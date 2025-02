Pourquoi détruire l’abbé Pierre ?

@Eric F

Non mais tu rigoles ou quoi ?

Bien sur que Pallas à raison dans ce qu’il te dis

Tu penses ceci parce que tu es formatté, lobotomisé par tous ces lobby’s ou simplement parcve que tu ne le sais pas, car ici c’est le black out sur les grans merDias aux pordres sur la question

Reharde ce qu’il se passe en Afgrique lorsque t’es simplement Homo, je te parles pas de GPA tout ca , ni de mariage etc ...

Tiens regarde ici la BBC en cause en Fr

https://www.bbc.com/afrique/region-48618256

Tu lis combien de pays qui criminalisent l’homosexualité simple ?

Je te causes pas ici du MO ni chez les Talibans ou la bonne chance



Je suis européen , donc dans MA culture je suis pour cette liberté sexuelle TANT qu’elle ne touche et n’implique pas l’enfant (cad pas de GPA, pas de PMA, pas d’adoption , c’est la nature qui est injste un enfant = un male et une femelle point )

Idem pour le prosélitysme !



Ce qui me rend fou c’est que ces memes gens souvent les gauchiasses sont pour l’importation massive de substitution de ces peuples qui haissent justement ce mode de vie que nous avons choisi qu’il soit bon ou mauvais est un autre débat, il existe point ; et ils pensent que faire cohabiter deux mondes dans leurs opposés peut bien se passer alors que evidemment cela ne peut pas bien se passer, un gus qui est culturellement contre l’homosexualité depuis des lustres dans sa culture n’accepetars pas et c’est tout a son honneur car il ne se vaumis pas dessus d’accepter cette homosexualité débridée qui est contraire à toutes ses valeurs ancestrales



Bref à un moment faut choisir, on ne marie pas de force un moineau et un chat, en geneal et sous peu lorsque les chats son nombreux les moibeaux sont bouffés tout crus, comme la bas



Voila pourquoi a l’extreme gauche , la gauche et les escrologistes verts dehors rouge dedans , c’est es tarés et des racistes, ils se croient eux superieurs aux autres peuples et a leurs cultures !

Si un ici n’a pas compris ce que j’explique, il relis (pas toi E F je sais que t’a compris) il recommence depuis le debut et ou il continue a chercher et lire les articles qui en causent dans Jeune Afrique, RFI, ou sur les blogs Africains francophones de qu’en pensent les gens la bas , etcetc