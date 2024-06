Poutine : un nouvel Hitler ?

Ce soir-là un débat sur la Cinq... une question est posée : Poutine est-il un nouvel Hitler ?

A cette question, Natacha Polony, journaliste, répond ainsi :

"Il y a le bien, il y a le mal, Hitler, on l'écrase, mais est-ce que réellement la situation est la même ? Est-ce que nous avons aujourd'hui un nouvel Hitler ? Poutine est ignoble, répugnant, Poutine a la bombe atomique, ce que n'avait pas Hitler. Les Etats-Unis à l'époque n'avaient pas joué le rôle qu'ils ont joué dans l'histoire de l'Europe, avant l'invasion de l'Ukraine, c'est tout cela qu'il faut prendre en compte, donc on ne peut pas plaquer, parce que, si on plaque, d'abord, il faut nous expliquer que, d'abord, en effet, c'est comme pour Hitler, on ne discute pas avec, on l'écrase, donc on va à Moscou...

Et ensuite, il faut se souvenir que l'histoire est complexe : on s'est allié à Staline qui était aussi ignoble que Hitler... donc parfois, il faut parler (là il ne s'agit pas de s'allier) parfois, il faut parler avec les ordures... cela fait partie de la nécessité."

Et le journaliste Jean Quatremer répond :

"Je voudrais juste apporter une petite précision : c'est qu'effectivement en 1945 une grande partie des Français pensaient que l'URSS avait d'abord été la force qui avait permis la libération de l'Europe. En France, à ce moment là, le parti communiste français faisait à peu près 35% des voix... ceci explique cela, une grande partie de la résistance à partir de 1941 a été effectivement une résistance communiste. Donc, cela explique en grande partie cette mémoire de l'époque.

Pour moi, Poutine est Hitler, je suis en désaccord total, je pense que Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Imaginons qu'il gagne la guerre en Ukraine, ensuite, ce sera la Géorgie, ensuite, ce sera l'Azerbaïdjan, il veut reconstituer son empire et peut-être, un jour, les pays Baltes.

Alors, on dit : "oui, c'est une puissance nucléaire, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'arme nucléaire n'est pas une garantie contre la guerre, on peut très bien se battre sous le parapluie nucléaire, avec des armes conventionnelles, donc, l'idée de c'est une puissance nucléaire, elle nous fait peur, non...

Cette résonance passé-présent est tout à fait utile, elle est nécessaire, et elle nous permet de nous rappeler qu'entre 1945 et 1991, l'Europe n'était pas un continent en paix, avec d'abord les guerres coloniales et c'était le plus grand réservoir d'armes, c'était un entrepôt armé à ciel ouvert : il y avait 400 000 G.I.'s américains qui étaient stationnés chez nous, nous avions des armées de masse, parce que nous nous préparions à un conflit avec l'URSS.

Le pacifisme européen date de 91, précisément au moment où l'URSS s'effondre. Et à ce moment là, les budgets de la défense en Europe s'effondrent : on passe de 4% du PIB affecté à la défense, à 1, 4% du PIB. On assiste à un désarmement militaire.

Alors, le monde entier s'adore : on va commercer avec les uns, avec les autres... mais on s'est planté."

Anne-Lorraine BUJON, directrice de la rédaction de la Revue Esprit ajoute : "On a vu un véritable culte de la guerre en Russie dans cette célébration du 9 mai, c'est maintenant un régime qui s'est organisé pour la guerre, par la guerre, dans la guerre permanente. Vladimir Poutine est en train de réorganiser toute l'économie de la Russie pour faire la guerre et pour la faire sur la longue durée, et donc il nous faut prendre acte de ce nouvel état de fait..."

Alors ? Qu'en pensez-vous ? Poutine, un nouvel Hitler ? La comparaison est-elle adaptée ?

