Plainte pour « crime contre l’humanité » dans la guerre du Donbass adressée à la Cour pénale internationale

Mon texte « Accords de « paix » de Minsk : une fumisterie totale de l’OTAN et de l’Occident mondialiste de pair avec Porochenko !... La guerre du Donbass : un crime contre l’humanité commis par le gouvernement ukrainien avec la complicité de la France, de l’Allemagne, de l’OTAN et de… l’ONU !..., ainsi que de l’OSCE ? Le requin Biden et l’Apocalypse… » a été publié par Vigile le 11 mars 2023.

Il a aussi été publié en trois parties par AgoraVox les 20, 21 et 22 mars 2023 sous le titre « Guerre du Donbass : un crime contre l’humanité commis par le gouvernement ukrainien ».

Un lecteur d’AgoraVox, Abolab, a formulé, le 26 mars (à 10 h 33), un commentaire à la troisième partie du texte, mentionnant qu’il avait déjà déposé une plainte touchant ce sujet à la Cour pénale internationale.

Il a donné un compte rendu de sa plainte dans un texte publié par AgoraVox le 1er mars 2022 (c’est bien 2022 et non 2023) : « Enregistrement officiel de ma plainte à la Cour Pénale Internationale ».

Sa plainte concerne « des faits caractérisés de crime contre l’humanité et de génocide se déroulant depuis 2014 en Ukraine contre le peuple russe vivant en Ukraine ».

Plus précisément, l’Accusation se lit comme suit : « Crime contre l’humanité et génocide contre le peuple russe en Ukraine (2014 - 20xx) soutenu par l’Union Européenne et l’OTAN ».

Parmi les faits qu’il évoque figure en tête le « Massacre d’Odessa de mai 2014 » : « En mai 2014, plusieurs dizaines d’ukrainiens de culture russe qui manifestaient contre un coup d’État nationaliste associé à des groupes néo-nazis à Kiev ont été tués dans un incendie criminel à Odessa, après avoir été pourchassés et acculés à l’intérieur d’un bâtiment. Aucune enquête ni poursuite judiciaire n’a été menée sur ce massacre. »

Après avoir pris connaissance de cette démarche d’Abolab, j’ai fini par décider de suivre son exemple et de déposer moi aussi une plainte à la Cour pénale internationale.

Voici la lettre que j’ai envoyée à ce tribunal le 21 mai 2023 :



Le 21 mai 2023

Cour pénale internationale

Unité des informations et des éléments de preuve

Bureau du Procureur

Boîte Postale 19519

2500 CM, La Haye

Pays-Bas

Objet : Plainte pour « crime contre l’humanité » commis par le gouvernement ukrainien, l’OTAN, la France et l’Allemagne, mais aussi l’ONU ainsi que, sans aucun doute, l’OSCE, à l’encontre des populations civiles russophones durant la guerre du Donbass

Madame, Monsieur,

À la suite des révélations entre autres de l’ex-président ukrainien Petro Porochenko, de l’ex-chancelière allemande Angela Merkel et de l’ex-président français François Hollande, on comprend que les accords de « paix » de Minsk relativement à la guerre du Donbass ont été une incroyable « fumisterie » totale de la part du gouvernement ukrainien, de l’OTAN, de la France et de l’Allemagne (mais aussi de l’ONU ainsi que, sans aucun doute, de l’OSCE).

Ces accords ont été pour ces parties non pas un outil pour amener la paix au Donbass, mais pour préparer la guerre contre les milices russophones de cette région et l’armée russe. Il s’agissait de gagner du temps pour que l’OTAN puisse renforcer l’armée ukrainienne jusqu’à ce que cette dernière soit en mesure de s’engager dans une guerre contre ces forces.

Ce faisant, à même cette « fumisterie », toutes ces parties ont été complices dans le traitement inhumain subi par les populations civiles russophones du Donbass de 2014 à 2022. En effet, pendant que l’armée ukrainienne comme telle se faisait renforcer par l’OTAN et qu’aucun processus de paix n’était réellement voulu par ces parties, ces populations ont reçu durant huit années une multitude de bombes de la part des milices néo-nazies engagées par Porochenko dans la Garde nationale de l’Ukraine en novembre 2014.

Aucune de toutes ces parties en cause n’a agi concrètement de quelque façon que ce soit pour empêcher ces actes inhumains, car leur but était de toute façon une guerre future contre cette région du Donbass et l’armée russe.

Notons que l’importance de cette plainte dépasse même, et de façon extraordinaire, ce que je considère être ce « crime contre l’humanité ». En effet, outre ces actes inhumains à l’encontre de ces populations civiles russophones du Donbass, les buts avoués de cette « fumisterie » ont été à cent pour cent atteints, à savoir une guerre russo-ukrainienne.

Cette « fumisterie » a ainsi également amené, à travers cette guerre, le massacre du peuple ukrainien, la dévastation de l’Ukraine, l’appauvrissement radical de tout l’Occident et particulièrement de l’Europe, une nouvelle course effrénée aux armements dans le monde, et l’imminence possible d’une Troisième Guerre mondiale et de l’Apocalypse.

Tous ces éléments sont expliqués en détail dans le texte suivant publié deux fois et disponible sur internet :

André Lafrenaie, « Guerre du Donbass : un crime contre l’humanité commis par le gouvernement ukrainien (1/3) », AgoraVox (Bruxelles), agoravox.fr, 20 mars 2023 :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/guerre-du-donbass-un-crime-contre-247418

André Lafrenaie, « Guerre du Donbass : un crime contre l’humanité commis par le gouvernement ukrainien (2/3) », AgoraVox (Bruxelles), agoravox.fr, 21 mars 2023 :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/guerre-du-donbass-un-crime-contre-247422

André Lafrenaie, « Guerre du Donbass : un crime contre l’humanité commis par le gouvernement ukrainien (3/3) », AgoraVox (Bruxelles), agoravox.fr, 22 mars 2023 :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/guerre-du-donbass-un-crime-contre-247424

André Lafrenaie, « Accords de « paix » de Minsk : une fumisterie totale de l’OTAN et de l’Occident mondialiste de pair avec Porochenko !... La guerre du Donbass : un crime contre l’humanité commis par le gouvernement ukrainien avec la complicité de la France, de l’Allemagne, de l’OTAN et de… l’ONU !..., ainsi que de l’OSCE ? Le requin Biden et l’Apocalypse… », Vigile (Montréal), vigile.quebec, 11 mars 2023 :

https://vigile.quebec/articles/la-guerre-du-donbass-un-crime-contre-l-humanite-commis-par-le-gouvernement-u

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs, et je demeure à votre entière disposition pour toute précision supplémentaire si besoin est.