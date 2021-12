Pour avoir la pêche et garder la banane !

••••••••• « C’est grave docteur ce que j’ai ? » •••••••••

Voilà la question que je me posais en écoutant le médecin ces derniers temps !

Et puis, passé ce petit moment d’inquiétude, et après réflexion, puisque je n’avais finalement qu’une petite grippe, j’ai pensé à juste raison d’ailleurs, qu’il y avait bien plus grave que mon petit cas personnel, comme par exemple des opérations du cerveau, du cœur, etc., ou pire encore, d’une double transplantations des poumons…

Opérations dont les patientes et patients ne peuvent pas bénéficier en ce moment depuis deux ans pour cause de virus du Corona et dont la santé se dégrade inexorablement… Hélas pour ces malades…

Sans oublier de mentionner le cas des 800 000 Antillais qui sont contaminés par le pesticide chlordécone, soit plus de 90% des adultes de Guadeloupe et en Martinique et dont les hommes vont attraper un cancer de la prostate à cause de ce produit qui a provoqué une pollution durable. (https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/scandale-du-chlordecone-le-cancer-de-la-prostate-reconnu-comme-maladie-professionnelle-avant-la-fin-de-l-annee_4862281.html)

Un terrible exemple de la corruption et de la course au profit du capitalisme qui n’hésite pas à faire passer ses intérêts financiers au détriment des populations et dont les états débordés qu’ils sont par l’ampleur de ce scandale, ont préféré se mettre la tête dans le sable en condamnant ainsi ces populations à une mort certaine. Et comme en plus ce sont des descendants d’anciens esclaves, c’est encore pire d’avoir laissé faire ce désastre sanitaire et écologique… Honte à ces ‘respectables’ gouvernants irresponsables et à leurs associés, les multinationales de la banane… (https://www.20minutes.fr/france/181632-20070918-comprendre-desastre-sanitaire-antilles)

Les Antilles détiennent le triste record du monde du taux d’incidence de cancer de la prostate. Les différentes raisons de ce problème de santé publique sont à lire ici : https://www.urologue-andrologue.fr/cancer/le-cancer-de-la-prostate-aux-antilles-une-epidemie-silencieuse/

Bon on pourrait aussi citer la Guyane française et la prédation de tous ces chercheurs d’or officiels et officieux qui n’en démordent pas et veulent absolument continuer de piller ce petit territoire…

En fait pour faire simple… Je me souviens qu’en 1974 à l’élection présidentielle, (https://www.youtube.com/watch?v=nMRFKNu0f30) on traitait à l’époque les écologistes de dictateurs car ils voulaient proposer et suggérer un mode de société qui respecte la nature et la vie et que cela demandait une remise à plat de notre productivisme qui détruisait la planète. Voilà ! On en est là ! Avec des sociétés gangrénées par les pollutions tout azimuth qui engendrent des maladies que l’humain ne peut pas soigner et qui dépassent l’entendement…

Et je doute que les prochaines élections présidentielles de 2022 en France, changent quelque chose à cette irresponsabilité et à toute cette corruption à tous les étages… Lire aussi ici : http://pierre.souchier.free.fr/revoltons_nous/page.revoltons-nous.1.html)

Bref, pour conclure, ma petite grippe montée en épingle que me fait dire que ce monde de fêlés dans lequel on vit, mérite bien en fait le slogan d’une publicité à l’humour noir ravageur : « Vous ne viendrez pas chez nous par hasard ! » car tout est lié dans un monde sain et équilibré et qu’une corruption écologique entraine inévitablement une défaillance en chaine que l’on peut alors prévoir facilement… Et si l’on a un minimum de jugeotte, on pourrait l’anticiper et y remédier au lieu de laisser faire stupidement les prédateurs qui ne pensent qu’à leurs petits profits immédiats ridicules et assassins…

Fin de mon baratin de circonstance !

Votre serviteur écolo-pacifiste, Pierre Sarramagnan-Souchier, le 2 décembre 2021.

#chlordécone, #pesticide, # cancer de la prostate, #écologie, #Corona,