Pétition nationale en soutien au Dr Amine Umlil

@samy Levrai

Bonjour

Je participe, moi aussi, aux manifs, de temps en temps avec ma petite pancarte perso contre les vaccinations obligatoires et le contrôle des populations au travers du « pass sanitaire » que Macron avait promis de ne jamais mettre en place .

Les mots d’ordre qui sont mis en avant par les organisateurs sont toutefois bien timides, pas du tout à la hauteur des enjeux, et complètement dissociés des méfaits de la dictature de l’oligarchie sur l’économie, l’emploi..., et des autres revendications populaires ( contre la casse de notre système de retraites, contre le démantèlement de nos services publics...etc).

A part sur quelques rares petites pancartes que certains participants prennent soin d’apporter avec eux, on ne voit pas de mots d’ordre réclamant la reprise du contrôle des labos par l’état , et encore moins de mise en cause de la dictature de l’UE. La cible, c’est Macron, et c’est tout.

Liberté, Liberté, Liberté.

Oui, mais quelles libertés, pour qui ?

Lors du rassemblement organisé devant la préfecture du département, à l’issue de la dernière manif anti passe-sanitaire du samedi à laquelle j’ai participé, le responsable du comité départemental à l’initiative de la chose n’a rien trouvé de mieux à proposer aux manifestants que le « remplacement de la devise républicaine placée aux frontons de nos mairies (liberté, égalité, fraternité) par la devise liberté, équité, solidarité ».

Ce faisant, il pensait avancer une riposte pertinente aux accusations martelées par les médias contre les manifestants, leur reprochant leur égoïsme et la mise en danger de la vie des autres -ceux qui choisissent de se faire vacciner, soit parce qu’ils pensent que c’est une nécessité ou un choix raisonnable, soit parce qu’ils n’ont pas le choix, vu les pénalités encourues, soit parce qu’ils ont peur et qu’ils se plient aux injonctions et à la campagne de terreur de Macron, de sa clique et des médias à la solde de Big Pharma et de l’oligarchie.

Si je me rappelle bien, c’est au nom de l’équité que l’ensemble les médias aux ordres de l’oligarchie et du pouvoir se sont appliqué à écarter Asselineau de leurs antennes avant, pendant et après la dernière campagne présidentielle de 2017, une pratique de l’équité qui perdure aujourd’hui encore.

https://www.voltairenet.org/article214004.html

Cordiales salutations

GJ