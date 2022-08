Poutine arbitre du championnat de foot ukrainien !

Le site de pronostics sportifs Pronosoft nous aura bien amusé ce matin. Humour noir, insouciance, absence d'humanisme ou simplement lucidité crue, le commentaire pour le match Lviv contre Kharkov est croustillant. En clair, si l'armée russe bombarde le stade durant la rencontre, le match nul sera envisagé...

On apprend au passage que le championnat ukrainien a repris, avec des matchs sans spectateurs comme lors de la crise covid. Aucun intérêt donc, hormis des recettes publicitaires youtube ou télévisuelles, et des équipes amoindries par l'absence de joueurs étrangers. Ainsi, le Shaktior Donesk qui tenait la comparaison avec les clubs occidentaux en ligue des champions il y a quelques années a été vaincu à domicile par une formation inconnue. A domicile, en fait sur un terrain neutre loin des hostilités...

Bref, cette reprise d'un championnat assez quelconque, où le Dynamo Kiev trônait depuis l'ère soviétique, est surtout symbolique. C'est un pied de nez à la guerre, à défaut d'être intéressant. Le football ukrainien a donné des grands noms par le passé : Oleg Blockine, Shevchenko, et il tenait la dragée haute à l'époque de l'URSS, y compris lors des coupes d'Europe.

Il peut paraitre indécent d'autoriser les paris d'argent sur le championnat d'un pays en guerre, où de plus les belligérants se réservent la possiblité d'arrêter une rencontre par un tir de missile. Cependant, cela permet de montrer que la vie continue son cours malgré les combats. Toutefois, le manque de tact des sites de pronostics, allié à la voracité financière des nombreux sites de paris en ligne, dont certains sont tenus par les mafias russes et ukraniennes, laissent songeurs. Le business est plus que jamais présent en temps de guerre, ce qui n'est pas une nouveauté.

Comment jouer sereinement au ballon avec la menace d'une attaque au-dessus de la tête ? On imagine des gardiens de but plus préoccupés du ciel que de la pelouse. Des arbitres à l'affût d'un sifflement d'obus. Du tragico-burlesque.

Poutine pourrait rétorquer les risques encourus d'attentats durant les matchs en Russie, après l'affaire Douguine. Viser un stade de football, comme on vise les hôpitaux, aurait pour but de terroriser les populations et saper le moral des civils. Bienvenue dans la guerre moderne.

En attendant de parier sur les matchs des championnats afghans, nord-coréens, maliens ou syriens, vous pouvez tenter votre chance sur votre équipe ukrainienne préférée, en tenant compte des aléas (matchs truqués et arrangés, bombardements). A présent que les équipes russes sont exclues de toutes les compétitions internationnales, Vladimir Poutine conserve la possibilité d'arbitrer les rencontres des autres, ce dont il ne se privera pas vue la tournure et l'enlisement du conflit en Ukraine.