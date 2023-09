Plus de 1600 scientifiques déclarent que l’urgence climatique est un mythe

Une assemblée de 1 609 chercheurs à travers le monde a publié une déclaration contestant l’idée d’une « urgence climatique« . Ils se déclarent en désaccord avec l’approche globale visant à réduire massivement les émissions de CO2.

Les chercheurs en appellent à leurs collègues pour qu’ils abordent « de manière plus critique les incertitudes et les exagérations dans leurs projections du changement climatique ».

Le document ne criminalise pas le dioxyde de carbone et n’aborde pas les impacts néfastes d’autres polluants atmosphériques.

Déclaration mondiale sur le Climat : Il n’y a pas d’urgence climatique.

L’argument central de la déclaration interroge sur l’alarmisme engendré par le discours d’un « désastre imminent ».

Publiée en août 2023, la déclaration, rédigée par le Global Climate Intelligence Group (CLINTEL), plaide pour « une science du climat moins idéologique, tandis que les décisions politiques devraient être davantage basées sur des données scientifiques ».

CLINTEL est une organisation indépendante œuvrant dans le domaine du changement climatique et de la politique associée.

Fondée en 2019 par le professeur émérite de géophysique Guus Berkhout et le journaliste Marcel Crok, le groupe affirme que :

Sur les 1 609 chercheurs signataires, deux sont lauréats du prix Nobel, dont le Dr John F. Clauser, lauréat du prix Nobel de physique en 2022.

Dans un communiqué du CLINTEL, M. Clauser est cité en ces termes :

Le document conteste plusieurs des assertions les plus couramment avancées sur le climat.

Par exemple, le narratif selon lequel des « points de basculement« entraîneraient des catastrophes environnementales, est remis en question.

Ce sentiment d’urgence est souvent relayé par des médias comme le New York Times, qui a récemment affirmé :

En 2009, l’ancien vice-président Al Gore a prédit que « l’Arctique serait libre de glace d’ici 2013 ».

Il a ensuite fait marche arrière, selon Reuters, qui a déclaré que M. Gore ne faisait que citer d’autres rapports scientifiques.

Trois ans plus tôt, Gore avait publié « Une vérité qui dérange« , dont le sous-titre était « L’urgence planétaire du réchauffement climatique et ce que nous pouvons faire pour y remédier ».

Un documentaire basé sur le livre a rapporté 24 146 161 dollars de recettes brutes cette année-là.

La célèbre militante Greta Thunberg a tweeté en 2018, cinq ans après la prédiction apocalyptique de Gore, que « le changement climatique anéantira toute l’humanité si nous n’arrêtons pas d’utiliser des combustibles fossiles au cours des cinq prochaines années ».

