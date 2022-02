Plus de cinq longues heures pour Macron à Moscou devant une table géante

Selon des observateurs, Emmanuel Macron avait deux objectifs à remplir durant la rencontre avec Vladimir Poutine : sonder la possibilité de discuter avec Moscou de sujets de la liste des demandes russes et savoir où l'Occident peut rencontrer Moscou à mi-chemin, en le confirmant par des actions.

Les Français ont remarqué la table géante qui séparait le président russe et le président français. Cela a été le sujet de nombreuses blagues sur Facebook en défaveur du président français qui paraissait si petit et si loin du chef du Kremlin. Quel a été le succès de la rencontre à Moscou qui a duré plus de cinq heures ?

Le président russe, Vladimir Poutine, et le président français, Emmanuel Macron, se sont entretenus à Moscou le 7 février 2022 et ont donné après plus de cinq heures d'un entretien une conférence de presse conjointe. Le sujet principal était la situation autour de l'Ukraine, ainsi que les exigences de la Russie en matière de garanties de sécurité. A la veille des pourparlers avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a reçu un appel téléphonique du président américain, Joe Biden, la conversation a duré 40 minutes. Avant son envol, le président français a déclaré qu'il considérait le dialogue comme le seul moyen d'assurer la sécurité en Europe. Il a souligné la nécessité de trouver une réponse sécuritaire commune pour la Russie et l'Europe afin d'éviter la guerre. Le 8 février 2022, le président français est à Kiev.

Vladimir Poutine a commencé la conférence de presse conjointe en énumérant tous les désaccords que Moscou entretient avec l'Occident, à la fois sur les principales demandes de garanties de sécurité et sur un règlement dans le sud-est de l'Ukraine. Il y revint, d'ailleurs, plus d'une fois. D'après ses paroles, il n'y avait aucun sentiment que les positions des parties s'étaient rapprochées.

Au contraire, on avait le sentiment que pendant plus de cinq heures, il y avait eu un échange d'opinions difficilement conciliables. La similitude des positions n'a été mentionnée qu'en ce qui concerne la solution du problème du programme nucléaire iranien, ainsi que sur les questions de la poursuite de la coopération dans les domaines économique, culturel et humanitaire.

Dans le même temps, Vladimir Poutine a brièvement mentionné « certaines propositions » d'Emmanuel Macron comme méritant de l'intérêt et de nouvelles négociations, mais tout dépendrait des résultats de son prochain voyage à Kiev. Immédiatement après cela, les présidents se téléphoneront. Emmanuel Macron, à son tour, a clairement indiqué qu'il espère obtenir un certain succès, et tout peut être décidé dans les prochains jours. Et il a même dit qu' « il y a des points de contact » avec la Russie qu'il appelait autrefois « notre ami ».

A la veille de la visite du président français, le Kremlin a franchement refroidi ses attentes optimistes à son égard. Selon le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, la situation en Ukraine est « trop ​​compliquée pour s'attendre à des changements décisifs au cours d'une seule rencontre ». Ce qui par contumace, pour ainsi dire, s'est opposé à l'invité qui, juste avant le vol pour Moscou, était plein d'optimisme. Dans un entretien publié à la veille de sa visite, Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne croyait pas que l'objectif de la Russie était de prendre le contrôle de l'Ukraine, mais plutôt de « clarifier les règles de coexistence » avec l'Otan et l'UE.

L'un des objectifs de sa visite à Moscou a été de réanimer des négociations au format Normandie sur l'Ukraine. Emmanuel Macron a écrit sur Twitter avant de rencontrer le président russe : « Commençons à bâtir une réponse utile pour la Russie, utile pour toute notre Europe, une réponse qui permette d’éviter la guerre, de construire les éléments de confiance, de stabilité, de visibilité. Ensemble ».

Pour le locataire de l'UE, les initiatives de politique étrangère à grande échelle, y compris en direction de la Russie, sont traditionnelles, et désormais elles font également partie de sa tactique en vue des élections présidentielles d'avril 2022, où il a de très bonnes chances d'être réélu. Et jusque-là, il n'a pas du tout besoin d'une guerre en Ukraine. Mais après tout, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est également actif dans les initiatives de médiation. Il continue d'appeler Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky à lui rendre visite à Ankara pour la réconciliation. Vladimir Poutine, bien sûr, préférerait Emmanuel Macron dans cette situation. Et, pas seulement parce que la France préside actuellement l'UE, mais aussi parce qu'il le considère comme un bon interlocuteur, comme il l'a lui-même appelé un jour.

Dès lors, il n'hésite pas à soutenir les efforts de son collègue français pour s'affirmer comme le négociateur en chef de l'Europe auprès de Moscou, un rôle auparavant joué par Angela Merkel. Il n'y en a toujours pas d'autres. Le chef du Kremlin n'a pas encore rencontré en personne le successeur d'Angela Merkel, Olaf Scholz, mais il le fera dans une semaine. Le chancelier allemand, juste avant son voyage à Moscou dans le cadre de la « diplomatie de la navette » d'Emmanuel Macron, a eu des entretiens avec Joe Biden à Washington. Les Etats-Unis veulent clairement diriger eux-mêmes « l'orchestre européen » pour que la « fête russe » y soit jouée à l'unisson avec l'Amérique, et non selon leur propre lecture de cette « partition politique ».

En fin d'année dernière, le président français a lancé nonchalamment l'idée d'un système de sécurité européen plus indépendant des Etats-Unis, mais ne l'a pas beaucoup développé jusqu'à présent. L'un de ses éléments constitutifs devrait être le maintien de la Russie au sein du système européen, par opposition au rapprochement toujours plus grand entre Moscou et Pékin. Cependant, ce sont toutes des idées « grandes et belles », mais pour le moment, il est nécessaire de résoudre d'une manière ou d'une autre la crise ukrainienne, ainsi que de développer une réponse occidentale acceptable aux demandes de Moscou en matière de garanties de sécurité. Sans cela, toute la beauté des grandes idées s'estompera rapidement.

Aussi, il ne faut pas exagérer l'indépendance précédemment connue de Paris vis-à-vis de Washington. Emmanuel Macron, en ce sens, n'est pas de Gaulle. Il ne remettra pas une seconde en cause l'unité de l'Otan. En particulier, il ne soutiendra pas les demandes russes de garanties de sécurité que l'Otan et les Etats-Unis rejettent. Dans ce cas, Moscou ne doit pas compter sur une scission dans les rangs.

La visite d'Emmanuel Macron à Moscou poursuivait principalement deux objectifs. Le premier consiste à tester la possibilité de négociations avec Moscou sur des sujets de désarmement figurant dans la liste des demandes russes du 17 décembre 2021 et des sujets que les dirigeants russes qualifient de « secondaires » et de « dénonciation » des principaux problèmes, principalement la non-expansion de l'Otan à l'est et le retrait de ses infrastructures des frontières russes. Le second était de comprendre où, après tout, les alliés occidentaux peuvent rencontrer le président russe à mi-chemin, le confirmant par quelques actions concrètes.

Enfin, le leader français aimerait donner un nouveau souffle au format Normandie presque mort. Mais, pour cela, encore faut-il convaincre d'une manière ou d'une autre Kiev de se conformer aux accords de Minsk. Et, ce ne sera pas plus facile pour Emmanuel Macron de le faire que d'obtenir le consentement de Vladimir Poutine à l'entrée de l'Ukraine dans l'Otan. Cependant, si quelqu'un aime le processus même de la « diplomatie de la navette », alors pourquoi ne devrait-il pas se rencontrer à mi-chemin dans ce domaine. Toute négociation vaut mieux que la guerre.

Parallèlement à la rencontre de Moscou, Joe Biden et Olaf Scholz se sont rencontrés à Washington. Lors d'une conférence de presse conjointe, le président américain a qualifié Berlin de l'un de ses plus proches alliés et déclaré qu'en cas d' « invasion » de l'Ukraine par la Russie, l'Amérique « mettrait fin » au gazoduc Nord Stream 2, tout en étant prête à couvrir une partie importante des besoins en gaz naturel des pays européens si ses livraisons depuis la Russie sont suspendues. Olaf Scholz a tout fait pour ne pas parler de Nord Stream 2 et faisait penser à un vassal devant son maître. L'Allemagne est sous l'administration américaine depuis 1945.

Le 7 février 2022, une réunion entre le président Volodymyr Zelensky et la ministre allemande des Affaires étrangères , Annalena Baerbock, devait avoir lieu à Kiev, mais, selon Jake Tapper, présentateur de CNN et correspondant en chef à Washington, Kiev a annulé la réunion en raison du refus de la ministre allemande de s'opposer à Nord Stream 2. La ministre allemande n'a pas voulu promettre que l'Allemagne abandonnerait le gazoduc en cas d'« invasion » russe de l'Ukraine, mais surtout évoquer la relance du format Normandie. Et le chancelier Olaf Scholz a déclaré qu'il ne savait rien du refus de Volodymyr Zelensky de rencontrer Annalena Baerbock.

A Kiev, la ministre allemande a tenu une conférence de presse avec le ministère ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba au lieu de Volodymyr Zelensky. La DW rapporte que Berlin refuse toujours de livrer des armes à l'Ukraine. A la question d’un journaliste de la DPA, évoquant une confusion, à savoir pour quelle raison la rencontre avec Volodymyr Zelensky n’ a pas eu lieu, citant la déclaration du Bureau allemand du président fédéral selon lequel « aucune rencontre n’avait été prévue », Annalena Baerbock a expliqué, durant sa conférence de presse à Kiev, qu’en raison de l’absence du ministre français des Affaires étrangères à la rencontre, elle a décidé de s’y adapter et de ne pas rencontrer le président ukrainien.

Olivier Renault

