Petite leçon d’apiculture...

Xeno salut !

« par contre la guêpe et l’abeille sont très différents »

Les guêpes quand il fait super chaud l’été elles cherchent à se mettre à l’ombre ... Chez moi elle envahissent le garage qui est ouvert l’été ... Des fois il y en a des centaines ... J’y passe sans aucun problème et elles volent autour de moi ... Je fais juste attention à ne pas faire de gestes brusques ... J’ai même appris à ma petite fille de huit ans comment faire « surtout tu ne fais pas de gestes brusques » ... Quand la température baisse dans la soirée elles disparaissent ...

Pour moi la piqure de guêpe c’est celle qui fait le plus mal ... Je me suis souvent fait piquer par des frelons de chez nous et je trouve que c’est moins douloureux qu’une piqure de guêpes ... Pour les frelons asiatiques c’est encore moins douloureux ... Par contre ça démange sévère ... Le problème c’est que c’est pas facile de ne pas se gratter ... Et plus tu te grattes plus tu étales ... Je me suis fait piquer par quatre une fois ... Et surtout un à la main gauche ... À force de me gratter j’avais la main et l’avant bras grave gonflé ... Un de mes potes se foutait même de ma gueule en m’appelant hellboy ...

Par contre pour les serpents ... C’est pas mon truc si tu vois ce que je veux dire ... Les couleuvres me surprennent souvent ... Mais je ne leur ferrais pas de mal ... Par contre pour les vipères si j’en vois une autour de chez moi je fais pas de cartier ... Trop d"animaux comme trop de personnes pourraient se faire mordre ... Je prends pas le risque sinon je m’en voudrais ...