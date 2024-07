Pourquoi les milliardaires veulent le RN

@Désintox Ecrire des articles de fond cela prend du temps , j en conviens



et je préfère encore lire ou feuilleté la presse .



par exemple article de biologie " edition du pont " en génétique molécualaire



Ou la bref conférence de l essayiste déja cité François-Xavier Carayon présentant son essai « Les Etas prédateurs »



En echos a ton article pas tres intéressant qui se rapproche du tract syndical , cela nous coûte economiquement ( redite ) et obere la santé des finances .



Donc par ricochet l emploi !



Cet auteur est d un autre calibre !



Il y a maints auteurs ainsi qui savent étayer leurs articles en évitant de tomber dans ta caricature de petit gauchiste .



Ecrire des articles a la Rosemar . Non



Un trame préétablie , une syntaxe qui varie peu de grand espace et peu de recherche .



L acmé de la connerie fut son article sur les morts lors du Hadj en Arabie Saoudite dus au réchaufement climatique !!



elle a franchi le mur du con selon le Canard enchaine



Si l on fait un peu de recherche , ce sont des agences peu scrupuleuses notamment en Egypte ayant vendu des billets a tort .



Et ses articles anti Poutine primaire frôle la débilité .

Elle est prof !!



Cher prof d economie , cette guerre va nous couter cher , nous européens et en premier les allemands .





Et cette semaine , un article sur la Chine qui maitrise plus de 47 techniques de hauts savoirs pour l economie de demain .



Et toi ecrivassier , tu nous ponds un article petit tres petit en éludant les thématiques de fond !