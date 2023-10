Pour une 6ème République

Il est peut-être temps effectivement d’élaborer une 6ème république, pour en finir avec cette 5ème qui, on le constate aujourd’hui, n’est plus du tout adaptée au monde moderne et à l’aspiration d’un grand nombre de français, qui assiste mois après mois, années après années, à l’incurie d’un système qui fût créé pour un homme dont la stature était faite pour endosser ce costume sur mesure, et dont on voit qu’il est devenu bien trop grand pour l’actuel président. Bien entendu, ce triste sire et ses amis ont tout compris du parti qu’ils pouvaient tirer d’une constitution qui leur permet de détenir peu ou prou tous les pouvoirs, d’en user et d’en abuser, pour le compte d’une petite clique d’avides cyniques, qui n’ont au fond que faire des intérêts de la nation, de l’état, des citoyens.

Comment dès lors en finir avec cette machine infernale qu’est devenue cette 5ème république, si ce n’est en lui substituant une 6ème république humaine, intelligente, portée vers le plus grand nombre.

Le concept de nation n’a de sens qu’à travers les citoyens qui la compose. Le citoyen doit donc être au centre du système. C’est pour cette raison que le suffrage universel direct doit être préservé et même étendu par l’utilisation obligatoire du référendum, dès lors qu’une réforme touche au régalien, ou engage la vie, l’avenir d’une majorité d’entre nous.

Et puis commençons par le commencement… est-il vraiment utile, souhaitable, d’avoir un président et un premier ministre ? ne pouvons-nous pas nous passer de l’un d’entre eux de façons à ce que celui qui reste seul à la tête de l’exécutif, endosse l’entière responsabilité de son action ? et non comme cela arrive trop souvent, s’en décharger sur « l’autre » lorsque cela tourne mal…

Les mandats des uns et des autres, sont pour moi au coeur du sujet d'une éventuelle 6ème république. Comment en finir avec la professionnalisation de fonctions qui doivent être un engagement pour les autres, et non un métier ad vitam aeternam, où l'on s'échangerait les postes, les privilèges, comme des pokémons dans la cour de récré ?

Pour le président ou le premier ministre, selon qui serait en charge de l'exécutif, quel mandat ? quelle durée ? combien de fois ?

Pour ce qui me concerne, et c'est peut-être extrême, mais un mandat de 5 ans non renouvelable à vie. Devenir chef de l'état est à la fois une grande responsabilité, mais aussi une grande chance. La chance d'améliorer la vie des citoyens. De faire progresser le pays, de l'amener sur un chemin digne et d'être pourquoi pas une lumière pour le monde.

En 5 ans, il est possible de mettre sa politique en place, de faire aboutir ses projets. Sinon, il ne faut pas se présenter...

Pareil pour les ministres... finissons-en avec ces éternelles figures que l'on voit depuis des années passer d'un ministère à l'autre. Un ministère unique pour le temps maximum d'un mandat présidentiel, non renouvelable.

En fait, j'appliquerai ce principe d'un seul mandat non renouvelable, pour toutes les élections ; député, maire, conseiller etc...

Je n'ai pas cité les sénateurs, car c'est maintenant qu'il faut aborder la suppression de ces chambres inutiles. Le sénat ne sert pas à grand-chose, si ce n'est voir passer les lois sans pouvoir les amender ou les rejeter, puisque de toutes façons, c'est l'assemblée nationale qui a le dernier mot. Et puis pour paraphraser notre cher président, "ça coûte un fric fou ! "...

Pareil pour le conseil régional, qui fait doublon avec le conseil général et qui ne sert, comme le sénat, qu'à préserver le statut de quelques privilégiés de la république.

L'assemblée nationale ne doit plus être seulement une chambre d'enregistrement des désirs, des ordres de l'exécutif, mais doit retrouver une vraie autonomie, un vrai pouvoir, comme dans une démocratie digne de ce nom.

Dans le même ordre d'idée, en finir définitivement avec le 49.3 et toutes ces méthodes antiparlementaire et donc anti-démocratique.

Il faut injecter une bonne dose de proportionnelle pour l'élection législative, de manière à ce qu'une plus grande diversité politique et idéologique soit présente dans l'hémicycle.

Il faut également une plus grande diversité sociale. Où sont les ouvriers, les employés, les cadres ? Nous ne sommes gouvernés que par des nantis, qui ne savent absolument pas comment vit la grande majorité des français. Il faut que ça change !

Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple... cela veut également dire, que nous devons garder la main en dehors des élections. Nous devons créer un système qui nous permette de révoquer n'importe quel élu, si nous jugeons que ses actes, sa politique, sont indignes ou dangereux pour nous. C'est important, parce que cette épée de Damoclès au-dessus de leurs têtes, les empêchera d'abuser de leur position.

Pour finir, il faut une justice réellement indépendante, débarrassée de l'ingérence du parquet, et donc des magistrats indépendants du pouvoir politique.

Voilà, ce ne sont que quelques pistes, mais une chose est sûre, nous ne pouvons plus continuer avec une constitution totalement inadaptée, et même dangereuse pour notre démocratie.