Plouescat : vers l’érection d’un nouveau « zizi de Pépé » ?

C’est avec nostalgie que les Bretons se souviennent, du côté de Plouescat (Finistère), du fameux « zizi de Pépé », victime en 1987 d’une scandaleuse pénectomie. Et si l’équipe municipale, en quête d’initiatives pour relancer le tourisme local, décidait de lui redonner vit ?

Il avait fière allure, le zizi de Pépé, érigé il y a bien longtemps par une Nature espiègle sur la plage de Porsmeur. Surtout depuis que des facétieux étudiants de la région avaient, dès 1975, pris l’habitude, au début de chaque été, de peindre son gland en rouge vif afin de le doter d’un éclat quelque peu mis à mal par les tempêtes du rude hiver léonard.

Ce travail pictural, relayé par les échotiers locaux, n’avait pas manqué de faire enfler, si l’on ose dire, la réputation de ce fameux zizi de Pépé. Des cartes postales du phallus de pierre plouescatais avaient même diffusé sa turgescence triomphante dans tout le Léon et, dit-on, jusque dans le Trégor et la Cornouaille, pour dire la notoriété de ce pénis minéral.

Tandis que les collégiens comparaient ce fier membre viril avec leur propre chipolata d’un air dépité, les jeunes filles, prises de chaleurs au bas-ventre, se prenaient à fantasmer en lorgnant cette impressionnante érection qui n’avait nul besoin – contrairement aux messieurs affectés de coïts défaillants – de pilules bleues pour rester au mieux de sa forme.

On a même été jusqu’à dire que des jeunes femmes en mal d’enfant allaient nuitamment se frotter à cette verge de granite pour vaincre une infertilité persistante. On imagine aisément la réprobation des culs-bénis, des mal-baisées (il paraît qu’il en avait à Plouescat) et des pères-la-pudeur (il y en avait également), peu convaincus des vertus du zizi de Pépé.

Jusqu’au jour où le maire d’alors, un conservateur bon teint, excédé de recevoir les plaintes récurrentes que lui adressaient les plus frustré(e)s de ses administré(e)s, prit une forte décision : mettre un terme définitif aux émois des Justine Putet* et des Tartuffe du cru, offensés par cet exhibitionnisme ostentatoire dont ils tenaient l’édile pour responsable.

Encore fallait-il trouver le moyen d’agir : on ne tranche pas un sexe rocheux avec un sécateur telle une branche d’ajonc importune. Hélas ! le maire avait de la ressource : le 12 juin 1987, bien qu’il n’y ait pas eu la moindre plainte officielle contre le zizi de Pépé, il faisait dynamiter le rocher sans même avoir demandé l’avis de son conseil municipal.

Cet acte radical a peut-être soulagé quelques pisse-froid, grenouilles de bénitier et autres impuissants frustrés. Il a surtout déclenché les protestations indignées d’une majorité de la population. Non seulement à Plouescat, mais dans toute la Bretagne où la nouvelle de ce dynamitage castrateur s'est répandue comme une traînée de poudre explosive.

Exit le zizi de Pépé, par la volonté dictatoriale d’un boutiquier étriqué, coupable d’avoir commis un odieux attentat à l’impudeur. Mais laissons la parole, sous le ciel bleu de Porsmeur, à ceux qui ont connu ce « beau phallus sur la plage » dans une savoureuse vidéo de l’INA : lien. Ce sont eux qui en parlent le mieux, avec sagesse et humour !

Et si l’on prenait à la lettre la suggestion de l’un des intervenants : « refaire » ce fameux zizi de Pépé pour effacer cette avanie ? Après tout, les sculpteurs sur pierre de talent ne manquent pas en Bretagne**. Et, outre sa halle du 16e siècle et ses maisons de granite postées en sentinelle de la Côte des Légendes, Plouescat y gagnerait une nouvelle attraction.

* Personnage du Clochemerle de Gabriel Chevalier, Justine Putet est une vieille fille, outrée que l’on ait osé édifier une vespasienne à deux pas de l’église du village, quasiment sous ses fenêtres.

** En témoignent les 190 statues monumentales de la Vallée des Saints à Carnoët (Côtes d’Armor). Un nombre en constante évolution : à terme, le projet prévoit d’atteindre un millier de statues !