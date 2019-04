« Pierre Palmade mis en garde à vue puis blanchi dans une affaire de viol  »

Pierre Palmade a été placé en garde à vue le jeudi 11 avril après une soirée mouvementée en compagnie d’un jeune homme. Il a été libéré en fin de journée vers 20 heures. Aucune charge n'a été retenue contre lui pour le chef d'accusation de "viol".

Une aventure qui finit mal

Comment s’est déroulée cette fameuse soirée ? C’est l’énigme à laquelle étaient confrontés les enquêteurs lorsque l’artiste lui-même avait appelé la police. Les explications divergent pour chacun des protagonistes dans l’affaire.

Selon la version donnée par l’humoriste dans le Parisien, il aurait fait la rencontre du jeune homme dans un bar gay du 3e arrondissement de Paris, le Cud. Il l’aurait invité à venir passer la soirée chez lui en vue d’avoir des relations sexuelles consenties. Une fois à son appartement, le jeune invité serait devenu hystérique et aurait tout saccagé, apparemment en proie à une crise de démence. L’homme l’aurait aussi menacé.

Abdelhamid H, 20 ans, raconte de son côté qu’il s’était juste défendu car Pierre Palmade aurait tenté de le violer.

La soirée s’était déroulée sous fond de cocaïne.

L’artiste de 51 ans avait été placé en garde vue le jeudi 11 avril au matin. Il était accusé de « viol, violences sous l'emprise de stupéfiants et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui ». Il a finalement été libéré dans la soirée. Selon une source proche de Pierre Palmade, le jeune amant inconnu aurait reconnu avoir menti à la police : « Un homme qui en cogne un autre puis détériore son appartement avant de l'accuser de viol, ça paraissait déjà totalement incohérent. Il semble en plus qu'il soit connu pour des phobies. » S’était-il exprimé auprès du Parisien.

Selon un article de Closer, Abdelhamid H très excité, tenait des propos incohérents et sentait l'alcool. Il avait dû être escorté de force par les pompiers, blessé. Il aurait confirmé avoir eu un rapport sexuel avec le comédien, consommé de la cocaïne avant de changer d'avis, de casser un verre et de menacer son hôte avec.

Pierre Palmade aurait alors été considéré comme une victime par les enquêteurs comme le rapportait à l’AFP, une source proche du dossier. A sa sortie, aucune charge n’était retenue contre lui. Son invité était resté en garde à vue pour usage de stupéfiants, dégradations volontaires de biens privés et menaces avec armes. Mis en liberté après deux jours, Abdelhamid H devra se soumettre à un contrôle judiciaire qui le contraindrait à des soins et lui interdirait d'entrer en contact avec l’artiste.

Rappelons que l’artiste avait déjà eu recours à la justice en 2012 pour une autre mésaventure avec l’une de ses conquêtes. Deux ans après avoir avoué publiquement son homosexualité, l’ex époux de la chanteuse Véronique Sanson avait accusé un autre de ses amants de l’avoir escroqué la somme de 39 000€. L’individu en question qui avait effectué près de 448 opérations bancaires s’était défendu expliquant que l’artiste avait été son concubin. Il avait été condamné à dix mois de prison dont quatre fermes.

Rattrapé par ses vieux démons

Pierre Palmade a été blanchi pour le chef d'accusation de « viol ». Mais, depuis le 12 avril, l'humoriste est poursuivi pour détention et cession de stupéfiants. Il aurait reconnu avoir détenu et cédé de la drogue à son invité sans domicile fixe et non sans papier comme il aurait déclaré à la police, à cette fameuse soirée. Convoqué en juin selon Lepoint, il devra comparaitre à une audience publique devant un juge du tribunal de Paris quant à la peine proposée par le parquet.

Pierre Palmade avait aussi été inculpé en décembre 1992 et condamné en 1995 à une amende de 20 000 francs pour usage de stupéfiants. A l’époque, son arrestation avait permis de démanteler un réseau : un fournisseur de cocaïne du show-business, quatre consommateurs-revendeurs, et même l'Ecrivaine Françoise Sagan. Il s’était à maintes reprises exprimé sur ces années de consommation de drogue et d'alcool qu’il affirmait révolues. Celui qui en 2017, dans Gala se proclamait ancien « fêtard notoire » et qui disait prendre « de l'alcool et des « produits » pour décompresser » aurait-il renoué avec ses vieux démons ?

Toujours est-il que selon le Parisien, l’accusateur de Pierre Palmade pour viol pourrait bientôt être poursuivi pour « dénonciation calomnieuse ».

En attendant le comédien essaie de retrouver son moral : « Après 48 heures un peu dingues où j'ai fait les frais d'une mauvaise rencontre, je compte bien me remettre au travail et retrouver mon humour le plus vite possible. Il ne doit pas être bien loin » avait-il publié dès le 13 avril sur son compte twitter.

Récemment invité sur le plateau des Grosses Têtes de Laurent Ruquier, il était apparu avec une très bonne mine, souriant et détendu.