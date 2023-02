Pourquoi ne possède-t-on jamais l’être aimé ?

Impromptu psychologique et valentinesque

Nous avons tous éprouvé ce sentiment douloureux qui vient quand il nous semble que l’être aimé se détourne de nous et que l’on se retrouve en froid, avec une tourmente intérieure. Que nous sachions ou non le reconnaître, c’est avant tout un sentiment d’abandon qui dessine, en creux, forcément, l’attente de la plénitude que l’être aimé est supposé nous apporter, pour autant que, justement, il reste attaché et nous comble de ses attentions, serait-ce seulement celle consistant à nous faire le don de sa présence.

L’Autre est celui ou celle que nous avons élu(e) afin de tenir cette « promesse de l’aube » qui nous a été faite par Dieu — ou l’Univers diront les adeptes du new-age – lorsque la béatitude incommensurable du bébé comblé par sa mère se trouve projetée sur l’avenir par un regard empli d’amour inconditionnel.

Sans même le savoir, et d’autant moins quand nous sommes devenus adultes, nous espérons tous replonger dans une semblable extase au bras de l’être aimé. Nous savons tous confusément que c’est le chemin le plus direct pour la conscience océanique, celle qui vient avec l’état de no-self, justement parce que l’amour consiste dans un abandon réciproque et total – à défaut de quoi, il y aurait calcul, donc le parfait opposé de l’amour. Pas besoin de gourou ou de fumette pour monter au 7eme ciel, la rencontre amoureuse peut aussi facilement nous mettre en transe que nous laisser transi.

Elle nous laisse parfois dans l’entre-deux, de sorte qu’une pensée rationnelle peut s’installer comme, par exemple, lorsqu’une « moitié » s’est assoupie et que l’autre la contemple ou plutôt la dévore avec ravissement et gratitude. Chose étrange, c’est à ce moment précis où elle éprouvera au plus profond de son être la satisfaction de se trouver ainsi comblée par la présence de l’autre qu’elle se sera, consciemment ou non, ramenée vers une forme d’inquiétude liée au risque de perdre cet être aimé, pour quelque raison que ce soit.

Qui sait, il se pourrait que son cœur change et prenne le large ? Cet état d’intranquillité est proprement celui qu’on dit « amoureux » car il n’est pas étranger à l’angoisse d’abandon précédemment évoquée. L’amoureux cherche l’union, il souhaite être ou rester dans la bulle qui entoure l’amant(e) et tient le monde au dehors.

L’amour dans le couple est présent quand cette peur a disparue, quand le besoin de posséder a disparu, non parce qu’il serait comblé mais parce qu’il n’a plus aucun sens.

Le fait est que si on possède l’être aimé, ce n’est pas l’être aimé, c’est seulement une prothèse narcissique au travers de laquelle on devient capable de s’aimer soi-même.

Croire en l’amour inconditionnel de l’autre amène un sentiment de sécurité ontologique qui ne procède pas d’une quelconque possession.

Pas plus que la sécurité qu’éprouvent les enfants ne procèdent pas du sentiment qu’ils auraient de posséder leurs parents.

Tout au plus peuvent-ils avoir parfois le sentiment de les régenter mais c’est justement alors qu’ils se retrouveront avec un sentiment d’insécurité aigüe parce que seuls, sans « géants » capables de les protéger.

Ils savent depuis tout petit que leurs parents pourraient les abandonner ou mourir. Ils l’ont cru mille fois et ont eu à se rassurer autant de fois. Mais même si l’expérience de leur présence continue permettrait de la faire taire, cette peur existerait toujours, qu’elle parvienne ou non à la conscience.

Pour le couple, il en va de même. Tout se passe, en somme, comme s’il nous fallait avoir peur de la perte. C’est dans la logique de l’égo et de ses fins narcissiques autant qu’ontologiques. Soit qu’on puisse craindre que l’autre ne nous rejette à un moment ou un autre, au gré de ses caprices victimaires, soit que, dans l’hypothèse où serait acquise la certitude de vivre un amour inconditionnel jusqu’à la mort, on craigne alors qu’il/elle disparaisse et nous laisse seul au monde.

Dans tous les cas, seuls ceux dont la réalité n’est pas terrestre mais d’abord et avant tout céleste peuvent avec conviction considérer leur union comme éternelle car réalisée en Dieu et, donc, au-delà des vicissitudes et tribulations de la vie humaine. Nous parlons là de véritables « saints » qui vivent un amour « saint » au-delà de toute forme de possession. L’ataraxie, l’équanimité ou plus simplement l’absence de peur est assurée par la confiance absolue qu’on a en l’autre auquel on se donne et s’abandonne exactement comme il/elle le fait à notre égard.

Telle est la fonction première du mariage sacré : permettre au couple un aban-don réciproque en confiance parce que réalisé devant Dieu, en Dieu, par Dieu.

Ainsi, du mariage aussi on peut légitimement affirmer « Hors de l’Eglise point de salut » !

Hors de ce contrat sacré entre croyants sincères, quelle valeur pourra garantir à l’un que l’engagement de l’autre à son égard ne sera jamais rompu ?

Si l’on n’a de compte à rendre à personne – mis à part sa conscience et encore, à condition de ne pas l’avoir noyée dans la complaisance à son propre égard — mais seulement à répondre à quelques questions d’un juge aux affaires familiales susceptible d’entériner les motifs les plus futiles, le contrat de mariage ne pèse pas lourd : à peine a-t-il/elle dit oui que l’autre pourrait se mettre à fleureter à droite et à gauche si le cœur lui en dit.

Car le cœur est volage, autant que la femme varie et, comme l’éléphant, le mari trompe énormément. « Cosi fan tutti » serait-il correct de dire à présent, tant l’époque est dissolue.

Inutile de s’attarder sur cette affreuse banalité du mal conjugal. Revenons à nos moutons et donc à cette question de la possessivité.

Vous pourriez m’objecter que le mariage est la forme la plus aboutie de la possessivité ! Ce à quoi je réponds que nenni ! C’est tout le contraire.

Le mariage est un sacrement parce que c’est un sacrifice. Loin que l’on possède l’autre, on se donne à lui. Et la réciprocité du mouvement n’y change rien. Il s’agit d’un sacrifice mutuel qui con-sacre l’union devant Dieu et fait de celle-ci une réalité.

S’il n’y a pas de consentement au sacrifice de soi par amour et que, comme aux USA et dans les milieux protestants en général, le mariage n’est qu’un engagement à l’accompagnement et la prestation de services mutuels, alors il est un pur contrat social, une comédie qui tourne de plus en plus à la bouffonnerie vu le taux élevé de divorces en Occident. Dans ces conditions, chacun n’a plus que des engagements financiers et ne doit à son conjoint que ceci ou cela en fonction des décisions qu’il se croira libre de prendre, serait-ce la séparation.

Ce type de mariage peut laisser croire qu’on possède l’autre car les contreparties élevées rendent le divorce confortable au point qu’il pourrait presque sembler intéressant. On pourra se raconter ce qu’on voudra, cette quasi-indifférence au plan financier montre qu’on s’est alors surtout marié à de l’argent, c'est-à-dire, non pas à son conjoint, mais au prince de ce monde.

Le conjoint avec lequel on croit vivre dans une cage dorée est tout simplement absent. Comme le roi Crésus nous vivons alors entourés de nos désirs matérialisés. Sauf que ce n’est pas une vie, car l’amour n’en fait partie.

L’amour est sacrifice. C’est pour cette raison et pour cette raison uniquement qu’on ne peut pas posséder l’être aimé.