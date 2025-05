Pierre-Yves Rougeyron ou comment discréditer la morale pour mieux absoudre les crimes de ceux dont on a tout à craindre

40 000 morts palestiniens : 2/3 de femmes et d’enfants soufflés par les bombes israéliennes (rapportés à la population française, il s’agit de 1 200 000 morts)… - combien sous les décombres - 10 000 ?

Mais alors, où sont les morts dans les rangs du Hamas ? Où donc ?

15 000 enfants soufflés par des bombes qu’il faut bien identifiées comme… occidentales puisque... médias, classes politiques… tout l’Occident soutient ces bombardements.

***

Ce petit Peuple dépossédé et martyr depuis des décennies est encore une fois vaincu avant même d'avoir livré bataille ; vaincu jusqu'au sang ; jusque dans la moelle de ses os ; en particulier, ceux de sa première enfance, encore tendres.

Jamais il nous aura été donné de devoir regarder en face, sur tous les écrans du monde, une victoire aussi sale... un vainqueur aussi indigne aux mille soutiens français sordides d'hilarité (les réseaux sociaux sont là pour en attester) ; soutiens d'une France excrémentielle qui a commis tous les crimes que l'on puisse commettre pour mieux ne s'en laissé reconnaître aucun ; aujourd'hui encore, fidèle à sa réputation, au rendez-vous et garde à vous... quand il est question de soutenir l'insoutenable car c'est dans les poubelles du Palais de l'Elysée de ces vingt dernières années qu'on y trouvera son honneur et son courage.

Que l'on ne s'y trompe pas : ce pays n'en finit pas de payer très cher l'absence d'hommes et de femmes soucieux de défendre la France de Victor Hugo, de Jean Jaurès, de Jean Moulin, de Bernanos et d'Aimé Césaire... aujourd'hui partie en fumée sous les gravats de Gaza.

________

"Israël a le droit à sa vengeance" - Pierre Yves Rougeyron

Depuis quelques années, un test, un seul, à propos de "la capacité à faire montre de courage" concerne le fait de dire publiquement la vérité sur la nature de l'Etat d'Israël, sur ces millions d'Israéliens qui vivent aux dépends de millions de Palestiniens et ce depuis 1948 ; Palestiniens en majorité expatriés et dont ils volent les vies après leur avoir volé une grande partie de leur terre.

C'est le seul test aujourd'hui. Ne cherchez pas : il n'y en pas d'autres !

Rougeyron, on le soupçonnait, n'a pas réussi ce test ; il pourra néanmoins continuer de prospérer sachant qu'il n'a rien à craindre tout craintif qu'il est : oui, il a échoué ; autant dire qu'il a magnifiquement réussi car ceux qui savent lire un visage, un regard... ceux qui savent écouter entre les phrases... ne seront en aucun cas surpris. C'était écrit d'avance.

Rougeyron fait un grand usage du terme "moraline".... ( il n'est pas le seul...de nos jours, tous ceux qui ont besoin de justifier l'injustifiable ont recours à ce terme dans l’espoir sans doute de contrer le dégoût que leur engagement inspire) ; référence à un dénommé Nietzsche qui avait, soit dit en passant, identifié trois maux pour les siècles présents et à venir : le Christianisme ( la compassion, l'universalisme - nous sommes tous élus - et le pardon) ; le socialisme ( la recherche des causes des inégalités sociales et leurs traitements) puis le féminisme : à ce sujet Nietzsche n'était capable que d'une seule vision (situationniste qu'il était) à propos de la femme : celle qui torche ses marmots auprès d'un monticule de casseroles à récurer. Nietzsche savait de quoi il parlait : il n'en avait approché(e) aucune. Faut dire que l'on parle tellement mieux de ce que l' on ne connaît pas.

Rappelons à tous les Rougeyron d'un monde sale et indigne qui cachent leur absence de courage derrière celui des autres dont ils ne cessent de nous compter les actes héroïques et de ré-écrire leurs biographies en apprentis historiens affabulateurs - ces Grands hommes qui font l'histoire ; intarissable Rougeyron à leur sujet ! - ainsi que ce même manque de courage morale derrière l'emploi d'une lâcheté sans nom du vocable dépréciatif de "moraline" comme d'autres cachent leur racisme derrière le concept de laïcité et de République..

Rappelons donc à tous ces thuriféraires de la dégonfle sereine... que la morale c'est ce qu'il est permis et c'est ce qu'il n'est pas permis d'infliger à un être humain. Certes, on peut déshumaniser cet être et c'est alors que tout devient possible, bien évidemment. C'est précisément ce que tous les Rougeyron de ce début de siècle où les borgnes sont à nouveau rois et les fous de cour menacés chaque jour d’emprisonnement, s'évertuent à cultiver à l'endroit de tous ces Palestiniens au sort cruel et injuste ; notez au passage que cette population n’est pas leur seule cible : ici, sur le sol de France, leur indifférence mâtinée de mépris à l’égard de nos compatriotes issus de notre histoire coloniale ainsi que du sort peu enviable qui est le leur, est souverainement entretenue sans honte ni remords ni regret.

Sorti tout droit d'une fable de La Fontaine ou d'une pièce de Molière - "Les femmes savantes" en particulier... -, esbroufeurs et pédants mais les dents creuses... les Rougeyron aiment la force ( les références cinématographiques de notre J.Y. Rougeyron âgé de 40 ans… sont... sans rire... Starsky and Hutch, Star wars - Dark Vador ; Star trek ; Spider man et les jeux vidéos dérivés ; on le dit virtuose du joystick et du « pousse bouton »)… oui, la force des armées, plus particulièrement dans une relation du fort au faible ; c’est la ratonnade de type « coloniale » auquelle ils accordent leur plus grande attention ; on peut donc dire qu’avec les événements de Gaza, ils sont servis ; ils ne s’y sont pas trompés : très vite, ils ont pu identifier la nature de l’intervention israélienne pour ce qu’elle est : « Israël a le droit à sa vengeance », tel sera leur commentaire à tous.

S'improvisant géopoliticien avec la politique des autres, cet engouement qui est le leur pour la métrique binaire des militaires, c’est la fascination typique des pleutres, de ceux qui voudraient « en avoir l’air » et qui n’ont l’air que de ce qu’ils sont : des recalés de tout ce à quoi on peut sans craindre ni le ridicule ni l’opprobre aspirer (Rougeyron ne s’est sans doute jamais remis de son passage à l’École dite « de Guerre Économique » pour s’y être vraiment cru avant de ne pas « en être ») ; reste alors, « la saloperie » que leur livrent nombre d’acteurs contre lesquels ils souhaiteraient pouvoir se frotter comme pour prélever auprès d’eux quelques ressources physiques et mentales de guerriers ; pour l'heure... guerriers de salon et de youtubeurs ; « saloperie » que l’on fait sienne à bon compte et sans risque pour sa pauvre peau, flasque au demeurant.

Rappelons ici que la dénonciation de la morale au nom d'une moraline haïssable est le refuge de tous les salauds du 20è siècle, lecteurs d'un Nietzsche qui décidément n'aura pas mérité mieux comme lectorat.

Lentement mais sûrement, ce nouveau siècle sera donc très certainement le frère jumeau du précédent.

Qu’à cela ne tienne : les Rougeyron ne s'en relèveront pas ; ils resteront couchés à l'ombre des figures tutélaires qu'ils affectionnent tant ; figures qui leur permettent de se tenir physiquement debout bien que souvent assis, voire vautrés ; physiquement et sans doute aussi... intellectuellement ; du moins l'espèrent-ils alors que rien n'est moins probable.

Tenez ! un de Gaulle par exemple (celui de 1946 et celui de 1958) sous le régime duquel l'on n'a jamais autant trucidé de colonisés dans nos colonies.

Tout se tient. Cohérence totale. C'est sûr !

Que les Rougeyron sachent donc que nous ne sommes pas dupes ; leur "Israël a le droit à sa vengeance", c'est un investissement ; le retour escompté ne tardera pas à venir ; des portes, hier closes, vont s'ouvrir ; très vite, ils ne seront plus où et à qui donner de la voix en priorité...

Mais alors, que les Rougeyron comprennent bien que les bombes israéliennes sont désormais les leurs aussi.

Oui, nous ne sommes pas dupes car il y a longtemps qu'on les a "calculés" les Rougeyron... entre deux de leurs saillies drolatiques de déglonflés qui prospèrent sans dignité, sans coup férir ; la marque de ceux qui n'accompliront jamais rien d'important car, sans courage ils sont.

Pour cette raison, on ne manquera pas de noter que tous prennent soin de s'assurer que tout leur rapporte et que rien ne leur coûte.