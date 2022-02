II est plausible que de grandes découvertes scientifiques émergent d’ici une ou deux décennies, offrant une nouvelle vision de l’univers et ses « choses » si diverses et étonnantes, du quantum au Logos caché. Si tel est le cas, ces « révolutions scientifiques » seront conditionnées à des méthodes de recherche tranchant avec les conventions établies. On se demandera si la sortie d’une zone de confort n’est pas une condition nécessaire devant être observée par un chercheur ou un groupe pour percer les secrets de la Nature et entrer dans une nouvelle ère des connaissances ?

0) Le système de la Science accueille maintenant quelque 9 millions de chercheurs répartis dans tous les pays. Plus nous examinons les résultats et publications, plus la signification des avancées et découvertes scientifiques nous échappe. Et même plus ; c’est la compréhension de la nature, matière, cosmos, vie, conscience, qui n’a pas de réponse satisfaisante (après des décennies et des centaines de millions de publications dans les revues à comité de lecture). L’accès à la compréhension des « choses naturelles » nécessite une interprétation des modèles décrivant les « choses », voire un décryptage. C’est un travail de longue haleine réalisé aux marges, voire à l’écart, des cadres conventionnels et des codes en usage dans cet immense système social (Luhmann) que représente la Science. Ce travail impose de prendre quelque distance avec le système et de sortir d’une « zone de confort ». J’avais évoqué une nouvelle science il y a peu, sans fixer de méthode. Quitter la zone de confort n’est qu’une partie de la méthode, pas la plus importante. Le chercheur qui vise les révolutions scientifiques sait pertinemment qu’il doit affronter l’inconnu, l’incertitude et faire face au danger que représente une sortie du système ou de ses règles.

1) L’homme en errance . Le philosophe Peter Sloterdijk emprunte les sillons tracés par Heidegger (auteur de la formule ; l’homme est un être jeté) lorsqu’il dépeint l’homme comme un animal qui cherche des explications sur la situation et qui forcément, se trouve pris de malaises face au monde ouvert, à l’Ouvert. En revanche, me permettrai-je d’ajouter, l’animal est face à un monde ambiant fermé comme l’a exposé le biologiste Jacob von Uexküll notamment connu pour son concept d’Umwelt, selon lequel chaque espèce vivante a son univers propre, à quoi elle confère un sens, et qui lui impose ses déterminations, en jouant de son instinct. L’homme est né sans disposer d’un univers propre et n’a cessé de déployer des méthodes et ruses pour s’approprier le monde, le comprendre, savoir quelle est la situation, d’où l’on vient, où l’on va et comment.

« Tu ne connais pas les commencements, les fins sont obscures, et l’on t’a débarqué dans l’entre-deux. Etre dans le monde, c’est être dans confus. Le mieux est de s’en tenir à l’apparence selon laquelle on connaît comme sa poche l’entourage relativement proche auquel on donne depuis un bon bout de temps le nom de monde de la vie. Si tu renonces à d’autres interrogations, tu es provisoirement en sécurité » (Sloterdijk, Après nous le déluge) Ces quelques mots explicitent parfaitement la situation de l’homme face à l’inconnu. Et la réponse consistant à prendre des marques, repères, habitudes, pour faire de l’Ouvert un monde reconnu, un monde de la vie (Lebenswelt), un monde dans lequel la vie sans trop de malaise est possible. C’est aussi un monde commun, ajusté pour permettre le vivre ensemble.

L’histoire nous enseigne que dans toutes les sociétés, il s’est trouvé des hommes, sages, philosophes ou autres, qui ont cherché à comprendre un réel sortant des limites conférées à un monde de la vie pas si sécurisé et stable qu’il ne l’aurait souhaité. Les mythes puis les philosophies et les théologies se dont développées et se sont propagées pour répondre aux interrogations. La science moderne a joué un rôle éminent dans l’interprétation du monde mais sans réponse définitive. Les commencements et les fins sont toutes aussi obscures. Le Temps reste une énigme, l’Etre aussi. Le scientifique se tient entre deux inconnues (ontologiques), le Cosmos et Dieu, qui transparaissent et ont été nommés Logos d’Héraclite et Logos de Jean. En revanche, en reprenant la formule de Sloterdijk, il connaît comme sa poche son entourage professionnel, son laboratoire, les congrès et revues auxquels il contribue et bien entendu, il connaît comme sa poche les méthodes et les objets de science mesurés, analysés et retranscrits dans les modèles.

2) La notion (voire concept) de zone de confort est devenue un classique de la psychologie du quotidien. Brièvement : « La zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l’aise. Dans cette zone, elle peut garder le contrôle tout en éprouvant un faible niveau de stress et d’anxiété. Dès lors, un niveau constant de performance est possible. Bardwick définit le terme comme « l’état comportemental d’une personne qui choisit de vivre dans une position neutre d’anxiété. »...

à suivre

