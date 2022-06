Pourquoi le Golfe n’aide pas à «  étouffer  » la Russie  ?

Il semble que les pays occidentaux soient toujours dans un cercle vicieux et ne cherchent pas à comprendre le contexte des pays producteurs de pétrole du Golfe et leur position sur la crise ukrainienne. Cette surprise occidentale injustifiée se reflète dans de nombreux titres de journaux.

Par exemple, le journal britannique Telegraph a récemment rapporté que l’Arabie saoudite n’aide pas l’Occident à « étouffer » Moscou en refusant d’augmenter sa production de pétrole, et Riyad ressemble désormais davantage à un allié de la Russie qu’à un allié de l’Occident.

Dans le même ordre d’idées, le chroniqueur du Washington Post Josh Rogin a sévèrement critiqué l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, se demandant si les deux pays sont des alliés ou des adversaires de Washington, condamnant leur position sur la crise ukrainienne et pour avoir prétendument aidé à remplir les poches du président Poutine, exhortant la Maison Blanche à rester ferme sur les politiques des deux pays.

Ces déclarations faciles sur la position d’autres pays qui ont des intérêts stratégiques qu’ils sont en droit de défendre et qui mènent des politiques conformes à ces intérêts, comme le fait l’Occident, semblent infondées ; elles sont absurdes, inculpatoires et compliquent davantage l’atmosphère des relations de l’Occident avec le Golfe.

Avant de discuter ou de réfuter les perceptions occidentales sur cette question, je note que l’Europe elle-même, dans toutes ses relations internationales, procède des intérêts de ses États et de ses peuples et d’aucune autre manière. Ce n’est pas du tout choquant. Bien au contraire.

Aucun État ou bloc ne bénéficie de l’ignorance des intérêts de ses peuples sur une question ou un problème quelconque. Les relations européennes sur l’accord nucléaire iranien en sont un exemple.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui s’est récemment rendu à Téhéran, a déclaré que l’Union européenne tente de sauver les négociations sur le renouvellement de l’accord nucléaire avec l’Iran, qui sont au point mort en raison de la réticence de Washington à retirer les Gardiens de la révolution de la liste des terroristes.

Le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères a déclaré au Financial Times que le bloc cherche un « terrain d’entente » pour trouver une solution acceptable à la question.

Il a précisé qu’un scénario est envisagé qui propose de retirer aux Gardiens de la révolution leur statut de « terroristes, » mais que la classification d’autres éléments de l’organisation, comme le Corps Qods, est envisagée, a rapporté le journal.

Borrell a souligné que sa proposition représente le seul point d’équilibre possible dans ce contexte, soulignant que cette voie ne peut pas se poursuivre car les Européens bénéficieront largement de cet accord. La situation a changé, a-t-il ajouté, car il sera désormais très important pour l’UE de disposer d’une autre ressource brute, tandis que les Américains ont besoin d’une victoire diplomatique.

Tout semble naturel ici pour ceux qui regardent les choses en termes de relations internationales basées sur les intérêts en général et les intérêts de l’Europe et de l’Occident en particulier.

Mais c’est tout autre chose pour ceux qui regardent les choses du point de vue des intérêts du CCG, dont le point de vue est qu’il faut réduire la menace, l’influence, le programme de missiles balistiques et de drones iraniens avant de se précipiter pour relancer le vieil accord nucléaire qui a fait glisser le Moyen-Orient vers son état actuel, où le CGRI dans de nombreux domaines menace directement les intérêts de tout le monde, y compris les États-Unis dans leurs sphères d’influence.

Les responsables européens n’ont pas tenu compte du témoignage du général Scott Berrier, directeur du renseignement de la défense américaine, lors d’une audition au Sénat, où il a déclaré que l’IRGC pourrait augmenter ses attaques contre les partenaires américains dans la région et contre les forces américaines s’il recevait un allègement des sanctions dans le cadre de tout accord lié à la relance de l’accord nucléaire.

Certes, beaucoup ont suivi ce témoignage et d’autres avertissements d’experts et de spécialistes. En outre, les Européens eux-mêmes sont convaincus du contenu de ces avertissements, car ils connaissent mieux le comportement du régime iranien. C’est pourquoi ils étaient moins désireux de s’entendre avec Téhéran avant la crise iranienne.

Mais la situation a complètement changé après la crise et la volonté de se débarrasser de la domination du gaz russe sur les revenus énergétiques européens — l’Iran peut jouer un rôle important dans ce contexte.

Les Européens, qui sont aussi des partenaires stratégiques des pays du Golfe, oublient leurs positions sur l’Iran et cherchent à trouver un terrain d’entente où les parties américaine et iranienne peuvent se tenir. Maintenant, ils sont eux-mêmes surpris que les pays du Golfe cherchent à préserver leurs intérêts stratégiques même si cela ne nuit pas à l’Occident.

Cela va à l’encontre de la position européenne, qui porte gravement atteinte non seulement à l’économie mais aussi à la sécurité des pays du CCG. Je ne parle pas de réciprocité, mais de double standard, car les motivations sont les mêmes, à savoir les intérêts nationaux.

Bien sûr, les pays du CCG ne cherchent pas à « Qatariser » leur politique étrangère, comme l’écrit Foreign Affairs, ni à calquer le comportement occidental. Mais ils se trouvent dans la position difficile de devoir trouver un équilibre délicat pour maintenir leurs intérêts stratégiques tant avec l’Occident qu’avec la Russie.

Ce n’est pas aussi facile que certains l’imaginent, et sacrifier les intérêts avec un côté de la crise, l’Occident et la Russie, signifie de sérieuses pertes stratégiques pour ces pays.

Il ne s’agit donc pas tant d’envoyer des signaux géostratégiques en réponse à des positions américaines réelles dans lesquelles Washington refuse de soutenir ses alliés dans le Golfe que de mener une politique réaliste pour préserver les intérêts des pays du Golfe.

Si certains en Occident exhortent l’Arabie saoudite à reconsidérer sa position, l’Occident lui-même devrait tenir compte de ce conseil car il démontre une compréhension des positions des autres pays qui ne sont pas d’accord avec sa politique envers la Russie, tout en adoptant un comportement politique différent et en essayant de faire pression sur les pays du Golfe pour les mettre à genoux, même si le coût serait une énorme perte d’intérêt avec la Russie.

Les relations des pays du Golfe avec l’Occident en général et les États-Unis en particulier sont mises à rude épreuve. Pour surmonter ce qui se passe actuellement, l’Occident doit comprendre les intérêts de ses alliés du Golfe, leurs positions et leurs motivations politiques, puis travailler sérieusement à rétablir la confiance perdue entre les deux parties et à redéfinir les intérêts communs pour aider à renouveler un partenariat durable sur un pied d’égalité.