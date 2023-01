Pollution télévisuelle

Pourquoi doit-on accepter que quelqu’un - qui que ce soit - fasse sa com devant des millions de personnes par boite télé interposée ?

Les communicants du jeune homme / président de la république, Emmanuel Macron ont planché pendant une année sur le contenu de ce moment de publicité (d’auto publicité) devenu rituel et qualifié (pourquoi ?) de moment démocratique.

Cependant, les paroles ne suffisent pas et Emmanuel Macron n’a convaincu personne, à part ses affidés et obligés qui -tous- savent pourquoi ils le soutiennent (entre pantouflage et cadeaux fiscaux, entre autres gâteries).

Emmanuel Macron a saisi l'occasion de l'allocution de fin d'année pour développer sa communication, et pour mentir encore une fois, en cachant derrière des expressions de communicant (délestage au lieu de coupure, chômage en baisse au lieu de création de postes de travail équivalant à l’esclavage moderne, réforme des retraites au lieu de baisse du montant des retraites et de leur durée, la liste est longue…). Cela s’appelle chez le commun des mortels « mentir » ou « cacher la vérité » ou encore « édulcorer une situation » pour la faire accepter.

Emmanuel Macron a tenu à adresser aux Français un message d'union et de solidarité ! Quand on connait la destination des capitaux de ses amis milliardaires (paradis fiscaux et compagnie) on se demande comment il peut parler de solidarité…

Quant à la réforme des retraites, cela fait des décennies que tous les gouvernements nous bassinent avec la volonté de rendre pérenne le système et, en fin de compte, au bout de 4-5 ans, ces mêmes gouvernements reviennent porter encore un coup de sécateur aux pensions et allonger la durée des cotisations des travailleurs, épargnant au passage les super riches « car ils crée de la richesse et de l’emploi », nous disait-on.

Quant au soutien à l’Ukraine, le président oublie de dire que la France est devenue une petite Amérique, qui suit l’oncle Sam sans avoir une pensée propre et indépendante car elle n’a plus les moyens, ou plutôt les différents gouvernements depuis De Gaulle ont bazardé son indépendance.

Son soutien à une politique climatique se heurte aussi sur ses déplacements au Qatar (ce n’est que le dernier fait d’armes du président) pour manifester comme un gamin devant la tribune officielle, aux frais de la princesse, comme toujours, tout en parlant d’économies ; mais les économies, c’est probablement pour les autres… certainement même.

Les « contre-vérités » ou plus exactement les mensonges ont également fusé concernant la fameuse baisse du chômage ; il s’agit plutôt, comme je le disais plus haut, de création d'emplois ubérisés, ce qui permet d’embellir les statistiques. Mais, ces emplois ne permettent pas d’améliorer la qualité de la vie des personnes concernées.

D’autre part, selon Macron, l’Union européenne protège la France. Il n’y a rien de plus lointain de la réalité : Le schmilblick qu’est devenue l’Europe équivaut à une machine à cash au service des Etats-Unis, un truc ou machin (c’est selon) au service de l’ultra capitalisme.

Enfin, comme d’habitude, Emmanuel Macron a parlé de nombreux sujets de façon succincte, en mettant un point d’honneur à rendre floues la situation générale et chacun des sujets particuliers qu’il a évoqués.