçu un pauvre ailleurs qu’à la télévision peuvent-ils montrer cette empathie. Supporter la vue d’un pauvre est une souffrance terrible, c’est pour ça qu’ils regardent ailleurs.

K. K.-O. : Gagner par knock-out. Il ne faut pas laisser se développer une homophobie latente dans les milieux populaires surtout ceux, mais pas seulement, qui agitent les oripeaux d’une religion figée dans des postures qui datent de plus de deux millénaires. Il faut assommer les contradicteurs au nom du droit à la différence, à l’indifférence.

L. Lion. Bête qui s’emmerde dans un zoo.

M. Mince. Formule polie pour merde.

N. Non ! Cri impératif : non c’est non ! Tous les violeurs potentiels doivent comprendre jusqu’au plus profond de leur inconscient que ‘Non c’est Non’ et que toute discussion même polie ne doit pas être poursuivie.

O. Oui ! Oui n’est pas forcément Oui car un phénomène d’emprise peut ancrer une jeune innocente dans un mécanisme qui la conduit à accepter ce qu’elle refuse au plus profond d’elle même.

P. Plus ! Là plus de doute, la relation est acceptée.

Q. Là aussi !

R. René. Pourriez-vous dire à René de laisser la clé de la patinette sous le pot de géranium à gauche de la porte de la loge. D’avance merci. Réseaux sociaux. Ils permettent de menacer de mort n’importe quel quidam qui peut ainsi passer à la télé pour se plaindre et vendre son livre. Accessoirement servent aussi à libérer des places dans les rédactions.

S. Pronominal. Un verbe pronominal est de sens réfléchi quand le sujet désigne un agent exerçant une action sur lui-même. Ex. Il SE débarbouille soigneusement les arpions (= il lave ses pieds au mieux)

T. Lettre peu utilisée sauf dans l’expression LGBT

U. Urne. Récipient permettant de mettre ses espoirs pour en tirer un désespoir.

V. Voeux. Toujours meilleurs sinon on n’écrit pas.

W. Wagon, Water Closet : lettre d’origine étrangère.

X. Rayons dont il faut se méfier.

Y. Allusion sibylline à une silhouette féminine.

Z. Ne jamais écrire depuis la venue en politique d’un polémiste qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas.