Poutine et la rhétorique de la guerre...

@Mélusine ou la Robe de Saphir.

C’est l’hôpital qui se fout de la charité. Le nez dans dans la m..., vous persistez tous. Pas moyen de parler de cette invasion sans qu’on nous parle d’autre chose : et les Américains, etc... Comme si les Français avaient approuvé, alors qu’ils ont été jusqu’à 90% à soutenir Chirac dans cette histoire. On dirait des gamins : « cépamoi, et les autres vous leur disez (sic) rien. » Le même niveau. Changer systématiquement de sujet en parlant de l’Irak, du Vietnam... tout en se gardant bien de parler de Berlin en 53, puis de Budapest, de Prague, de Kaboul, et aujourd’hui de l’Ukraine. Ce sont ses salauds d’Ukrainiens qui font rien qu’à se bombarder tout seuls pour faire porter le chapeau à leurs envahisseurs, qui sont mignons tout plein, et qui sont venus faire de l’humanitaire. Des civils bombardés ? Ça ne peut être que des « boucliers humains » (sic). On se moque du monde. Ça ne peut marcher qu’avec des naïfs qui ne connaissent pas le pays et prouvent leur ignorance. Ce genre de propagande ne marche qu’avec des convaincus d’avance. Mais tout le monde, en France, n’approuve pas les USA, loin de là. Entre la gauche Aujourd’hui, des soldats ont tiré sur la foule à Kherson. ntilibérale et la droite gaulliste, il y a un vieux fonds de méfiance. De là à tout excuser quand ça vient de la Russie, qui est devenu un pays hyper capitaliste, ayant de nombreuses caractéristiques de l’extrême droite la plus nauséabonde, comme les expressions fleuries citées par Rosemar le prouvent (et elle n’invente rien, je lis la Pravda, justement, c’est de la bêtise colossale. Heureusement, ce genre de réactions est ultra minoritaire en France, il n’y a qu’ici que je vois ça, et ça ne correspond pas à grand chose dans la population. Crachez moi dessus, les trolls d’extrême droite, ça vous fera du bien, et moi ça ne fera pas de mal, mais votre mauvaise foi ne me convaincra pas : je lis le russe, je varie mes sources d’information, et moi, on ne me la fait pas. Честь имею кланяться !