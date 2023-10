Pourquoi Bill Gates fait-il brusquement volte-face sur la thèse de la « catastrophe climatique » ?

Bill Gates, cofondateur de Microsoft, philanthrope et alarmiste climatique, est revenu sur ses prophéties de « catastrophe climatique ».

Les élites politiques et financières, qui ont longtemps défendu l’idée d’une catastrophe climatique imminente, se rendent compte que le public n’est pas dupe.

En 2021, Bill Gates avait déjà mis en garde contre les conséquences apocalyptiques d’une absence d’émissions nettes de carbone d’ici à 2050.

Il a également fait la promotion de son nouveau livre, « How to Avoid a Climate Disaster » (Comment éviter un désastre climatique).

La peur fait vendre.

Jeudi 21 Septembre, M. Gates a soudainement fait volte-face sur son discours catastrophiste sur le climat et estime désormais qu’« aucun pays tempéré ne deviendra inhabitable ».

M. Gates s’est exprimé lors d’un événement en direct au Times Center à New York :

Il a également rejeté l’idée de planter des arbres pour sauver la planète, en s’interrogeant :

Les derniers commentaires de M. Gates sont très différents de ceux qu’il avait formulés il y a quelques années, lorsqu’il avait mis en garde Chris Wallace, animateur de l’émission « Fox News Sunday » :

Le volte-face de M. Gates intervient alors que le PDG de BlackRock, Larry Fink, a abandonné le terme « ESG » (Environnement, Social et Gouvernance) et que la « bulle verte« est en train d’imploser.

.@BillGates has a brush with sanity :



1. "No temperate country is going to become uninhabitable."



2. "If you try to do climate brute force, you will get people who say, ‘I like climate but I don’t want to bear that cost and reduce my standard of living."



3. Dismisses planting… pic.twitter.com/FfAg5iqAIf

— Steve Milloy (@JunkScience) September 22, 2023