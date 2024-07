Le mouvement Printemps Ultramarin dépose des propositions pour une justice équitable et réelle, à mettre en œuvre sur une décennie. Ce mouvement est composé de prospectivistes, d'économistes, d'écologistes, de chefs d’entreprises, d’associations et d’étudiants.

Pour un traitement équitable entre la France hexagonale et les Ultramarins en 5 items

Les inégalités croissantes en France hexagonale sont d’autant plus marquées dans les territoires d'outre-mer. Plus exposés aux crises climatiques et aux difficultés économiques, les ultramarins portent les conséquences de l’histoire coloniale française. Aujourd’hui, ces régions, tout en maintenant la France parmi les puissances mondiales, subissent les séquelles de l'orchestration coloniale du XIXe siècle. Ces territoires, ouverts sur le monde, demandent des solutions adaptées pour corriger ces inégalités insupportables.

Il est temps de faire primer notre aura régionale au plan national ! Face aux mépris, les votent répondent. Les jeunes ultramarins écrivent !

Élus d’Hexagone et des territoires, appropriez-vous ces propositions citoyennes.

Item I : Transition écologique et développement durable

Les territoires ultramarins, riches en biodiversité, sont vulnérables aux effets du changement climatique. Une transition écologique est nécessaire pour préserver les ressources naturelles et développer des opportunités économiques durables.

Propositions pour la transition écologique

Développement des infrastructures responsables : Investir dans les infrastructures des DROM-COM pour améliorer la connectivité, les transports et l'accès à l'énergie, stimulant ainsi l'économie locale et réduisant les disparités avec l’Hexagone.

Programmes de sensibilisation et d'éducation : Intensifier les programmes de sensibilisation et d'éducation à l'environnement via des activités parascolaires formalisées.

Garantie de non-remplacement de la biodiversité par des énergies renouvelables : Conserver la biodiversité des projets d'infrastructure d'énergies renouvelables qui détruisent des environnements, des civilisations, et la génération future.

Projets de conservation de la biodiversité : Financer et soutenir des projets locaux visant à conserver et restaurer la biodiversité unique des territoires ultramarins.

: Financer et soutenir des projets locaux visant à conserver et restaurer la biodiversité unique des territoires ultramarins. Projet Tourisme durable « 1 tourisme 1 acte vert » : Mettre ce programme en place avec les touristes et les tour-opérateurs, comme à l’ile Rodrigues avec « 1 tourisme 1 arbre planté ».

Item II : La consultation et la participation : Un dialogue essentiel

Pour mettre en œuvre des politiques efficaces et adaptées aux réalités locales, il est crucial que les ultramarins soient pleinement impliqués dans le processus décisionnel.

Propositions pour une meilleure participation

Participation des personnes en mobilité dans les décisions politiques : Encourager la participation active des ultramarins en mobilité dans les instances de décision politique et économique régionalisées pour contribuer au développement socioculturel, économique et durable.

Nomination d'un Haut-Commissaire au Plan de la France au-delà des mers : Créer une mission de long terme pour traiter les enjeux spécifiques des territoires ultramarins.

Item III : La Souveraineté alimentaire : une urgence vitale

Exposé aux importations dont la distribution est détenue par une minorité qui profite de ce monopole pour accroitre les prix, promouvoir la souveraineté alimentaire est crucial pour garantir une sécurité nourricière durable et soutenir l'économie locale, dans un contexte géopolitique incertain.

Propositions pour la souveraineté alimentaire

Formation en ingénierie agroalimentaire : Développer des programmes d’études spécialisés pour former des professionnels capables de relever les défis locaux en vue de maintenir les actifs sur les territoires.

Soutien à l'agriculture locale : Déployer des programmes de formation pour les agriculteurs locaux et promouvoir des pratiques agricoles durables, sur le modèle « des jardins créoles » via des subventions.

: Déployer des programmes de formation pour les agriculteurs locaux et promouvoir des pratiques agricoles durables, sur le modèle via des subventions. Incubateurs d'entreprises agroalimentaires : Créer des écosystèmes d’entrepreneuriat dynamique dans le secteur agroalimentaire rassemblant du mentorat, du financement et du support technique.

Item IV : L'accompagnement des étudiants ultramarins

La fuite des talents ne concerne plus seulement les régions et territoires d’outre-mer, mais affecte désormais toute la France. Les défis de la vie étudiante en Hexagone poussent les talents ultramarins, prisés par les grandes puissances voisines, à s’expatrier. L’éloignement géographique, les difficultés financières et l’accès limité au logement exposent ces jeunes à des conditions de vie précaires. Ces obstacles, loin de décourager leur persévérance, rendent leurs réussites académiques d'autant plus admirables.

Proposition pour les étudiants

Maisons citoyennes de l’inclusion et de la singularité : Mettre en place des services d’accueil et d’orientation pour les étudiants ultramarins. Un service en charge d’accueillir et d’orienter les personnes en mobilité telles que le propose déjà « PELICARUS » pour Saint-Martin ou la « MAISON DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ».

Maisons citoyennes de l'inclusion et de la singularité : Mettre en place des services d'accueil et d'orientation pour les étudiants ultramarins. Un service en charge d'accueillir et d'orienter les personnes en mobilité telles que le propose déjà « PELICARUS » pour Saint-Martin ou la « MAISON DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ».

Programmes de mentorat : Accompagner les étudiants tout au long de leur parcours universitaire et d'insertion professionnelle par des programmes de mentorat.

: Accompagner les étudiants tout au long de leur parcours universitaire et d’insertion professionnelle par des programmes de mentorat. Subventions pour le retour : Étendre les subventions à la mobilité régionale et faciliter le retour au pays pour encourager la coopération régionale. Avec une extension des subventions à « mobilité région » afin de consolider la coopération régionale entre tricolores ultramarins.

Item V : Mesures contre l’ultra-inflation et soutien aux populations vulnérables

Les populations ultramarines subissent l'ultra-inflation, exacerbée par les coûts de transport et la dépendance aux importations. Le coût de la vie y est souvent plus élevé, amplifiant la précarité.

Propositions pour lutter contre l’ultra-inflation

Extension des banques alimentaires : Renforcer les banques alimentaires dans les DROM-COM et dans l’hexagone pour lutter contre la précarité alimentaire.

Harmoniser les taux d'emprunts entre l'Hexagone et les régions périphériques

Formation d’avenir en région : Former les jeunes sur place avec des filières correspondant aux besoins des régions ultramarines et proposer des programmes inspirés d'Erasmus (Erasmus inter régionalisé des Outre-mer).

Vers une Nouvelle Ère de solidarité

Un appel à l’action

Il est temps de passer des paroles aux actes. Les défis auxquels font face les ultramarins exigent des réponses innovantes et adaptées. En intégrant les singularités de chaque culture régionale, il est possible de revitaliser le potentiel pluriel de la France au-delà des mers.

Vers une République Unifiée

Nous, citoyens ultramarins, sommes conscients de nos singularités et des atouts que nous apportons à la France. Nous ne sommes plus des pions sur l’échiquier français, mais des acteurs clés sur l’échiquier mondial. Le mouvement Printemps Ultramarin se tient prêt à contribuer activement aux débats et à la mise en œuvre des plans nécessaires pour une République vraiment indivisible, garantissant une égalité de traitement pour tous ses citoyens, qu’ils vivent en Hexagone ou dans les Outre-mer.

Jonathan Chaste, Fondateur du Printemps Ultramarin