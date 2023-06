Poutine : la moitié des unités russes ont été réarmées avec les missiles hypersoniques

Le président russe Vladimir Poutine a révélé, dans de nouvelles déclarations, l’état de l’arsenal hypersonique et nucléaire de la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Début mai, l’armée ukrainienne a affirmé avoir intercepté des missiles balistiques russes pour la première fois dans le conflit, à l’aide d’un système de défense antiaérienne de fabrication américaine.

Le Kremlin a rejeté ces affirmations, mais a confirmé l’utilisation de missiles hypersoniques dans le cadre d’opérations spécifiques ou limitées et de lancements à longue portée.

Poutine a déclaré mercredi 21 juin :

Il s’est exprimé lors d’un événement en l’honneur des diplômés des académies militaires et a souligné la « priorité inconditionnelle » de la préparation aux missiles.

Le président russe a poursuivi :

Quant au redoutable Sarmat, le nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) super-lourd de la Russie, les médias d’État continuent d’affirmer qu’il sera bientôt déployé.

🇷🇺 Putin announces new Sarmat intercontinental ballistic missiles (ICBM) will soon be ready for deployment.



Sarmat ICBM weighs 100 tonnes (for comparison, the US-made LGM-30 Minuteman is 35 tonnes) with a range of 18,000km (11184 mi)



This allows it to carry around 15 warheads,… pic.twitter.com/UpWFbylKJF

